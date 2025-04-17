TIME seçti: Dünyanın en etkili 100 kişisi (2025)

2025 yılına Altın Küre Müzikal-Komedi dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü ve Film Eleştirmenleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü gibi ödüllerle başlayarak adından söz ettiren Demi Moore, listedeki dikkat çekici isimler arasında.

2025 TIME100 listesindeki en genç ve en yaşlı isimler de ayrıca merak ediliyor. 22 yaşındaki olimpik yüzücü Léon Marchand, bu yılki listedeki en genç kişi. Bu yılki listedeki en yaşlı kişi ise 84 yaşındaki Bangladeş Baş Danışmanı Muhammad Yunus.