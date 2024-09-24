Sürekli kötü haber alıyorsanız yapmanız gereken 5 şey

Etrafınızdan, haberlerden devamlı kötü haberlere mi maruz kalıyorsunuz? Bu sizin sağlığınız için hiç iyi değil! Peki, ne yapmalı? İşte sürekli olumsuz haber alan kişilerin yapması gerekenler...

Sürekli kötü haber alıyorsanız yapmanız gereken 5 şey
Sağlık
Giriş: 24 Eylül 2024 13:23
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Bazen okuduğumuz ve aldığımız haberlerinin çoğunun olumsuz olduğunu hissedebiliriz. Neredeyse her gün meydana gelen insani krizler, sivil hak sorunları ve doğal felaketler nedeniyle sürekli kötü haber akışı zihinsel sağlığımızı önemli ölçüde etkileyebilir. 24 saatlik haber döngüsü hiç bitmese de gördüklerimiz ve duyduklarımızla başa çıkmamıza yardımcı olacak birkaç yol var.


Haber tüketiminizi sınırlayın

Hemen hemen her yerden haber alabilsek de görmek istemediğinizde bundan kaçınmanın yolları vardır. Haber kaynaklarını takip etmeyi bırakın veya bildirimlerini sessize alın. Bu şekilde ne zaman haber alacağınızı kontrol edebilirsiniz. Haberleri takip etmek için her gün veya haftada belirli bir süre ayırmak da yararlı olabilir. Bunu yaparsanız, kendinizi bunalmış hissetmeden güncel kalabilirsiniz.


Doğru haber alın

Çevrimiçi haberleri takip ederken neyin doğru olduğunu söylemek zor olabilir. Bir haberi veya gönderiyi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmadan önce, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için yazının kaynağını doğruladığınızdan emin olun.


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Olumlu haber kaynaklarını takip edin

Sosyal medyada yalnızca iyi haberleri paylaşan bazı çevrimiçi yayınlar mevcut. Bu sayfalar sayesinde dünyanın her yerinden gününüze ışık tutmanıza yardımcı olabilecek olumlu haberleri ve moral veren hikayeleri okuyabilirsiniz.


Kendinize odaklanın

Sürekli olarak olumsuz haberlere maruz kalmak bunaltıcı olabilir ve bizi doğrudan ilgilendirmeyen güncel olaylara kapılmış hissetmemize neden olabilir. Haberin olumsuzluk veya stres duygusu getirmesi durumunda, bundan uzaklaşmanızı sağlayacak ve size neşe getirecek bir şey yapın. Bunun için belirlenmiş bir yapılacaklar listesi yok; bu gerçekten sizi mutlu eden bir şey yapmak kadar basit.... İster köpüklü bir banyo ister en sevdiğiniz şarkıyı dinlemek isterseniz de yoga yapmak… Olumlu bir şeyle dikkatimizi dağıtmak, bunalmışlık hissini hafifletmeye yardımcı olabilir.


Minnettar olun

Yardım edebileceğimiz hiçbir şey olmadığını hissettiğimizde kötü haberi perspektifte tutmak zorlayıcı olabilir ve çoğu zaman çaresizlik duygusuna neden olabilir. Ancak etrafımızdaki iyiliğe odaklanmaya çalışmak ve bunu başkalarına yardım etmek için kullanmaya çalışmak önemlidir. Size doğru gelen bir amacı destekleyen bir kuruluşa dahil olmayı düşünün. İster eşyanızı, ister zamanınızı, ister paranızı bağışlayın, bir fark yaratıyorsunuz. İnanın.


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Referanslar

"5 Ways to Cope with a Constant Stream of Bad News". Şuradan alındı: https://centerstone.org/our-resources/health-wellness/5-ways-to-cope-with-a-constant-stream-of-bad-news/


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