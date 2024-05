Burun akıntısı, hapşırma ve tıkanıklık mevsimi... Sümük, ebeveynlerin hakkında çok konuştuğu ve uğraştığı önemli konulardan biridir. Burnunuzdan çıkan şey önemlidir ve sağlığınızın önemli bir göstergesi olabilir. Sümüğünüzün neden farklı renk olduğunu hiç düşündünüz mü? Burnunuzdan çıkan mukus (sümük) vücudunuzun içinde neler olup bittiği hakkında size bir fikir verebilir.

Sümük neden oluşur?

Mukus (sümük olarak da bilinir) burun, üst solunum yolu ve sindirim sistemini kaplayan yapışkan, sümüksü bir maddedir. Havadan akciğerler yoluyla vücuda girmeye çalışabilecek istenmeyen bakteri, kir veya virüslere karşı ilk savunma hattı olarak görev yapar.

Çocuğunuzun mukoza üretiminde ani bir artış varsa, bu mukozal sistemi tahriş eden bir şey olduğuna dair bir uyarı olabilir. Bunlar arasında alerjiler, hastalıklar, sıcaklık değişimi veya sigara dumanı sayılabilir. Kıvamı kalın veya yapışkan ise, bu çocuğunuzun yeterince sıvı almadığının bir işareti de olabilir.

Sümük birçok farklı nedenden dolayı çeşitli renklerde olabilir. Burun mukozası rengindeki değişiklikler hastalıkların normal bir parçasıdır ve bağışıklık sisteminizin iyileşmenize yardımcı olmak için çalıştığının bir işaretidir. Peki sümüğünüzün renginin ne anlama geliyor?

Sümük hangi renk olmalı? Sümük rengi neyi ifade eder?

Berrak mukus: Sağlıklı mukus berraktır, herkeste vardır. Çocuğunuzun berrak burun drenajında artış varsa, bu çevresel veya mevsimsel alerjilerin bir işareti olabilir.

Beyaz mukus: Beyaz mukus normal olabilir ancak aynı zamanda burun tıkanıklığının arttığını da gösterebilir, bu da burun kanalındaki iltihaplanmanın mukusun hareketini yavaşlatarak onu kalın ve bulanık hale getirmesidir. Buna soğuk algınlığı, alerji veya diğer enfeksiyon nedenleri neden olabilir.

Sarı mukus: Sarı burun mukozası normal olabilir, ancak çocuğunuzun iltihap hücrelerinin alerji nedeniyle veya bir enfeksiyonla savaşmak için burunda toplandığı anlamına da gelebilir.

Yeşil mukus: Kalın, yeşil sümük vücudun bağışıklık sisteminin vücudun savunmasını korumak için çok çalıştığını gösterebilir. Yeşil renk daha da aktif ve ölü bağışıklık hücrelerini gösterir. Yeşil veya sarı balgam her zaman sinüs enfeksiyonu anlamına gelmez, ancak 10 günden uzun sürerse çocuğunuzun bir doktora görünmesini sağlamalısınız.

Pembe veya kırmızı mukus: Pembe veya kırmızı sümük tipik olarak çocuğunuzun burnunda kan olduğu anlamına gelir, ancak bu her zaman paniğe kapılmak için bir neden değildir. Pembe veya kırmızı sümük, sık sık burun sümkürme, kuruluk veya bir tür travmadan (burun karıştırma veya yüze darbe alma) kaynaklanabilecek burun kanalı dokusunda tahriş olduğunda görülür.

Çocuğunuz basınç uyguladığında, durmayan sürekli kırmızı burun akıntısı varsa, bir doktora götürmelisiniz.

Kahverengi mukus: Kahverengi burun mukozası eski kanın drenajından, kuruluktan veya kabuklanmadan, enfeksiyondan veya kir gibi ince parçacıkların solunmasından kaynaklanıyor olabilir.

Siyah mukus: Siyah burun mukozası daha az yaygındır, kir veya sigara dumanı gibi döküntülerin solunmasıyla da görülebilir. Mantar enfeksiyonu gibi daha ciddi bir sorunun işareti de olabilir. Geçmeyen siyah burun akıntınız varsa, mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

Mukus söz konusu olduğunda, kıvam, renk, hacim ve sürenin yanı sıra diğer semptomlar ve çocuğun genel sağlık durumu da değerlendirilmelidir. Birçok efsaneye rağmen, burunda üretilen mukusun çoğu normaldir. Alerji ve virüslerden kaynaklanır, bu nedenle antibiyotikler en iyi tedavi olmayabilir. Çocuğunuzun burun akıntısıyla ilgili endişeleriniz varsa lütfen çocuk doktoruyla iletişime geçin.

Kaynak: Carly Schuett. "Carly The Snot Palette: What Do All Those Colors Mean?". Şuradan alındı: https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/700childrens/2023/10/the-snot-palette. (31.10.2023).