TIME seçti: Dünyanın en etkili 100 kişisi (2025)

Time Dergisi "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesini açıkladı. 2025 TIME100 listesi'nde Gisele Pelicot, Snoop Dogg, Elon Musk gibi isimler göze çarptı.

Yaşam
Giriş: 17 Nisan 2025 12:05 Güncelleme: 17 Nisan 2025 12:34
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TIME Dergisi, 1998 yılından beri her yıl açıkladığı "Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesini 2025 yılı için duyurdu. 2025 TIME100 listesi, 23 Nisan'da New York'ta düzenlenecek TIME100 Zirvesi'nde ve 24 Nisan'da düzenlenecek TIME100 Galası'nda açıklanacak.


TIME İcra Kurulu Başkanı Jessica Sibley, listeyle ilgili şunları söyledi: "Dünyanın en etkili insanlarının yer aldığı 2025 TIME100 listesi, bugün dünyayı şekillendiren ve geleceğini tanımlayan liderleri takdir ediyor."


İşte 2025 yılı Time "Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesinde yer alan isimler...

  • Sanatçılar

    Ed Sheeran

    Scarlett Johansson

    Daniel Dae Kim

    Kristen Bell

    Adam Scott

    Rashida Jones

    Diego Luna

    Nicole Sherzinger

    Kristen Wiig

    Willy Chavarria

    Danielle Deadwyler

    Hozier

    Miranda July

    Branden Jacobs-Jenkins

    Mohammad Rasoulof

    Annabelle Selldorf

    Yoshimoto Nara

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  • İkonlar

    Demi Moore

    Jalen Hurts

    Adrien Brody

    Gisele Pelicot

    Hiroyuki Sanada

    Angeline Murimirwa

    David Muir

    Raquel Willis

    Bobbi Brown

    Anthony D.Romero

    Yoshiki

    Amy Griffin

    Leon Marchand

    Fatou Baldeh

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  • Titanlar

    Miuccia Prada

    Yoshitomo Nara

    Mickalene Thomas

    Annabelle Selldorf

    Ma Yansong

    Willy Chavarria

    Percival Everett

    Amy Griffin

    Miranda July

    Branden Jacobs-Jenkins

    Kwame Onwuachi

    Chutatip "Nok" Suntaranon

    David Muir

    Megyn Kelly

    Joe Rogan

    Lisa Su

    Mark Zuckerberg

    Bonnie Y Chan

    Alex Karp

    Jonathan Greenblatt

    Stephen J.Squeri

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  • Liderler

    Javier Milei

    Keir Starmer

    Claudia Sheinbaum

    Donald Trump

    María Corina Machado

    Elon Musk

    Muhammad Yunus

    Howard Lutnick

    Tedros Adhanom Ghebreyesus

    J.D. Vance

    Reshma Kewalramani

    Friedrich Merz

    Megyn Kelly

    Lee Jae-Myung

    Teresa Ribera

    Robert F. Kennedy Jr.

    Andrea Vidaurre

    Duma Boko

    Russel Vought

    Javier Milei

    Noa Argamani

    Mo Abudu

    Ahmet al-Sharaa

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  • Öncüler

    Demis Hassabis

    Rosé

    Andrew Forest

    Robert Montgomery

    Breanna Stewart & Napheesa Collier

    Robin Wall Kimmerer

    Dorio Amodei

    Myles Smith

    Cordelia Bähr

    Julie Burkhart

    Liang Wenfeng

    Allison Sesso

    Tomas Cihlar and Wesley Sundquist

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  • Yenilikçiler

    Snoop Dogg

    Nikki Glasser

    Ma Yansong

    Larry Fink

    Kwame Onwuachi

    Sandra Diaz

    Mickalene Thomas

    Jon M.Chu

    Wendy Freedman

    Josh Koskoff

    Chutatip "Nok" Suntaranon

    Christian Happi

    Ismahane Elouafi

    Skye Perryman

    Tim Cadogan

    Richard Thompson

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  • 2025 yılına Altın Küre Müzikal-Komedi dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü ve Film Eleştirmenleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü gibi ödüllerle başlayarak adından söz ettiren Demi Moore, listedeki dikkat çekici isimler arasında.

    2025 TIME100 listesindeki en genç ve en yaşlı isimler de ayrıca merak ediliyor. 22 yaşındaki olimpik yüzücü Léon Marchand, bu yılki listedeki en genç kişi. Bu yılki listedeki en yaşlı kişi ise 84 yaşındaki Bangladeş Baş Danışmanı Muhammad Yunus.

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  • 2025 Time'ın en etkili 100 kişi listesinin yazarları arasında Idris Elba, Hillary Rodham Clinton, Bill Gates, Alicia Keys, Malala Yousafzai, Shaboozey, Stella McCartney, Alex Morgan, Lara Trump, Summer McIntosh, Marco Rubio, Ashton Kutcher, Charlamagne tha God gibi isimler bulunuyor.

    (Haberin görselleri Splashnews, Shutterstock tarafından servis edilmiştir.)

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