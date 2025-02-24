Şubat 2025'in öne çıkan kitapları

Kayıp - Yansıma
Dilara Keskin
Mira Altınok, asi, kural tanımaz bir kızdır ve Akyazı'ya döndüğünde geçmişini tıpkı bir zamanlar terk ettiği kasaba gibi arkasında bıraktığına inanmaktadır. Onu bekleyen tek zorluğun nefret ettiği adam olan Poyraz Özkılıç'la aynı kasabada yaşamak olacağını zanneder. Ve sonra bir gün, bir katilden bilmeceler almaya başlar. Artık tek arzusu bu kanlı kedi fare oyunundan sağ çıkmaktır. Lina Altınok ikiz kız kardeşinin aksine ailesinin pırlanta çocuğudur. Kusursuzca piyano çalar, derslerinde her zaman başarılıdır, kendi gibi popüler bir erkek arkadaşı vardır. Hayatı tam anlamıyla mükemmeldir. Ailesinin ona koyduğu kurallara her zaman uymaktadır. Biri hariç: kasabanın en zengin ailesinin serseri oğlu Egemen'den uzak durmak.
Ve bir gün, ışıltılı balo gecesinde korku dolu kâbuslarını yaşarlar.
Yağmur damlaları yüzümüzü yalayıp geçerken, "Garip," dedi Ege. Saçları çoktan ıslanmıştı.
"Bu mevsimde Akyazı'ya yağmur yağmazdı."
"Biliyor musun, okuduğum bir kitaba göre iyi biri ölürse o şehir yas tutup ağlıyormuş."
Başını arkaya yatırıp bir kahkaha attı. "Desene sen öldüğünde bu şehir sular altında kalacak."
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