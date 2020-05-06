Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Tırnak yeme alışkanlığınızı bırakmak için bu tüyoları deneyebilirsiniz.

  • 1
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    Tırnaklarınızı olabildiğince kısa kesin

    Tırnak makasınızı daima yakınınızda tutun. Tırnaklarınız biraz uzadığını fark ettiğiniz ve yeme dürtünüz ortaya çıktığı anda kesin. Kısa olduklarında tırnaklarınızı yemek o kadar da çekici gelmeyecektir.

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    Eldiven giyin ya da parmaklarınızı bandajlayın

    Elinizde bir eldiven ya da bandaj varken tırnaklarınızı yemek daha zor olacaktır.

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    Parmaklarınızı meşgul edecek aktiviteler bulun

    Ellerinizi meşgul edecek bir hobi edinin; çizimler yapın, boyayın, örgü örün, karalama yapın. Elleriniz ne kadar meşgul olursa o kadar tırnaklarınızı yemek aklınıza gelmeyecektir.

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