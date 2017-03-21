Türk kahvesi pişirmenin inceliklerini ne kadar biliyorsunuz?

Yanlış. İlk taşımda her fincana eşit miktarda kahve doldurulur. Cezve ocak üstünde ikinci taşım için birkaç saniye bekletilir ve böylece yeniden köpüklenmesi sağlanır. Cezvedeki kahve fincanlara yine yavaşça ve eşit miktarda bölüştürülür.