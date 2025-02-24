Şubat 2025'in öne çıkan kitapları

Bu ay raflarda hangi kitaplar var? İşte şubat ayında kitapseverler ile buluşan 6 kitap!

Yaşam
Giriş: 24 Şubat 2025 13:38
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  • Zamanı Tanrı Yaşar

    Seyfettin Araç

    Kapadokya'nın şiirsel atmosferinden Fransız Riviera'sına uzanan bir aşk yolculuğu okuyucuyu bekliyor. Gerçek karakterlerden, gerçek olaylardan esinlenen yazar, yine bir gerçek aşk hikayesi ile okuyucularını selamlıyor. 680 sayfalık modern bir klasik tadında eserini okuyucuya sunuyor. Gerçek bir aşkın peşinden sürüklendiğimiz bu hikâyede sır perdelerini aralarken, okuyucuları Kapadokya'nın şiirsel atmosferinden Almanya'nın karmaşık sokaklarına kadar unutulmaz bir yolculuk bekliyor. Yazar, altı roman kahramanını altı farklı anlatıcı olarak okuyucuya sunuyor

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  • Kayıp - Yansıma

    Dilara Keskin

    Mira Altınok, asi, kural tanımaz bir kızdır ve Akyazı'ya döndüğünde geçmişini tıpkı bir zamanlar terk ettiği kasaba gibi arkasında bıraktığına inanmaktadır. Onu bekleyen tek zorluğun nefret ettiği adam olan Poyraz Özkılıç'la aynı kasabada yaşamak olacağını zanneder. Ve sonra bir gün, bir katilden bilmeceler almaya başlar. Artık tek arzusu bu kanlı kedi fare oyunundan sağ çıkmaktır. Lina Altınok ikiz kız kardeşinin aksine ailesinin pırlanta çocuğudur. Kusursuzca piyano çalar, derslerinde her zaman başarılıdır, kendi gibi popüler bir erkek arkadaşı vardır. Hayatı tam anlamıyla mükemmeldir. Ailesinin ona koyduğu kurallara her zaman uymaktadır. Biri hariç: kasabanın en zengin ailesinin serseri oğlu Egemen'den uzak durmak.

    Ve bir gün, ışıltılı balo gecesinde korku dolu kâbuslarını yaşarlar.

    Yağmur damlaları yüzümüzü yalayıp geçerken, "Garip," dedi Ege. Saçları çoktan ıslanmıştı.

    "Bu mevsimde Akyazı'ya yağmur yağmazdı."

    "Biliyor musun, okuduğum bir kitaba göre iyi biri ölürse o şehir yas tutup ağlıyormuş."

    Başını arkaya yatırıp bir kahkaha attı. "Desene sen öldüğünde bu şehir sular altında kalacak."

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  • Şehir ve Belirsiz Duvarları

    Haruki Murakami

    Yaz çimlerinin üzerine oturuverdin, hiçbir şey demeden göğü seyrediyordun. Keskin bir ötüşle gökyüzünde iki kuş hızla birbirinin yanından geçti. Sessizliğin içinde, alacakaranlık bizi sarmaya başladı. Yanına oturunca tuhaf bir hisse kapıldım. Sanki görülmeyen binlerce ip, senin bedeninle benim yüreğimi birbirine bağlıyordu...

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  • Sevgilinin Soğuk Elleri

    Han Kang

    Yazar H'ye bir gün tuhaf bir telefon geliyor. Daha önce sadece bir kez gördügü heykeltıraş Cang Unhyong, aniden sırra kadem basmış, bulunamıyor. Ondan geriye yalnızca tutkuyla yaptığı alçı heykeller ve maskelerle çevrili dünyadan aldığı yaraları anlatan günlüğü kalmış. Kayıp heykeltıraşın yazdıklarını okurken aslında geçmişimizin, unuttuklarımızın, kaybettiklerimizin peşine düşüyoruz. Bu sefer merkezde sınırsız güzellik baskısı ve gençliğe duyulan hastalıklı aşk var. Han Kang bir kez daha saf gerçekliğin çarpıcı etkisini kullanarak okuru bir duygu evrenine çağırıyor.

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  • Kanlı Ay

    Jo Nesbo

    Oslo'da kayıplara karışan iki genç kadının arasındaki tek bağlantı, ünlü bir emlak kralının verdiği bir partiye katılmış olmalarıdır. Kadınlardan birinin cesedi bulunduğunda, polis katilin imzası olduğunu düşündüğü izler görür; diğer kayıp kadının da aynı katil tarafından öldürüldüğü ihtimali güçlenmiştir. Efsane eski polis Harry Hole ise bu sırada Los Angeles'ta bir barda sürekli içki içerek kendini öldürmenin peşindedir. Harry bu vaka için Oslo'ya özel dedektif olarak çağrıldığında gitmesinin tek sebebi, başı dertte olan bir arkadaşının hayatını kurtarma umududur. Harry, Oslo'da eski dostlardan kurduğu bir ekiple zamana karşı yarışarak soruşturmaya girişir. Cinayetler çoğalırken katilin amacını anlamak ve onu durdurmak her zamankinden de zor olacaktır...

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  • Yedinin Nabzı

    Gülben Sakar

    Herkes için iki kelimeydi ancak onlar için yalnızca iki kelime olamayacak kadar büyük bir anlama sahipti.

    "Kâğıthelva?"

    Spor medyası şirketinde sosyal medya editörü olarak çalışmaya başlayan Lara Güneş Yazgan'ın tek amacı, geçmişin izlerini silerek kendi ayakları üzerinde dimdik durmaktır. Eski defterleri kapadığını sanmaktadır ancak o geçmişte hatırlanmayı bekleyen bir ışığı tekrar bulmasıyla hayatı tamamen değişecektir. Doğduğu andan itibaren kendisini futbol sevdalısı bir ailenin içinde bulan ve her daim hedefi bir gün çok başarılı bir futbolcu olmak olan Utku Deniz Has, tek başına tırmanmıştır kariyer basamaklarını. Yeni sezonda Galatasaray'a transfer olmasıyla o güne dek yaşadığı tüm zorluklardan daha fazlasını görecektir fakat o, tüm zorluklara tek başına göğüs gerip vazgeçmeyen bir adamdır. Üstelik artık tek başına da değildir. Çünkü güneş yıllar önce onun için doğmuştu, batsa dahi ışığını asla kaybetmemek üzere...

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