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30 Mart 2019 Cumartesi
Küçük hesaplar yapan biri misiniz?
Detaylara mı takılıyorsunuz yoksa sizin için önemli olan büyük resim mi?
1. Karne gününde annenizden veya babanızdan şunu duyardınız:
Aferin!
Daha iyi olabilirdi
2. Çevrenizdekiler daha ziyade:
Eğlenceli kişiler
Pek neşeli sayılmazlar
3. Çocuğunuz sık sık yüzünüze dikkatle bakıyor ve soruyor:
Anne ne düşünüyorsun?
Anne sen ağladın mı?
4. Sofra hazırlamak sizin için:
Bir keyif
Zorunluluk
5. Mutfak dolabını karıştırırken paket açıldı ve bütün mercimek yere döküldü. İlk tepkiniz hangisi olur?
Hemen süpürürsünüz
“Allah kahretsin” ya da “Sakarın tekiyim” dersiniz
6. Bir elinizde çay, poğaça var ve sabah kahvaltısı için sadece on dakikanız. Hangisini yapıyor olabilirsiniz?
Masada kahvaltı ediyorsunuz
İkisini de ayakta bitirmeye çalışıyorsunuz
7. Birlikte olduğunuz kişiyle bir süredir seks yapmıyorsunuz ve sizin aklınızdan geçen şu:
Konuşmamız lazım
Benim yüzümden
8. Otobüste yanınızdakinin ayağına bastınız. Hangisini söyleyen sizsiniz?
“Af edersiniz”
“Ah çok özür dilerim, gerçekten görmedim, çok özür dilerim!”
9. İşten çıktınız, arkadaşınızı eve bırakabileceğinizi söylediniz ama trafik sıkıştı ve eğer onu evine bırakırsanız akşam yemeğine gecikeceksiniz. Hangisini yaparsınız?
“Canım, ben seni uygun bir yerde bırakayım” dersiniz
Ne olursa olsun sözünüzü yerine getirmeniz gerektiğini düşünüp onu evine bırakırsınız
10. Arkadaşınızla kahve içmek için sözleştiniz ama sabah uyandınız ve o gün hiç dışarı çıkasınız yok. Ne yaparsınız?
Arayıp ertelemeyi önerirsiniz
Ne olursa olsun buluşmaya gidersiniz
11. Restorana girdiniz ve yanınızdaki “Hangi masaya oturalım?” dedi. Cevabınız şu olabilir:
Şurası iyi sanki
Bilmem, nasıl istersen
12. Yemeğin sonunda tabakta kalan son dilim ne olur?
Bazen sizin olur, bazen diğerlerinin
Her zaman diğerlerinin
13. Yaptığınız yemeği masadakiler çok beğendiklerini belli eden sözler söylediklerinde sizin tepkiniz genellikle hangi olur?
Sevinirsiniz ve teşekkür edersiniz
Yaptığınız yemeği eleştirecek bir şey bulursunuz
14. İş yaparken:
Düzenli olarak ara verirsiniz
Ara vermek aklınıza geldiğinde çok yorgunsunuzdur
15. Hayatta şu an bulunduğunuz noktaya baktığınızda diyorsunuz ki:
Hiç fena sayılmam
İşe yaramazın tekiyim
##title##
##description##
##totalQuestion## SORUDAN ##correctChoiceCount## TANESİNE DOĞRU CEVAP VERDİNİZ!
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