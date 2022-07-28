Tatilde vajina sağlığını korumanın yolları nelerdir?

Mantar enfeksiyonu kadınların her daim baş belası olsa da tatil sezonunda bu risk olukça artıyor. İşte yaz tatilinde vajina sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler...

Tatilde vajina sağlığını korumanın yolları nelerdir?
Sağlık
28 Temmuz 2022 10:58
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Yazın güneşlenmeyi ve sahil keyfinizi mayonuzla çıkarmayı seviyor olabilirsiniz ancak bu durum vajinanız için bazı sorunlar yaratabilir. Yaz tatillerinde sıkça yapılan bazı hatalı davranışlar vajinanızı sağlıklı tutan bakteri ve diğer mikropların hassas dengesi olan vajinal floranızda tahrişe veya hasara yol açabilir. Bu dengeyi bozmak, mantar veya bakteri enfeksiyonu geliştirme riskini artırabilir.


Vajinal floranızı korumak istiyorsanız, siz de bunlara dikkat etmelisiniz:

1- Islak veya nemli giysileri değiştirin

Yüzmeye ara verdiğinizde ıslak mayoyla oturmak oldukça sık yapılan bir hata. Havuz suyundan veya denizden gelen nem, ter ile birleştiğinde, potansiyel olarak zararlı patojenler için mükemmel üreme alanı oluşturur. Yüzmeyi bitirdikten sonra temiz, bol giysiler giymeyi alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Bu durum yaz ayları dışında da özellikle yoğun egzersizden sonra terli spor kıyafetlerinizi değiştirmek için de geçerli.

2- Mayonuzu tekrar yıkamadan giymeyin

Mayolar, suya girin veya girmeyin aynı iç çamaşırınız gibi tek kullanımlık giysilerdir. Vajina gibi bölgelerle temasından sonra mayonuz da bakteriler için bir üreme alanı haline gelir. Bu yüzden yüzmeseniz dahi, mayonuzu yıkamadan tekrar giymemelisiniz. Kokular cildi kurutup tahriş edebileceğinden mayoları kokusuz çamaşır deterjanı kullanarak yıkamanız önerilir. Kuru veya hassas bir cildiniz varsa hipoalerjenik ürünler kullanabilirsiniz. Kısa bir programda yıkamak yerine bakterilerin ölmesine katkı sağlamak adına sıcak su ile yıkamanız gerekir.

3- Vajinal enfeksiyonlara yatkınsanız mayolarınızı paylaşmayın

Her zaman yüzmek için hazır olmayabilirsiniz veya birinden oldukça şık gözüken bir bikini ödünç almak isteyebilirsiniz ancak, enfeksiyonlara yatkınsanız temizlenmiş dahi olsa bir mayoyu paylaşmamalısınız.


4- Geceleri nefes almasına izin verin

Sıcak gecelerde iç çamaşırı giymek, maya ve bakterilerin sevdiği sıcak, nemli ortamı yaratabilir. Çıplak uyumak vulva ve vajinal dokunuzu havaya maruz bırakarak bölgenin nefes almasını sağlar. Bu şekilde uyumak sizin için rahat değilse tamamen pamuktan yapılı çamaşırlar giymeye özen göstermeli ve odayı mümkün olduğu kadar serin tutmalısınız.


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5- Kokulu temizleyiciler veya mendiller kullanmayın

Vajinal mendiller çok kullanışlıdır; çantanıza atabilir ve plajda veya kamp gezisinde ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz ancak vajinaya özel temizleyiciler, mendiller ve spreyler kullanmak hijyen açısından gereksizdir ve birçok insan için sorun olabilir. Bu ürünler genellikle vulva ve vajinanızdaki hassas cildi tahriş edebilecek alkol veya koku gibi maddeler içerir. Ayrıca enfeksiyon olarak ortaya çıkan maya veya bakterilerin aşırı büyümesine veya dengesizliğine yol açabilecek vajinal flora dengenizi de değiştirebilirler.


6- Kasık kıllarını alırken dikkatli olun

Mayo mevsimi genellikle bikini bölgesine ağda veya jilet kullanımını çağrıştırır ancak kasık kıllarını ortadan kaldırmak veya tutmak için tıbbi bir neden yoktur. Bununla birlikte tıraş veya ağda yapmanın insan papilloma virüsü (HPV) gibi viral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere enfeksiyon riskinizi artırabileceğini bilmek önemlidir çünkü patojenler cildinize kesikler veya tahriş olmuş cilt bölgelerinden girebilir.


Jilet kullandıktan veya ağdadan sonra ter atmak veya dar giysiler (mayo gibi) giymek için 24 ila 48 saat bekleyin. Bu cildinize kesikleri kapatması için yeterli zamanı kazandırır, enfeksiyon riskinizi ve muhtemelen batık tüyler gibi diğer rahatsız edici sorunları en aza indirir.


Referans: Carley Millhon. “How to Keep Your Vagina Healthy During Swimsuit Season”. Şuradan alındı: https://www.self.com/story/summer-vaginal-care-tips (19.06.2022).


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