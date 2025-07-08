Tekirdağ sarıya büründü: Gündöndü tarlaları

Tekirda\u011f-\u00c7anakkale, Tekirda\u011f-\u0130stanbul ve il\u00e7eler aras\u0131ndaki kara yolu aras\u0131ndaki tarlalarda ba\u015f veren ay\u00e7i\u00e7ekleri g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturuyor. \n . Yoldan ge\u00e7enler ay\u00e7i\u00e7e\u011fi tarlalar\u0131n\u0131n olu\u015fturdu\u011fu g\u00fczelli\u011fin tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yor. Baz\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler de durup tarlalar\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\n \n . B\u00f6lgede "g\u00fcnd\u00f6nd\u00fc, g\u00fcnebakan" olarak da adland\u0131r\u0131lan ay\u00e7i\u00e7e\u011fi tohumlar\u0131n\u0131n \u00e7i\u00e7eklenmesiyle kentin ayr\u0131 bir g\u00fczelli\u011fe b\u00fcr\u00fcn\u00fcyor.. Ay\u00e7i\u00e7e\u011finin yan\u0131 s\u0131ra, kanola ve lavanta tarlalar\u0131 da g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunuyor.. Haziran - Temmuz d\u00f6neminde hem mor lavanta hem de sar\u0131 ay\u00e7i\u00e7e\u011fi tarlalar\u0131 ziyaret\u00e7ileri \u00e7ekiyor; do\u011fal st\u00fcdyolar gibi foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131 a\u011f\u0131rl\u0131yor. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . .
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