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Türk kahvesi pişirmenin inceliklerini ne kadar biliyorsunuz?

Günün yorgunluğunu bir fincan kahve ile atıyorsunuz. Peki bol köpüklü, kıvamında kahve yapmanın püf noktalarını ne kadar biliyorsunuz?

21 Mart 2017 Salı
1. Cezveye su, kahve ve şeker koyulur, sonra ocağın altı açılır ve pişene kadar karışılmaz.
Doğru, kahvenin suda kendi kendine dağılması daha köpüklü olmasını sağlar.
Yanlış, soğuk su, kahve ve şeker yavaşça karıştırılmalıdır. Bu kahvenin suda eşit dağılmasını ve iyi pişmesini sağlar.
2. Kahve ılık veya sıcak suda kendini bıraktığı için, Türk kahvesi yaparken soğuk su kullanmak gerekir. Böylece kahve ısındıkça demlenerek pişer ve tadı daha iyi olur.
Doğru
Yanlış
3. Cezvede pişen kahveyi arada bir karıştırmak en doğrusudur.
Doğru, böylece köpüğü daha bol olur.
Yanlış, pişen kahveyi karıştırmak köpüklerini söndürür.
4. Hangisi doğru?
Kısık ateşte biraz ısındıktan sonra kahvenin altı açılır.
Yüksek ateşte, köpüklenmeye başladıktan sonra kahvenin altı kısılır.
Kısık ateşte köpükleri yükselene kadar pişmesi beklenir.
Orta ateşte köpükleri yükselene kadar pişmesi beklenir.
5. 1 Türk kahvesi fincanı için 2 tatlı kaşığı kahve yeterlidir. Fazlası tadının acı olmasına sebep olur.
Doğru
Yanlış
6. Fincanları içlerine sıcak su koyarak ısıttıktan sonra kahveyi doldurmak, kahvenin sıcak ve köpüklü kalmasına yardımcı olur.
Doğru
Yanlış
7. Köpüğü yükselirken kahveyi hemen ocaktan almak ve fincanlara doldurmak gerekir.
Doğru, ateş üzerinde fazla kalırsa kaynamaya başlar ve köpüğü kaçar.
Yanlış. İlk taşımda her fincana eşit miktarda kahve doldurulur. Cezve ocak üstünde ikinci taşım için birkaç saniye bekletilir ve böylece yeniden köpüklenmesi sağlanır. Cezvedeki kahve fincanlara yine yavaşça ve eşit miktarda bölüştürülür.
8. Önce şekerin suda erimesi beklenir, sonra kahve ilave edilip pişirilir.
Doğru, şeker taneleri hemen erimediği için kahvenin köpüklü olmasını engeller.
Yanlış, şeker taneleri kahveyle beraber ağır ağır dibe çökerken erir ve köpüklenmeye yardımcı olur.
9. Kahve en iyi nasıl muhafaza edilir?
Cam kavanozda, gün ışığından uzak tutmak için mutfak dolabında.
Kendi paketinde, oda sıcaklığında.
Kendi paketinde buzdolabında.
Kendi paketinde, cam kavanoz içinde, mutfak dolabında.
10. Kahve suyuna maden suyu eklenirse kahve daha köpüklü olur.
Doğru
Yanlış

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