TIME seçti: Dünyanın en etkili 100 kişisi (2025)

TIME Dergisi, 1998 yılından beri her yıl açıkladığı "Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesini 2025 yılı için duyurdu. 2025 TIME100 listesi, 23 Nisan'da New York'ta düzenlenecek TIME100 Zirvesi'nde ve 24 Nisan'da düzenlenecek TIME100 Galası'nda açıklanacak.
TIME İcra Kurulu Başkanı Jessica Sibley, listeyle ilgili şunları söyledi: "Dünyanın en etkili insanlarının yer aldığı 2025 TIME100 listesi, bugün dünyayı şekillendiren ve geleceğini tanımlayan liderleri takdir ediyor."
İşte 2025 yılı Time "Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesinde yer alan isimler...
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