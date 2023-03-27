Hayatını kaybeden ünlü tiyatro oyuncuları

Bugün Dünya Tiyatrolar Günü! Biz de hem bu vesileyle hem de usta oyuncu Köksal Engür'ün hayatını kaybetmesi sebebiyle tozlu sahneye imzasını atıp hayata veda eden oyuncuları anmak istedik!

Yaşam
Giriş: 27 Mart 2023 12:00 Güncelleme: 27 Mart 2023 13:16
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  • Muhsin Ertuğrul

    Türk tiyatrosunun batılı anlamda kurucusu olarak kabul edilen Muhsin Ertuğrul, sinema alanında da Türkiye'de ilk önemli katkıları gerçekleştirmiştir. Ertuğrul, 1922-1939 yılları arasında Türkiye'de film yapan tek kişi olmuştur.

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  • Afife Jale

    Türk kadınlarının tiyatro sahnesinde yer almasına öncülük ederek Türk tiyatrosunda sembol bir isim olan Afife Jale, ilk olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Apollon Tiyatrosu'nda sahnelenen Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda Emel rolünü canlandırdı. Asıl ismi Afife olan sanatçı, bu oyunda "Jale" takma ismini kullanmış ve daha sonraları Afife Jale adıyla anılmaya başlandı.

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  • Yıldız Kenter

    Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Yıldız Keenter 11 yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursunu kazandı ve American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. 1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalışmasının ardından kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu.

    Bu fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir.

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  • Müşfik Kenter

    1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk bölümünde tiyatroya başlayan Müşfik Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde eğitim gördü, okulu 1955 yılında "yüksek derece" ile bitirdi. 1959 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrılıp Yıldız Kenter ile birlikte İstanbul'a giderek Muhsin Ertuğrul ile çalıştı. Ablası Yıldız Kenter ile birlikte Kent Oyuncuları'nın kurucularındandır.

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  • Adile Naşit

    Babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım olan Adile Naşit tiyatro kökenli bir ailede doğup büyümüştür. Gerçek adı Adela Özcan'dır. Sinema filmleri ile bilsek de Adile Naşit eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte Naşit Tiyatrosu'nu kurmuş, 1963'ten 1975'e kadar "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu"nda çalışmıştır.

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  • Nejat Uygur

    Tiyatroya profesyonel anlamda 1949 yılında "Nejat Uygur Tiyatrosu" ile adım atan Nejat Uygur verdiği röportajda düşündüğü ilk mesleğin tiyatro olmadığını açıklamıştı. Uygur, "Alo Orası Tımarhane mi?", "Aman Özal Duymasın", "Benim Annem Evden Neden Kaçtı", "Cibali Karakolu", "Hanedan", "Hastane mi? Kestane mi?", "Kaynanatör", "Miğferine Çiçek Eken Asker", "Minti Minti", "Param Yok Memet", "Sizinki Can da Bizimki Patlıcan mı?", "Son Umudum Milli Piyango" "Şeyini Şey Ettiğimin Şeyi", "Şeytandan 29 Gün Evvel Doğan Çocuk", "Zamsalak" adlı oyunları ile hafızalara kazındı...

    Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • Gazanfer Özcan

    Lisedeyken oynadığı "Hisse-i Şayia" adlı oyunda Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanışan Gazanfer Özcan ilk olarak İstanbul Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Bölümü'ne katıldı. 1955 yılında Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romanı oyunu tiyatro yaşamının dönüm noktası oldu. Gazanfer Özcan 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığınca verilen Devlet sanatçısı unvanına layık görüldü.

    Bu fotoğraf Cihan tarafından servis edilmiştir.

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  • Tuncel Kurtiz

    Sinema ve dizilerden bildiğimiz Tuncel Kurtiz ilk olarak 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 15'i aşkın tiyatro oyununda rol alan Kurtiz, oyunculuğun yanı sıra yönetmen, yapımcı ve senarist gibi çeşitli görevler de üstlendi.

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  • Tomris İncer

    1974 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı ve özel tiyatrolarda da oynadı. En önemli çıkışını Bir İstanbul Masalı adlı diziyle yaptı.

    Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • Erol Günaydın

    İstanbul Şehir Tiyatroları'na Necdet Mahfi Ayral, Reşit Baran, Ahmet Kutsi Tecer ve Haldun Taner'in jüri üyesi olduğu sınavı kazanarak tiyatro kariyerine başlayan Erol Günaydın, sahneye ilk kez İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun "Andaval Palas" piyesinde canlandırdığı hırsız rolüyle çıktı. Kavuklu Hamdi'den İsmail Dümbüllü'ye uzanan meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden olan sanatçı, 1972'de kurulan Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun yöneticiliğini yaptı. 1977'de kapanana kadar, Dormen Tiyatrosu'nda birçok oyunda yer alan Günaydın, ayrıca Tuncel Kurtiz, Suna Keskin, Erol Keskin ve Cahit Irgat ile Genar Tiyatrosu'nu kurdu.

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  • Levent Kırca

    lk kez 1965'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Levent Kırca, Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. "Nasreddin Hoca", "Oyun Treni", "Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?", "Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?", "Sağlık Olsun!", "Ne Olur Ne Olmaz?" gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlenen Kırca, Hodri Meydan Topluluğu adlı tiyatro grubunu kurdu. Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergiledi. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. Kırca 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programı ile hafızalara kazındı.

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  • Rasim Öztekin

    İstanbul'daki Galatasaray Lisesini bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Profesyonel tiyatro sanatçılığına, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilmiş, 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu kendisi Şevket Çoruh'a devretmiştir.

    Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • Gönül Ülkü Özcan

    Gönül Ülkü, 1947 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdi. 1962'de Gazanfer Özcan'la evlenene kadar Şehir Tiyatrolarında çalışan sanatçı, daha sonra eşiyle birlikte Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kurdu. 2002 yılındaki rahatsızlığına kadar kendi tiyatrolarında çalıştı. 2003 yılında yeniden sahnelere dönen sanatçı, az sayıda sinema filminde de rol aldı.

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  • Münir Özkul

    Sanat hayatına henüz lise öğrencisiyken 1939 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile başlayan Münir Özkul, 1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonel oldu. Sonrasında Muhsin Ertuğrul'un yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Özkul, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda (1958-59), Ankara Devlet Tiyatrosu'nda (1959-60) ve İstanbul Aksaray'daki Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla kurduğu kendi topluluğunda (1960-62) çalıştı. 1969'da Haldun Taner ile birlikte Bizim Tiyatro'yu kurdu. Aynı yıl Bizim Tiyatro tarafından sahnelenen Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyununda Tomas Fasulyeciyan tiplemesiyle büyük başarı elde etti.

    Bu fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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  • Ferhan Şensoy

    Osman Ferhan Şensoy, roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından itibaren yaşamının sonuna kadar aralıksız devam eden en tanınmış oyunudur.

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  • Zeki Alasya

    Sanat hayatına da 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başlayan Zeki Alasya, Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

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  • Halit Akçatepe

    Sinema filmlerini ezberlediğimiz Halit Akçatepe, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Dostla Tiyatrosu, Haluk Işık - Hadi Çaman Tiyatrosu gibi birçok tiyatro topluluğunun hazırladığı oyunlar aracılığı ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

    Bu fotoğraf AHT tarafından servis edilmiştir.

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  • Metin Serezli

    1954'te İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak oyunculuğa başlayan Metin Serezli, 1971 yılında Çevre Tiyatrosu adı ile kendi tiyatrosunu kurdu. Usta oyunculuğunun yanı sıra, yönetmenlik de yaptı.

    Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • Gülriz Sururi

    1962'de Engin Cezzar'la birlikte Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kuran sanatçı; "Kaldırım Serçesi", "Keşanlı Ali Destanı" oyunlarındaki rolleriyle tanınır. 1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen devlet sanatçısı unvanına layık görülen Gülriz Sururi'nin anı, roman, öykü türlerinde yayımlanmış kitapları vardır.

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  • Suna Pekuysal

    Suna Pekuysal, Cağaloğlu halkevinde büyüdü. İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Bale Bölümünde öğrenim görürken, 1949 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümünde Kadri Ögelman'ın "Artist Aranıyor" adlı oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. Ferih Egemen'in kendisini beğenmesi üzerine üç yıl sonra Dârülbedâyi dram bölümüne geçti. Burada Vasfi Rıza Zobu, Mahmut Moralı, Şükriye Atav, Cahide Sonku, Şaziye Moral, Bedia Muvahhit ve Reşit Gürzap gibi isimlerle çalıştı. Pekuysal, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 1984 yılında sahnelenen, Ekrem Reşit Rey'in 1933 yılında kaleme aldığı, Cemal Reşit Rey'in bestelerini yaptığı ve Haldun Dormen'in sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" adlı müzikalde Zihni Göktay ile 14 yıl aralıksız olarak oynadı.

    Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • Ayten Erman

    Bu fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir.

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  • Civan Canova

    Bu fotoğraf AHT tarafından servis edilmiştir.

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  • Ali Demirel

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  • Köksal Engür

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  • Meral Niron

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  • Ayla Algan

    Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • Tekin Akmansoy

    Bu fotoğraf AHT tarafından servis edilmiştir.

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  • Cemil Özbayer

    Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • İsmail İncekara

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