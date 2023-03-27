Hayatını kaybeden ünlü tiyatro oyuncuları

Levent Kırca

lk kez 1965'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Levent Kırca, Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. "Nasreddin Hoca", "Oyun Treni", "Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?", "Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?", "Sağlık Olsun!", "Ne Olur Ne Olmaz?" gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlenen Kırca, Hodri Meydan Topluluğu adlı tiyatro grubunu kurdu. Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergiledi. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. Kırca 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programı ile hafızalara kazındı.