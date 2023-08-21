Tırnaklarda sherbet lemon etkisi

Genel olarak püskürtme yöntemiyle yapılıyor gibi görünen bu nail art süngerle de kolaylıkla yapılabiliyor. İlk katını ten rengi olarak seçip üstüne bu rengi sünger yardımıyla uçlara dağıtırsanız hem farklı bir görüntü elde etmiş hem de iki trende de ayak uydurmuş olursunuz.