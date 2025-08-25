Günlük burç yorumları: 26 Ağustos 2025 Salı

Merkür bugün hem Satürn hem de Neptün ile seskikare açı yapıyor ve beklentilerimizle ya da gerçeklik algımızla mücadele edebiliriz.Durumları gerçekçi olmayan ya da aşırı iyimser bir şekilde algılamamaya dikkat etmek en iyisidir.Yine de diğer uç noktaya, yani olumsuzluğa gitmek de faydalı değildir.

Neyse ki, Venüs bugün erken saatlerde Mars ile, akşam geç saatlerde ise Satürn ile uyumlu açı yapıyor, Venüs Aslan burcuna geçtikten sonra.İlişki kalıplarını görüp bunları yaratıcılığı ve heyecanı teşvik etmek için olumlu bir şekilde kullanıyoruz.Venüs bugün Aslan burcuna geçiyor ve 19 Eylül'e kadar bu burçta kalacak.Bu döngüye sıcak kalpli ve cömert bir enerji hâkimdir.Aşkta gurur duyuyoruz ve kaynaklarımızı cömertçe paylaşıyoruz.

Bu, kendimizi ifade etme, gurur ve biraz da savurganlık zamanı.Bu dönemde dikkat, takdir, onay ve hayranlıkla besleniyoruz, aşk hayatımıza önemli ölçüde ego yatırımı yapıyoruz.Venüs-Aslan döngüsü yarışmalar, piyangolar, partiler, eğlence, tiyatro, süslenme, takılar, kostümler, sanat ticareti ve altınla ilgili her şey için sağlam veya kazançlı bir zaman olabilir.Cömertlik ve sıcaklık, doğru kaynakları kendimize çekme yeteneğimize katkı sağlar.

Bu süreçte öne çıkma, dikkat çekme, fark edilme ve özel hissetme arzusu güçlü olabilir.Ancak sırf etki yaratmak için savurganlığa ya da duygularımızı abartmamaya dikkat etmeliyiz.Gün ilerledikçe Venüs Satürn ile üçgen açı yapıyor ve duygularımızı netleştirmemize yardımcı oluyor.Sevgimizi pratik destek, hizmet ve sadakat gösterileriyle ifade edebiliriz.Bu etki bize tutarlılığın ve güvenilirliğin değerini hatırlatıyor.

Aşk, ilişkiler, para ya da haz arayışına daha olgun, sorumlu ve sağduyulu bir şekilde yaklaşıyoruz.Ayrıca bu dönem, sorumluluklarımızdan, işlerimizden veya görevlerimizden her zamankinden daha fazla keyif alabileceğimiz bir zaman olabilir.