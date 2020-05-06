Tırnak yeme alışkanlığınızı bırakmak için bu tüyoları deneyebilirsiniz.
06 Mayıs 2020 Çarşamba
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Tırnaklarınızı olabildiğince kısa kesin
Tırnak makasınızı daima yakınınızda tutun. Tırnaklarınız biraz uzadığını fark ettiğiniz ve yeme dürtünüz ortaya çıktığı anda kesin. Kısa olduklarında tırnaklarınızı yemek o kadar da çekici gelmeyecektir.
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Eldiven giyin ya da parmaklarınızı bandajlayın
Elinizde bir eldiven ya da bandaj varken tırnaklarınızı yemek daha zor olacaktır.
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Parmaklarınızı meşgul edecek aktiviteler bulun
Ellerinizi meşgul edecek bir hobi edinin; çizimler yapın, boyayın, örgü örün, karalama yapın. Elleriniz ne kadar meşgul olursa o kadar tırnaklarınızı yemek aklınıza gelmeyecektir.
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Ağzınızı meşgul edin
Tırnak ısırmaktan kaçınmak için ağzınızı meşgul etmek çok yardımcı olacaktır. Sakız çiğnemeye ya da sert şeker yemeye başlayın ya da yanınızda hep bir su şişesi bulundurun ve düzenli olarak su için. Bir süre sonra tırnaklarınızı yeme dürtüsünün ortadan kalkacağını göreceksiniz.
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Acı aromalı oje kullanın
Acı tada sahip ojeler, uzun ömürlü bir tada sahiptir ve güvenli bir kimyasaldır. Ojenın kötü tadı, tırnak yeme isteğinizi köreltecektir. Bu ojeyi her sabah kullanarak alışkanlık haline getirin.
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Ellerinize krem sürün
Bu yöntemi olumlu bir alışkanlık olarak düşünebilirsiniz. El kreminizi daima yanınızda bulundurun ve tırnaklarınızı ısırma dürtüsü devreye girdiğinde ellerinize krem sürün. Kremin tadı yüzünden tırnaklarınızı yemek o kadar da çekici gelmeyecek ve ellerinizi de nemlendirmiş olacaksınız.
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Tırnak törpüsü kullanın
Birkaç tırnak törpüsü edinin ve onları evin etrafına, cebinize ve çantanıza yerleştirin. Tırnaklarınızı ısırma dürtüsü başladığında törpüyü kullanın. Böylelikle, tırnaklarınızı yemek için bahaneniz kalmayacaktır.
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Bileğinize bir bilezik takın
Bileklik takmak, dürtülerin caydırılmasına yardımcı olacaktır. Tırnaklarınızı yemek için kolunuzu kaldırdığınızda dikkatinizi bilekliğinizle oynamaya çevirin.
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Parmaklarınızı meşgul etmek için telefonunuzu kullanın
Telefonla uğraşırken genelde bir elimizi kullanırız, böylece diğer elimiz tırnaklarımızı yemek için müsait durumdadır. Bu durumu engellemek için telefonunuzla uğraşırken iki elinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca dikkatinizi tırnaklarınızdan uzaklaştırmak için notlarınızda bazı hikayeler yazmaya başlayabilirsiniz.
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Görsel hatırlatıcılar kullanın
Evinizi notlarla doldurun, böylece etrafa baktığınızda kendinize tırnaklarınızı yememeniz gerektiğini hatırlatırsınız. Duvar kağıdınızı ve kilit ekranınızı motive edecek bir not veya fotoğrafla da değiştirebilirsiniz.
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