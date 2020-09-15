Temizlik yaparken fark etmeden yaptığımız hatalar

Temizlik yaparken doğru olduğunu düşündüğümüz birçok yöntem kullanıyoruz. Ancak bunlardan bazıları düşündüğümüzün aksine eşyalarımıza zarar veriyor. Peki bunlar neler?
İşte temizlik yaparken düştüğümüz 12 yaygın hata…
1- Temas süresini doğru ayarlayamamak
Temizlik ürünlerini doğru bir şekilde kullanamıyor olmamızın sebebi yüzeydeki bakteriyi öldürmek için ihtiyaç duyulan temas süresini hesaplayamamızdan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle temizliğe başlamadan önce, ürünün üzerindeki talimatları mutlaka okumalısınız.
2- Kimyasal lavabo açacaklarını fazla kullanmak
Lavaboların açılmasına büyük yardımcı olmalarına rağmen lavabo-açlar borulara zarar veriyor olabilirler. Çünkü içlerindeki kimyasallar çok serttir ve özellikle eski metal borularda ciddi hasarlar yaratabilirler.
3- Taş tezgahların üzerinde limon ya da sirke kullanmak
Bahsedilen iki ürün de temizleyici olarak çok etkililer ancak konu taş tezgahlar olduğunda bu ikiliden uzak durmalısınız. İkisinin de asit oranı çok yüksek olduğundan taşa zarar vererek leke oluşturabilirler.
4- Çok fazla deterjan kullanmak
Giysileriniz çok kirli olduğunda daha fazla deterjan kullanma eğiliminde olabilirsiniz ancak bundan kesinlikle kaçınmalısınız. Kıyafetin üzerinde kalan fazla deterjanlar, giysilerin üzerine yapıştıkları için daha çabuk kir ve toz tutulmasına sebep olurlar. Buna ek olarak, giysilerin üzerinde beyaz deterjan lekesi oluşturabilirler.
5- Küçük parçaları ve tahta ürünleri bulaşık makinesinde yıkamak
Rende ve soyacak gibi mutfak eşyaları küflenebilecekleri için bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bunun sebebi ise bu aletlerin üzerinde yemek parçalarının sıkışıp kalabileceği kadar küçük deliklerin bulunmasıdır. Yine benzer şekilde tahta kaşık vb. gereçler de küflenebileceği için makinede yıkanmamalıdır.
6- Her yeri aynı ıslak mendille silmek
Islak mendil kullanırken bakteriyi yaymamak için bir mendili sadece bir defa kullanmak önemlidir. Bu nedenle farklı yüzeyleri silerken aynı ıslak mendili kullanmamalısınız.
7- Nemlendirici cihazları düzenli temizlememek
Nemli oldukları için küflenmeye zemin hazırlayan bu cihazların düzgün bir şekilde temizlenmesi de çok önemli. Beyaz sirkeyle hazneyi temizlemek ve 20 dakika sonrasında sirkeyi boşaltıp küçük bir fırçayla temizliğe devam etmek cihazın her bir köşesinin tertemiz olmasını sağlayacaktır.
8- Tavaları bulaşık makinesinde yıkamak
Bulaşık makinesinde yıkanan tavaların yüzeyinin yavaş yavaş soyulmaya başlaması tavanın yapışmaz özelliğinin kaybolmasına neden olacaktır. Bu nedenle tavaları elde yıkamanız daha doğrudur.
9- Havluları yıkarken yumuşatıcı kullanmak
Zamanla havlularınızın sert ve keçe gibi bir hal aldığını fark ediyorsanız suçlusunun yumuşatıcı olduğunu bilmelisiniz. Yumuşatıcıların içindeki kimyasallar zamanla havlunun emiş gücünü azaltır ve sertleşmesine neden olur.
10- El ve bulaşık bezlerinizi sık sık değiştirmemek
Araştırmalara göre bu bezler nemli ortamlarda durduklarında zararlı bakterilerle dolup taşıyorlar. Ev işi yaparken birçok alanda kullanıldıkları için 2 günde bir bez değişikliği yapmak hijyen açısından önemli olacaktır.
11- Oyuncakları sirkeyle dezenfekte etmek
Banyo yaparken kullanılan oyuncaklarının içinde zararlı bakteri ve küf oluşabileceğini duymuşsunuzdur. Bu oyuncakları sirkeyle temizlemek ise yeterli bir yöntem değildir. Bunun yerine hem banyo oyuncakları hem de plastik oyuncaklar çamaşır suyu-su karışımda 5 dakika bekletilerek ya da yüzeyinde en az 10 saniye bekletmek koşuluyla dezenfektanlar ile temizlenebilir. Ayrıca durulama yapmayı da unutmamalısınız.
12- Gözlükleri kağıt havlu ve su ile silmek
Gözlüklerinizi kağıt havluyla silmek daha kolay geliyor olabilir. Ancak gözlüklerinizi temizlemek ve çizilmesini önlemek amacıyla ılık suda bulaşık deterjanıyla yıkamalı ve yumuşak mikrofiber bir bezle camlarını kurulamalısınız. Ayrıca, kulak arkasına ve burnunuza değen kısımları da dezenfekte mendiliyle silmelisiniz.
Referans: 12 Simple Cleaning Mistakes We Could Be All Making Now. Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/12-simple-cleaning-mistakes-we-could-all-be-making-right-now-797879/
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