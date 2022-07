Terlemenin faydaları nelerdir?

Özellikle yaz aylarının sıcak günlerinde terleme kaçınılmazdır. Ter kokusu rahatsız edici olabileceğinden siz de çoğu insan gibi bundan kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bununla birlikte, beraberinde getirdiği hoşnutsuzluklara rağmen, terleme sizi serin tutmaktan daha fazlasını yapar.

Terlemenin potansiyel bir şifa aracı olarak kullanılması, dünyadaki kültürler tarafından yıllardır benimsenmiştir. Yerli Amerikalılar tarafından kullanılan ter locaları, fiziksel şikayetleri iyileştirmede ve ruhsal arınmayı başlatmada yardım sağlar. Türk kültüründe de hamamlara benzeri şekilde yaklaşıldığı biliniyor. Yani aslında terlemenin sağlıklı olması fikri, yeni bir şey değil. Hatta bazı insanlarda çoğu ateşli hastalıkların terlemeyle mikrobu dışarı atacağına dair bir inanç bile var.

Neden terleriz?

Esasen terleme, vücudunuzun sıcaklığı düzenlemesini ve egzersiz yaptığınızda, çok sıcak olduğunuzda veya duygusal stres yaşadığınızda sizi serinletmesini sağlar. Ortalama olarak, hormon dengesine, fizyolojik değişikliklere ve vücuttaki bakterilere bağlı olarak su, tuz ve diğer maddelerin bir karışımını salgılayan 2 ila 4 milyon ter bezi ile doğarsınız.

Terlemenin iki ana yolu vardır:

Ekrin bezleri vücut ısısını düzenlemek için ter üretir ve vücudunuzun her yerinde bulunur. Yoğun egzersiz sırasında deneyimlediğiniz şey budur.

Apokrin bezleri kıl köklerine (örneğin koltuk altlarına) bağlıdır ve ciltteki bakterilerle temas ettiğinde koku oluşturabilen sıvı üretir.

Her iki bez de vücut ısısı, hormonlar, duygular ve fiziksel aktivite gibi belirli uyaranlara yanıt veren vücuttaki sinirler tarafından aktive edilir. Hayatta kalmak için terlemeniz gerekir; ter, vücut sistemlerinizin işleyişini iyileştirebilir. İşte ter atmanın iyi olmasının sekiz nedeni:

1- Kilo kaybına yardımcı olur

Evet, yoğun bir terleme sonrası yaşadığınız su kaybı geri kazanılacak olan bir kilo kaybıdır ancak vücudunuz sizi serinletmek için çok çalıştığı için, aynı zamanda enerji harcar ve daha kalıcı kilo kaybına katkıda bulunan kaloriler yakarsınız.

2- Toksinleri temizler

Ter, vücuttaki bazı toksinleri dışarı atmanın bir yoludur. Özellikle ağır metaller bu yolu sıklıkla kullanır. Cıva gibi metal zehirlenmelerinde hastalara duş aldırılmasının sebebi de budur.

3- Kalp sağlığını destekler

Vücudu terleyerek soğuması gereken bir duruma sokmak, kalbinizin bir kardiyo antrenmanına benzer şekilde atmasını sağlayabilir. Ek olarak ister fiziksel egzersizden, ister sauna ortamında oturmaktan olsun, terlemenin kardiyovasküler sağlık sorunları riskini azaltabilir.

4- Kas iyileşmesine yardımcı olur

Terlemeniz kas yapmanıza yardımcı olmasa da kas iyileşmesine yardımcı olabilir. Dolaşımı hızlandırır ve laktik asidin dışarı atılmasına yardımcı olur. Bu, ağrıyı hafifletebilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.

5- Bağışıklığı güçlendirir

Cildin bağışıklık sisteminin hayati bir parçası olarak kabul edilir çünkü her gün temas ettiğiniz her şeye karşı genellikle ilk savunma hattı cildinizdir. Herhangi bir sıvı, bu biyolojik savunma sisteminin bir parçasıdır ve mikropların tutulması için caydırıcı olarak hizmet eder. Ek olarak, insan teri, MRSA ve tüberküloz gibi hastalıklara neden olan mikrop türlerini tekrar koruyabilen dermcidin adı verilen doğal bir mikrop öldürücü protein içerir.

6- Cildi güzelleştirir

Ter, belirli toksinleri atabildiği gibi, cilde gömülü kirleticiler, kir ve makyaj gibi yabancı maddeleri de dışarı atabilir. Cildin tonunu, netliğini ve dokusunu iyileştirdiği düşünülür ve dolaşımı desteklediği için cilde ekstra fayda sağlar.

7- Gözenekleri açar

Popüler inanışın aksine, terleme aslında akneyi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Terlediğinizde gözenekleriniz açılır ve gözeneklerinizdeki tüm kir, yağ, bakteri ve kalıntıların bir çıkış yolu olmasına izin verir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, bakteri birikiminin önüne geçmek için terledikten sonra cildinizi bundan arındırmanızdır.

8- Böbrek taşı riskini azaltır

Terlediğinizde, vücudunuz deri aracılığıyla su kaybetmiş olduğundan, idrarla atılacak su miktarı azalır. Bu nedenle böbrek taşına neden olan minerallerin böbreklere ve idrar yollarına yerleşme olasılığı daha düşüktür. Aynı zamanda terlediğinizde daha fazla su içmeniz gerekir, bu da böbreklerinizin işini kolaylaştırır.

Sağlıklı terlemek için…

Sürekli olarak terlemeyi önlemektense terledikten sonra hijyeni sağlamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Terlemeyi önleyip gözenekleri tıkayabilecek olan antipersipirantlardansa, terlemeye izi veren ancak koku oluşumu önleyen deodorantlar kullanmayı deneyebilirsiniz.

Deodorant seçimlerinde, alimünyum gibi içeriklerden uzak durmak, gözeneklerinizin tıkanmaması için gereklidir.

Genel yaklaşım terlemeyi önlemektense bakteri oluşumu önelemek için daha sık duş almayı içermelidir.

