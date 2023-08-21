Tırnaklarda sherbet lemon etkisi

"Sherbet lemon" rengi asl\u0131nda son zamanlarda k\u0131yafetlerde \u00e7ok trend bir renk olsa da biz t\u0131rnaklarda da yaz bitmeden bu renkten esinlenilmesi gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Ad\u0131n\u0131 limondan alan bu rengi kullan\u0131rken de t\u0131rnaklar\u0131n\u0131zda limon nail artlar\u0131ndan yararlanabilirsiniz.. T\u0131rna\u011f\u0131n\u0131zda bu rengi tercih ederken ilk kata bu pastel sar\u0131y\u0131 uygulayabilir ve \u00fcst\u00fcne daha canl\u0131 bir sar\u0131yla nail art yapabilirsiniz. K\u0131sa k\u00fct t\u0131rnaklara \u00e7ok yak\u0131\u015fan bu modeli ba\u015fka nail artlarla veya beyaz bir desenle de tercih edebilirsiniz.. Klasikten vazge\u00e7meyenler i\u00e7in bu pastel tonlu sar\u0131 renk olduk\u00e7a iyi bir se\u00e7enek. Yaz\u0131n bir\u00e7ok k\u0131yafetle uyum sa\u011flayan ve enerjik bir hava katan t\u0131rnaklar\u0131n\u0131z kesinlikle be\u011fenilecek. . Son zamanlar\u0131n vazge\u00e7ilemeyen trendlerinden olan inci tozunu da \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131rd\u0131k biz bu renkle. Klasikten yana olanlar fakat t\u0131rnaklar\u0131na biraz hareket katmak isteyenler inci tozlu bu tarz\u0131 da de\u011ferlendirebilirler.. Genel olarak p\u00fcsk\u00fcrtme y\u00f6ntemiyle yap\u0131l\u0131yor gibi g\u00f6r\u00fcnen bu nail art s\u00fcngerle de kolayl\u0131kla yap\u0131labiliyor. \u0130lk kat\u0131n\u0131 ten rengi olarak se\u00e7ip \u00fcst\u00fcne bu rengi s\u00fcnger yard\u0131m\u0131yla u\u00e7lara da\u011f\u0131t\u0131rsan\u0131z hem farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc elde etmi\u015f hem de iki trende de ayak uydurmu\u015f olursunuz.. \u0130\u015fte "sherbet lemon" renginden ilham alabilece\u011finiz di\u011fer t\u0131rnak ve nail art modelleri.... . . . .
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