Ağzınızı meşgul edin

Tırnak ısırmaktan kaçınmak için ağzınızı meşgul etmek çok yardımcı olacaktır. Sakız çiğnemeye ya da sert şeker yemeye başlayın ya da yanınızda hep bir su şişesi bulundurun ve düzenli olarak su için. Bir süre sonra tırnaklarınızı yeme dürtüsünün ortadan kalkacağını göreceksiniz.