Tarihle iç içe yolculuk: Gemiler Adası

Kayak\u00f6y Mahallesi'ndeki Gemiler Koyu'nun kar\u015f\u0131s\u0131nda bulunan ada \u00fczerinde 4 kilise ve bir\u00e7ok tarihi yap\u0131n\u0131n kal\u0131nt\u0131s\u0131 yer al\u0131yor. . \u00dczerindeki bir kilisede ad\u0131 ge\u00e7en Aziz Nikolas ismi sebebiyle Aya Nikola olarak da an\u0131lan adaya, Gemiler Koyu'ndan botlarla ve il\u00e7eden kalkan g\u00fcn\u00fcbirlik teknelerle ula\u015f\u0131labiliyor. . Ada, mavi tur yapan l\u00fcks teknelerin de rotas\u0131nda yer al\u0131yor.. Deniz ara\u00e7lar\u0131ndan inen ve patikadan y\u00fcr\u00fcyerek kiliselere ula\u015fan ziyaret\u00e7iler, tabloyu and\u0131ran manzaray\u0131 izleyebiliyor. . Adadaki tarihi kal\u0131nt\u0131lar aras\u0131nda tarihte yolculu\u011fa \u00e7\u0131kan ziyaret\u00e7iler, adan\u0131n etraf\u0131ndaki tarihi kal\u0131nt\u0131lar aras\u0131nda akvaryumu and\u0131ran suda kula\u00e7 atma imkan\u0131 buluyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . .
