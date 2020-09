Temizlik yaparken fark etmeden yaptığımız hatalar

Temizlik yaparken doğru olduğunu düşündüğümüz birçok yöntem kullanıyoruz. Ancak bunlardan bazıları düşündüğümüzün aksine eşyalarımıza zarar veriyor. Peki bunlar neler?

İşte temizlik yaparken düştüğümüz 12 yaygın hata…

1- Temas süresini doğru ayarlayamamak

Temizlik ürünlerini doğru bir şekilde kullanamıyor olmamızın sebebi yüzeydeki bakteriyi öldürmek için ihtiyaç duyulan temas süresini hesaplayamamızdan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle temizliğe başlamadan önce, ürünün üzerindeki talimatları mutlaka okumalısınız.

2- Kimyasal lavabo açacaklarını fazla kullanmak

Lavaboların açılmasına büyük yardımcı olmalarına rağmen lavabo-açlar borulara zarar veriyor olabilirler. Çünkü içlerindeki kimyasallar çok serttir ve özellikle eski metal borularda ciddi hasarlar yaratabilirler.

3- Taş tezgahların üzerinde limon ya da sirke kullanmak

Bahsedilen iki ürün de temizleyici olarak çok etkililer ancak konu taş tezgahlar olduğunda bu ikiliden uzak durmalısınız. İkisinin de asit oranı çok yüksek olduğundan taşa zarar vererek leke oluşturabilirler.

4- Çok fazla deterjan kullanmak

Giysileriniz çok kirli olduğunda daha fazla deterjan kullanma eğiliminde olabilirsiniz ancak bundan kesinlikle kaçınmalısınız. Kıyafetin üzerinde kalan fazla deterjanlar, giysilerin üzerine yapıştıkları için daha çabuk kir ve toz tutulmasına sebep olurlar. Buna ek olarak, giysilerin üzerinde beyaz deterjan lekesi oluşturabilirler.

5- Küçük parçaları ve tahta ürünleri bulaşık makinesinde yıkamak

Rende ve soyacak gibi mutfak eşyaları küflenebilecekleri için bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bunun sebebi ise bu aletlerin üzerinde yemek parçalarının sıkışıp kalabileceği kadar küçük deliklerin bulunmasıdır. Yine benzer şekilde tahta kaşık vb. gereçler de küflenebileceği için makinede yıkanmamalıdır.

6- Her yeri aynı ıslak mendille silmek

Islak mendil kullanırken bakteriyi yaymamak için bir mendili sadece bir defa kullanmak önemlidir. Bu nedenle farklı yüzeyleri silerken aynı ıslak mendili kullanmamalısınız.

7- Nemlendirici cihazları düzenli temizlememek

Nemli oldukları için küflenmeye zemin hazırlayan bu cihazların düzgün bir şekilde temizlenmesi de çok önemli. Beyaz sirkeyle hazneyi temizlemek ve 20 dakika sonrasında sirkeyi boşaltıp küçük bir fırçayla temizliğe devam etmek cihazın her bir köşesinin tertemiz olmasını sağlayacaktır.

8- Tavaları bulaşık makinesinde yıkamak

Bulaşık makinesinde yıkanan tavaların yüzeyinin yavaş yavaş soyulmaya başlaması tavanın yapışmaz özelliğinin kaybolmasına neden olacaktır. Bu nedenle tavaları elde yıkamanız daha doğrudur.

9- Havluları yıkarken yumuşatıcı kullanmak

Zamanla havlularınızın sert ve keçe gibi bir hal aldığını fark ediyorsanız suçlusunun yumuşatıcı olduğunu bilmelisiniz. Yumuşatıcıların içindeki kimyasallar zamanla havlunun emiş gücünü azaltır ve sertleşmesine neden olur.

10- El ve bulaşık bezlerinizi sık sık değiştirmemek

Araştırmalara göre bu bezler nemli ortamlarda durduklarında zararlı bakterilerle dolup taşıyorlar. Ev işi yaparken birçok alanda kullanıldıkları için 2 günde bir bez değişikliği yapmak hijyen açısından önemli olacaktır.

11- Oyuncakları sirkeyle dezenfekte etmek

Banyo yaparken kullanılan oyuncaklarının içinde zararlı bakteri ve küf oluşabileceğini duymuşsunuzdur. Bu oyuncakları sirkeyle temizlemek ise yeterli bir yöntem değildir. Bunun yerine hem banyo oyuncakları hem de plastik oyuncaklar çamaşır suyu-su karışımda 5 dakika bekletilerek ya da yüzeyinde en az 10 saniye bekletmek koşuluyla dezenfektanlar ile temizlenebilir. Ayrıca durulama yapmayı da unutmamalısınız.

12- Gözlükleri kağıt havlu ve su ile silmek

Gözlüklerinizi kağıt havluyla silmek daha kolay geliyor olabilir. Ancak gözlüklerinizi temizlemek ve çizilmesini önlemek amacıyla ılık suda bulaşık deterjanıyla yıkamalı ve yumuşak mikrofiber bir bezle camlarını kurulamalısınız. Ayrıca, kulak arkasına ve burnunuza değen kısımları da dezenfekte mendiliyle silmelisiniz.

Kısa sürede evi temiz gösterecek 10 yol Bazen eviniz hiç müsait değilken birilerini ağırlamak zorunda kalabilirsiniz. Üstelik temizlik için pek vaktiniz de yoktur! Biraz aceleci biraz gösterişe yönelik olsa da evi daha temiz göstermenin yolları... 10 1- Mobilyalar Koltuk ve iskemle minderlerini tersyüz etmek en kolay kandırmacılardan biri. Lekeli döşemeler için ise, özellikle kol dayama ve kullanımı çok olan alanların etrafında, dekoratif bir battaniye kullanılabilir. Lastik bir eldivenin parmak uçlarını ıslatarak hayvan tüyleri ve saçları da kolaylıkla bulup toplayabilirsiniz yine mobilya döşemelerinde. Yastıkları kabartmayı unutmayın. 2- Halılar & kilimler Yapabiliyorsanız mutlaka süpürün, bu halı liflerinin kabarmasına sebep olur. Kilimleri silkeleyebilirsiniz. Yine evde hayvan besliyor iseniz, yapışkanlı rulo ile halı ve kilimler üzerinden hızla geçebilirsiniz. Lekeleri halı varsa, stratejik olarak yerleştirilmiş kilim ile bunları örtbas etmeye çalışın. 3- Yerler Hazır elektrikli süpürge ortaya çıkmışken, hızlıca çıplak yerlerin üzerinden geçmekte de fayda var. Kötü noktaların üzerine kilim atabilirsiniz. Islak bir bez ile hızlıca silmek de faydalı olabilir. 4- Lavabo ve küvet Eğer yıkayabiliyorsanız bulaşıkları yıkayın; bulaşık makinesi varsa çalıştırmasanız da içine kaldırabilirsiniz. Daha sonra lavaboya biraz kabartma tozu veya limon suyu dökün. Banyoda da saçları topladıktan sonra lavaboya aynısını yapın. Duş perdesini ya da kabini kapatın. Sifonu çektiğinize emin olun. Ve yapabiliyorsanız el sabununu değiştirin. 5- Pencereler Tozlu veya kirli görünebilir cam yüzeyler üzerinde hızlıca bir mikrofiber bez gezdirin ve sonra da perdeleri kapatın. 6- Mutfak tezgâhı & masa Tezgâh üzerindeki tüm dağınıklığı toplayıp, kutulara doldurabilir ve bu kutuları da misafirinizin girmeyeceği odalara kaldırabilirsiniz. Lekeli alanların üzerine bir şeyler yerleştirmek de bir seçenek. 7- Buzdolabı Buzdolabını hızlıca temizlemenin bir yolu yok ama mutfağın geri kalan kısmı temiz görünür ise bu algıyı değiştirmekte faydalı olur. Yine de raflarda unuttuğunuz malzemelerden kurtulup, misafirlerinize sunacağınız içecekler için yer açmak fena fikir değil. 8- Parlak yüzeyler Evdeki parlak yüzeyler özellikle dikkat çeker, buzdolabı kapağı, kahve sehpaları, bilgisayar ve tv ekranı gibi, bu alanları mikrofiber bir bez ile hızlıca silmek iyi olacaktır. 9- Koku Kalorifer üzerine portakal kabuğu rendesi veya tarçın, karanfil ya da hindistan cevizi gibi aromatik ve hoş baharatlardan herhangi birini koyun. Mum yakın. Ağır kokmayan oda spreylerinden faydalanın. Mümkünse taze çiçek bulundurun.

10- Son dokunuşlar Ortalıkta duran kitap, dergi ve gazeteleri yerlerine yerleştirin. Mutfak ve banyodaki havluları değiştirin. Portmantodaki fazla ayakkabı ve montları kaldırın. Çöpü çıkarın. Misafirlerinizi ağırlamayı düşündüğünüz noktaya gidip oturun ve gözünüzden kaçmış bir şey olup olmadığına dikkat edin. Ve kullanılmayacak odaların kapılarını kapatın.

