Günlük burç yorumları: 26 Ağustos 2025 Salı

26 Ağustos 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 25 Ağustos 2025 09:39 Güncelleme: 25 Ağustos 2025 11:06
  • Merkür bugün hem Satürn hem de Neptün ile seskikare açı yapıyor ve beklentilerimizle ya da gerçeklik algımızla mücadele edebiliriz.Durumları gerçekçi olmayan ya da aşırı iyimser bir şekilde algılamamaya dikkat etmek en iyisidir.Yine de diğer uç noktaya, yani olumsuzluğa gitmek de faydalı değildir.

    Neyse ki, Venüs bugün erken saatlerde Mars ile, akşam geç saatlerde ise Satürn ile uyumlu açı yapıyor, Venüs Aslan burcuna geçtikten sonra.İlişki kalıplarını görüp bunları yaratıcılığı ve heyecanı teşvik etmek için olumlu bir şekilde kullanıyoruz.Venüs bugün Aslan burcuna geçiyor ve 19 Eylül'e kadar bu burçta kalacak.Bu döngüye sıcak kalpli ve cömert bir enerji hâkimdir.Aşkta gurur duyuyoruz ve kaynaklarımızı cömertçe paylaşıyoruz.

    Bu, kendimizi ifade etme, gurur ve biraz da savurganlık zamanı.Bu dönemde dikkat, takdir, onay ve hayranlıkla besleniyoruz, aşk hayatımıza önemli ölçüde ego yatırımı yapıyoruz.Venüs-Aslan döngüsü yarışmalar, piyangolar, partiler, eğlence, tiyatro, süslenme, takılar, kostümler, sanat ticareti ve altınla ilgili her şey için sağlam veya kazançlı bir zaman olabilir.Cömertlik ve sıcaklık, doğru kaynakları kendimize çekme yeteneğimize katkı sağlar.

    Bu süreçte öne çıkma, dikkat çekme, fark edilme ve özel hissetme arzusu güçlü olabilir.Ancak sırf etki yaratmak için savurganlığa ya da duygularımızı abartmamaya dikkat etmeliyiz.Gün ilerledikçe Venüs Satürn ile üçgen açı yapıyor ve duygularımızı netleştirmemize yardımcı oluyor.Sevgimizi pratik destek, hizmet ve sadakat gösterileriyle ifade edebiliriz.Bu etki bize tutarlılığın ve güvenilirliğin değerini hatırlatıyor.

    Aşk, ilişkiler, para ya da haz arayışına daha olgun, sorumlu ve sağduyulu bir şekilde yaklaşıyoruz.Ayrıca bu dönem, sorumluluklarımızdan, işlerimizden veya görevlerimizden her zamankinden daha fazla keyif alabileceğimiz bir zaman olabilir.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Venüs bugün burcunuzla uyuma giriyor ve keyif alanınıza geçiyor. Kişisel çekiciliğiniz artıyor ve sevgi ile cazibenizi ifade etmeniz 19 Eylül'e kadar sürecek bu döngüde daha doğal hale geliyor. Bu dönem, kendinizi ifade etme, yaratıcılık, romantizm, çocuklar, eğlence ve oyun, takdir ya da alkış ihtiyacınızı yansıttığınız diğer kanallar için özellikle iyi bir süreçtir. Bu yaşam alanlarında yumuşak bir yaklaşım şu anda en başarılı olanıdır. Daha fazla boş zaman etkinliği ya da hobi arayışında olabilir ve bundan keyif alabilirsiniz. Venüs burada yaratıcı ve romantik dürtülerinizi uyandırıyor. Onların peşinden giderken kendinizi daha özgüvenli hissediyorsunuz.Bugünkü Venüs-Satürn geçişi sizi iyi bir ışık altında gösteriyor. Başkaları sizin sorumluluğunuzu, güvenilirliğinizi ve olgunluğunuzu özellikle çekici buluyor. Şu anda gelip geçici heyecanlarla ilgilenmiyorsunuz, daha çok güvenilir arkadaşlarınızla veya ailenizle vakit geçirmek ya da önemli projelere odaklanmak istiyorsunuz. Biraz alçakgönüllü davranmak çok faydalı olabilir, çünkü bu size iyi tavsiyeleri fark etme ve başkalarının deneyim ve bilgeliğinden yararlanma fırsatı tanır. Aynı zamanda planlarınızın ya da sanatsal uğraşlarınızın teknik detaylarına ve romantik bir ilişkinin lojistik yönlerine odaklanmak için de iyi bir gün. Şu anda kendinizi denenmiş, güven veren insanlara, projelere ve uğraşlara çekilmiş hissediyorsunuz.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Venüs bugün ev ve aile alanınıza giriyor ve 19 Eylül'e kadar güneş haritanızın bu bölümünde kalacak. Venüs sizin yönetici gezegeniniz olduğundan, bu döngü sizin için özellikle önem taşıyor ve güçlü bir odaklanma dönemine işaret ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta, ev hayatının, ailenin ya da özel bir uyumun tadını çıkarmak için harika bir zaman. Kendi kalbinizle bağ kurabilir ve keşfettiklerinizden keyif alabilirsiniz. Bu transit, evle ilgili iyileştirmeleri, emlak ve mülk konularını da destekler. Ayrıca aile içine daha fazla sıcaklık ve huzur getirmeye eğilimlidir. Konforunuza, evinize ve güvenliğinize yatırım yapmak için elverişli bir dönemdir.Bugün özellikle iç dünyanız, eviniz veya aile hayatınızla ilgili olarak yaşamınızın bir alanını sadeleştirmek ya da düzenlemek keyif verebilir. Siz ve sevdiklerinizi temelden güçlendiren bazı kurallar, yapılar ve hedefler belirliyor olabilirsiniz. Bunun yerine, yarım kalmış duygusal meseleleri çözmeye odaklanmak da mümkün. Başkalarına değer verdiğinizi gösteren jestler uzun vadede hatırlanır ve takdir edilir. Hayatınızı güvence altına almak için atacağınız somut adımlar, küçük de olsalar, karşılığını verebilir.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Venüs bugün iletişim alanınıza giriyor ve 19 Eylül'e kadar güneş haritanızın bu bölümünde kalacak. Bu dönem, aşk ve ilişkiler üzerine konuşmak ve düşünmek, keyifli ve faydalı bağlantılar kurmak ya da öğrenim ve çalışmalarınızdan zevk almak için uygun bir zaman. Daha fazla okuma, yazma, iletişim kurma ve bağlantı kurma gündeme gelebilir ve çoğunlukla keyifli bir şekilde ilerleyerek iyi ruh halleri ya da fırsatlar doğurabilir. Fikirleriniz ve jestleriniz takdir görüyor, daha diplomatik oluyorsunuz. Sanata veya iletişim, öğrenme ve çevrenizde hareket etmenin ilginç yollarına daha çok ilgi duyabilirsiniz. Genel olarak, iletişim kurmanıza veya hareket etmenize yardımcı olacak ekipman satın almak için de iyi bir dönemdir. Günlük hayatınızı iyileştirecek doğru insanları, durumları ve şeyleri kendinize çekiyor gibisiniz. Sohbetler faydalı ve ilgi çekici olabilir ya da gelen haberler yüreğinizi ısıtabilir.Bugün özellikle işlerinizi yoluna koymanın ve düzen sağlamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Venüs-Satürn etkileşimi, ekip çalışmasını, anlaşmaları ve bir projeyi veya dostluğu güçlendiren faaliyetleri destekliyor. Size fayda sağlayacak bir fikri ya da ilgi alanını takip etmeniz için sizi cesaretlendiren veya sizi destekleyen bir kişi ya da grup gündeme gelebilir. Başkaları katkılarınızı ve bağlılığınızı takdir ediyor. Bazı kurallara uymak, vicdanınızı rahatlatabilir ve iletişiminize ya da çalışmalarınıza fayda sağlayabilir. İşbirliği bugün ödüller ve muhtemelen anlamlı geri dönüşler getirebilir.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Venüs bugün burcunuzdan çıkarak kaynaklar alanınıza giriyor ve 19 Eylül'e kadar burada kalacak. Bu süreçte daha rahat bir tempo deneyimleyecek ve bundan fayda sağlayacaksınız. Maddi durumunuzu iyileştirmek ya da yeteneklerinizi ve kaynaklarınızı geliştirmek için uygun bir dönem. Daha kolay, daha sade zevklere, hatta duygulara, yöneliyorsunuz. Normalde gözden kaçırabileceğiniz projelerin veya eşyaların değerini görme konusunda güçlü bir sezgiye sahipsiniz.Bugün özdisiplin sizinle. Venüs, güneş haritanızın ikinci evinde yeni konumuyla Satürn'le uyumlu açı yaparken, maddi olanaklarınızı, kaynaklarınızı ve ilişkilerinizi daha gerçekçi bir bakış açısıyla görmenize yardımcı oluyor. Bu konulardaki anlayışınıza biraz daha fazla güveniyorsunuz. Bugün anlık hazlardan çok, uzun vadede size fayda sağlayacak şeylerle ilgileniyorsunuz ve geleceğinizi güvenceye almak için kişisel zevkleri ertelemeye istekli olabilirsiniz. Önceliklerinizi içgüdüsel olarak bilmek bunun bir parçası ve başkalarından gelen iyi tavsiyelerden veya destekten faydalanmak için de uygun bir konumdasınız. Geleneksel ve bilgece fikirler karşınıza çıkabilir. Önceliklerinizi değerlendiriyor ve belki de bütçe yapma ya da geleceğe yönelik planlar oluşturma fikrinden keyif alıyorsunuz.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Venüs bugün burcunuzda transitine başlıyor. Bu yumuşak, tatlı döngü 19 Eylül'e kadar sizinle olacak. Önümüzdeki haftalarda kişisel çekiciliğiniz artıyor. Hayatınıza istediğiniz şeyleri ve insanları çekmek için mükemmel bir konumdasınız. Bu dönem, olumlu dikkatleri üzerinize toplamak, sevgiye, aşka ve zevke daha güçlü odaklanmak için uygun. Evrenle doğru türden enerjiler paylaşarak keyifli bir yaşam sürme zamanı. Aynı zamanda son dönemdeki çabalarınızın karşılığını kendinize ödüller vererek gösterebilirsiniz.Bugün Venüs'ün Satürn ile yaptığı üçgen açı, ilişkilerinizi güçlendirmek için olumlu bir etki sunuyor. Müzakere becerileriniz şu anda oldukça yüksek; karşınızdakilerle gözgöze gelmeyi hedeflerken samimi ve dürüst kalıyorsunuz. Sorumluluk sahibi yanınızı ifade etmek kolay, sade ve hatta oldukça tatmin edici olabilir. Örneğin, özel biriyle veya gruplarla yayınlar ya da alanınızdaki gelişmeler aracılığıyla kendinizi sağlam bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Başkaları sizi destekliyor! Güvenilirliğiniz, deneyiminiz ya da bilgelik yönünüz, insanlar tarafından daha net bir şekilde fark ediliyor.Bugün öncelikleriniz daha belirgin, yeteneklerinizi gerçekçi bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Bunun sonucu olarak, ihtiyacınızdan ne fazla ne de az sorumluluk alıyorsunuz. Dengeli ve ölçülü hareket etmek bugün için en doğru yol görünüyor.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Venüs bugün güneş haritanızın on ikinci evine giriyor ve 19 Eylül'e kadar burada misafir olacak. Bu alan "bitişler" evi olduğundan, son dönemde yaşanan olayları sindirme ve değerlendirme zamanı başlıyor. İşinize yaramayan tutumları geride bırakma sürecindesiniz ve bunu yaptıkça içiniz hafifleyecek. Şu dönemde duygularınızı netleştirmek oldukça önemli. Özellikle yönetici gezegeniniz Merkür de aynı bölgede ilerlediğinden, kişisel görünürlüğünüz normalden düşük olabilir. Önümüzdeki haftalarda ara vermek ya da kendinize zaman tanımak sizin için fazlasıyla faydalı olacak. Bazılarınız için kendi kendinizin yoldaşı olmak her zamankinden daha keyifli gelebilir. Bu dönem duygularınızı bastırma değil, içsel ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı keşfetme zamanıdır.Bugün Venüs'ün Satürn ile uyumlu açısı sayesinde yalnız başınıza ya da güvendiğiniz dostlarınız ve ailenizle vakit geçirmekten memnun olabilirsiniz. Kalıcı şeylerdeki güzelliği fark ediyorsunuz. Bu sabırlı transit, uzun vadede size daha değerli bir şey kazandıracaksa anlık zevklerden vazgeçmenizi kolaylaştırıyor. Birine destek olmak ya da yardım etmek de bugün öne çıkabilir. İşle ilgili fikirleri ilerletmek için sezgilerinizi ve hislerinizi kullanma konusunda da güçlü bir konumdasınız. Pratik işleri halletmek tatmin edici olacak, üstelik başkasının desteğiyle bu daha da kolaylaşabilir. Bugün diplomasi ve iş birliği harikalar yaratabilir. Bir ilişkinin bakıma ihtiyacı varsa, sevginizi göstermenin tam zamanı.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Venüs bugün güneş haritanızın on birinci evinde transitine başlıyor ve bu döngü 19 Eylül'e kadar sürecek. Bu etki sosyalleşmek ve bağlantı kurmak için harika. Önümüzdeki haftalarda sorumluluklardan biraz uzaklaşıp dinlenmenin ve rahatlamanın faydalarını tam anlamıyla hissedebilirsiniz. İnsani yönünüze, ideallerinize ve mutluluk hedeflerinize daha çok önem vereceksiniz.Bugün, başkalarıyla birlikte çalışmak için fazla çaba ya da kaynak gerektirmeyen, kolay akan bir enerji hâkim. Mevcut ilişkilerinizin basit güzelliklerini takdir ediyorsunuz ve diğerleri de sizin varlığınızı ya da katkınızı değerli buluyor. Karşılıklı fayda sağlayan bağlantılar kurabilirsiniz; özellikle bir amaç veya plan etrafında Venüs'ün Satürn ile uyumlu açısı sayesinde çok daha başarılı olabilirsiniz. Bugün diplomasinin ne kadar işe yaradığını sezgisel olarak hissedeceksiniz.Başkalarıyla bağ kurmak tatmin edici olacak; sevginizi pratik yollarla göstermek ön plana çıkabilir. Güvenilir ya da uzun süredir hayatınızda olan arkadaşlarla ve partnerlerle iletişim kurmak için uygun bir dönemdesiniz. İlişkilerinizde gerçekliğe ve samimiyete duyduğunuz ihtiyaç bugün özellikle güçlü bir şekilde hissediliyor.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Venüs bugün güneş haritanızın tepe noktasına ilerliyor ve bu durum size kamusal ve profesyonel alanlarda kazandırıcı bir dönem başlatıyor. Dünyaya kendinize özgü, güzel ya da yaratıcı bir şey sunma arzunuz güçleniyor ve bu süreçte bu niteliklerinizle tanınabilirsiniz. 19 Eylül'e kadar sürecek bu döngü iş ve kariyerle ilgili girişimler açısından son derece faydalı; sorumluluk üstlenmekten ya da iyi yapılmış bir işten daha fazla tatmin elde ediyorsunuz. Bir ilişki de bu dönemde daha çok odak noktanıza girebilir ya da daha görünür hâle gelebilir.Bugün Venüs'ün Satürn ile uyumu sizi hoş bir şekilde dengeliyor. Başkasına aracılık etmek ya da bir konuda danışmanlık yapmak konumunuza düşebilir. Günün enerjileri cesur adımlardan ziyade dikkatli ve ölçülü hareketleri destekliyor. Venüs güneş haritanızın en tepesinde olduğu için, profesyonel ya da toplumsal alanda daha çekici ve ön planda oluyorsunuz. Bugün iyi performans göstermek sizin için her zamankinden daha kolay. Doğru adımları atıyorsunuz ve çabalarınız gözden kaçmıyor!

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Venüs bugün burcunuzla uyumlu bir konuma geçiyor ve 19 Eylül'e kadar sürecek yaklaşık dört haftalık bu döngüde cesur ve açık sözlü oluyorsunuz. İşlerin sizin lehinize gitmesi için fazla zorlamanıza gerek kalmayacak ve duygularınızı daha az çekinceyle ifade edebileceksiniz. İlişkilerinizde değişiklik ya da farklı bir tempo ihtiyacı doğabilir. Tanıtım çalışmaları veya yayıncılık konuları başarı getirebilir. Bu dönemde öğrenme ortamları ya da sıradan olmayan deneyimler aracılığıyla özel biriyle tanışmanız da mümkün.Önümüzdeki haftalarda inançlarınızı paylaşan ya da size ilginç bir bakış açısı sunan kişilere daha çok çekildiğinizi fark edebilirsiniz. Bugün felsefi sohbetler özellikle keyif verebilir; fikir alışverişi yapmak veya meseleleri konuşarak çözmekten haz alabilirsiniz. Bu etki size yaratıcılığınızı keşfetme konusunda güven ve yapı kazandırıyor. Kendinize özgü bir şey üretmek, ifade etmek, ayrıntılara özen göstermek ya da teknik yönleri doğru şekilde oturtmak için özel bir çaba harcayabilirsiniz. Son zamanlarda rekabetçi hissettiren ilişkiler şimdi daha destekleyici bir havaya bürünüyor. Bir duruma daha sabırlı ve gerçekçi yaklaşmak, perspektif kazanmanıza yardımcı olabilir.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Venüs bugün burcunuzun yakınlık ve paylaşımlar evine geçiyor ve 19 Eylül'e kadar bu alanda hareket edecek. Bu transit, özel bir kişiyle daha derin duygularınızı paylaşma ihtiyacını tetikleyebilir. Önümüzdeki haftalarda ilişkilerin daha karmaşık veya hassas yönleriyle ilgili olarak size rahatlatıcı ve uyumlu bir enerji sunuluyor. Kendi doğanızın derin yönlerini de daha iyi görebilirsiniz.Dış kaynaklardan fayda sağlamak daha kolay hale gelir ve başkalarıyla problemleri çözmek temizleyici ve ödüllendirici olabilir. Bir ilişki, konu veya özel meseleye derinlemesine inme fırsatı doğabilir. Aynı zamanda, kimleri veya neyi değerli bulduğunuzu keşfetmek için de iyi bir zamandır. Araştırma ve analiz yapmak tatmin edici ve faydalı olabilir; paylaşılan kaynaklar ve finansal konular bu döngüde güzel bir destek kazanabilir.Bugünkü Venüs-Satürn açısı, geleneksel veya yavaş ve istikrarlı bir yaklaşımı teşvik ediyor. Planlama ve organizasyon öne çıkıyor ve verimliliğinizi artıracak teknikler elinizin altında olabilir. Başkalarının kusurlarını fark edip, sevmenin zamanı geldi ve kendiniz için de aynısını yapmayı unutmayın! Bağlantıları güçlendirme, sürdürme ve inşa etme yönündeki çabalar uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Kişisel yaşamınızı, yaşam düzenlemelerinize daha fazla yapı ve tanım getirerek daha konforlu hâle getirebilirsiniz.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Venüs bugün burcunuzun ortaklık evine geçiyor ve 19 Eylül'e kadar bu alanda kalacak. Bu transit, aşk ilişkilerini ve keyif aldığınız konuları hayatınızın ön planına taşıyor. Derin konularla ilgilenmek için ideal bir dönem olmasa da, keyifli ve hoş etkileşimler için uygun bir zaman.Venüs, bağlantılarınıza daha fazla neşe ve haz getiriyor ve bazen hayatınıza yardımcı bir kişiyi sokabiliyor. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlık ve beraberlik ihtiyacınız artabilir. Bugün beklentilerinizi, sınırlarınızı ve limitlerinizi daha iyi hissediyorsunuz, bu da dengeli hareket etmenizi sağlıyor. Hayatınızdaki bir kişiyi gerçekçi bir şekilde görmek değerli olabilir. Bir ilişkiyi geliştirebilir veya başkaları arasında bağlar kurmaya yardımcı olabilirsiniz. Önceliklerinizi belirlemek bugün sizin için doğal. Sorumluluklarınıza karşı cömertsiniz ve dikkat dağıtan şeylerle vakit kaybetmiyorsunuz. Özel bir şeye odaklanmak ve konsantre olmak tatmin edici olabilir. Öğrenme ve gelişme arzunuz güçlü, motivasyonunuz ise büyük olasılıkla hayatınızdaki belirli bir kişi veya ilişki ile ilgili.

  • 26 AĞUSTOS 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Venüs bugün burcunuzun iş ve sağlık evine geçiyor. 19 Eylül'e kadar, işiniz, günlük rutinleriniz ve sağlık hedeflerinize daha fazla odaklanabilir, bunları daha keyifli ve ödüllendirici hâle getirebilirsiniz. Önümüzdeki haftalar, günlük yaşamınıza ve çalışma ortamınıza uyum getirmek için harika bir dönem.Sosyal veya romantik fırsatlar, işiniz veya görevlerinizi, sağlık ve wellness çalışmalarınızı sürdürürken ortaya çıkabilir. Aşk ilişkilerinde pratiklik veya hizmet teması öne çıkabilir. Bugün, özellikle olgun bir yaklaşımla ve ayrıntılara dikkat ederek bir projeyi güçlendirme fırsatları doğabilir. Önceliklerinizi belirlemek bugün hem günlük işlerinizde hem de ilişkilerinizde daha kolay. Bir konuyu netleştirmek çok yardımcı olabilir; çünkü Venüs-Satürn transitinin etkisi altında açıklık yapıcıdır. Başkaları ve gelecekteki benliğiniz için bir zevk veya konfordan feragat etme sabrınız var ve bu çaba çok değerli görünüyor. İş yerinde daha iyi ilişkiler, nihayetinde kazancınıza katkı sağlayabilir veya işinizde daha güvende hissetmenize yardımcı olabilir. Neyse ki, pratik ve tutumlu olmanın, sahip olduğunuz kaynakları yaratıcı şekilde kullanmanın keyfini de çıkarabilirsiniz.

