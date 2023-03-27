Hayatını kaybeden ünlü tiyatro oyuncuları

Nejat Uygur
Tiyatroya profesyonel anlamda 1949 yılında "Nejat Uygur Tiyatrosu" ile adım atan Nejat Uygur verdiği röportajda düşündüğü ilk mesleğin tiyatro olmadığını açıklamıştı. Uygur, "Alo Orası Tımarhane mi?", "Aman Özal Duymasın", "Benim Annem Evden Neden Kaçtı", "Cibali Karakolu", "Hanedan", "Hastane mi? Kestane mi?", "Kaynanatör", "Miğferine Çiçek Eken Asker", "Minti Minti", "Param Yok Memet", "Sizinki Can da Bizimki Patlıcan mı?", "Son Umudum Milli Piyango" "Şeyini Şey Ettiğimin Şeyi", "Şeytandan 29 Gün Evvel Doğan Çocuk", "Zamsalak" adlı oyunları ile hafızalara kazındı...
Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.
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