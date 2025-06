Balık

Zodyağın son burcu olan Balıklar renk patlamasına layıktır! Bu parlak aqua tonlarındaki tırnaklar, duygusal zekâya sahip su burcu için mükemmeldir ve böylece kendilerini tüm yaz boyunca suya yakın hissedebilirler.

Referanslar

