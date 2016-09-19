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Zekanızı kullanmayı biliyor musunuz?

Bazı kilit sorulara vereceğiniz cevaplar zekânızı iyi kullanıp kullanmadığınızı ortaya koyacak.

19 Eylül 2016 Pazartesi
1. Güçlü ve zayıf yanlarınızı tanıyor musunuz?
Hayır.
Evet.
Biraz.
2. Bazen “çok önemli” olanla “önemli” olanı ayırt edemediğiniz oluyor.
Evet.
Hayır.
Bazen.
3. Yaşadığınız zorlukları, engelleri aşmak için çok çaba sarf ediyor, bunun için çok zaman harcıyorsunuz.
Evet.
Hayır.
Bazen.
4. Sudoku çözmeyi seviyor musunuz?
Hayır.
Evet.
Hiç çözmediniz.
5. Genel olarak kendinizi çevrenizdeki kişilerden aşağıda görürsünüz.
Evet.
Hayır.
Bazen.
6. Yeteneklerinizi sergilemeye bazen çekiniyorsunuz.
Evet.
Hayır.
Bazen.
7. Doğru bulmadığınız bir konuda düşüncelerinizi sonuna kadar savunursunuz.
Hayır.
Evet.
Bazen.
8. Olaylar beklediğiniz gibi gelişmediğinde ne yapacağınızı bilemiyorsunuz.
Evet.
Hayır.
Bazen.
9. Kararsızlıktan ötürü hayatınız boyunca pek çok fırsat kaçırdınız.
Evet.
Hayır.
Belki.
10. Şimdiye dek başardığınız işlerden memnunsunuz.
Evet.
Hayır.
Belki.

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