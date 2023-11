Spotify 2023 Wrapped listesine göre en çok hangi şarkılar dinlendi?

Dünyanın en yaygın kullanılan müzik ve podcast dinleme platformlarından biri olan Spotify, 2023’te en çok dinlenilen sanatçıları açıkladı. Taylor Swift, Spotify 2023 Wrapped listesinde dünya çapında yılın en iyi sanatçısı oldu.

Her yılın son ayı geldiğinde müzik ve podcast dinleme platfomu Spotify, yıl boyunca dinlenen şarkı ve podcastlerin listesini kişiye özel Spotify özeti ile veriyor. Kullanıcılar, sosyal medya hesapları üzerinden 2023 Spotify dinleme listelerini paylaşıyor ve birbirlerine yorum yapıyorlar. Platform da her yılın sonunda, o yıl boyunca dünya çapında tüm kullanıcıların en çok dinlediği şarkıcı ve albümlerin listesini yayınlıyor.

Spotify’da 2023 yılında en çok dinlenen şarkıcılar

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, 1 Ocak 2023’tan beri 26,1 milyardan fazla dinlenme rakamına ulaşarak birinci sıraya yerleşti.

2023 yılında en çok dinlenilen ilk 10 şarkıcı, Spotify 2023 listesine göre şöyle;

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

6. Feid

7. Travis Scott

8. SZA

9. Karol G

10. Lana Del Rey

Önceki yılların en çok dinlenen şarkıcı ve grupları listesine göre, Taylor Swift 2023 yılında Bad Bunny’i tahtından indirdi.

2013 yılı birincisi: Macklemore & Ryan Lewis

2014 yılı birincisi: Ed Sheeran

2015 yılı birincisi: Drake

2016 yılı birincisi: Drake

2017 yılı birincisi: Ed Sheeran

2018 yılı birincisi: Drake

2019 yılı birincisi: Post Malone

2020 yılı birincisi: Bad Bunny

2021 yılı birincisi: Bad Bunny

2022 yılı birincisi: Bad Bunny

2023 yılında Spotify’da en çok dinlenen şarkılar Spotify’da dünya çapında en çok dinlenen şarkı ise ABD’li şarkıcı Miley Cyrus’a ait 'Flowers' adlı şarkı oldu. Dünya çapındaki tüm Spotify kullanıcıları arasında en çok dinlenen şarkı, 1,6 milyardan fazla kere dinlendi. 'Kill Bill' şarkısı ile SZA ikinci sırayı, 'As It Was' ile şarkısı ile Harry Styles üçüncü sırayı aldı. 2023’te Spotify’da en çok dinlenen şarkıcı olan Taylor Swift, en çok dinlenen şarkılar listesine iki şarkıyla girdi.

Taylor Swift, ‘Cruel Summer’ şarkısıyla Spotify’ın 2023 yılında dünya çapında en çok dinlenen şarkılar listesine altıncı sıraya, ayrıca ‘Anti-Hero’ şarkısıyla onuncu sıraya yerleşti.

1. Miley Cyrus 'Flowers'

2. SZA 'Kill Bill'

3. Harry Styles 'As It Was'

4. Jung Kook'tan 'Seven (feat. Latto)'

5. Eslabon Armado 'Ella Baila Sola', Peso Pluma

6. Taylor Swift 'Cruel Summer'

7. Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage 'Creepin'

8. Rema, Selena Gomez 'Calm Down (with Selena Gomez)'

9. Bizarrap, Shakira 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53'

10. Taylor Swift 'Anti-Hero'

Spotify’da 2023’ün en çok dinlenen albümleri Müzik dinleme platformu Spotify’da en çok dinlenen şarkılar, şarkıcılar ve albümlerde ilk sıraları aynı sanatçılar paylaşırken, albüm listesinde 2023 yılı öncesinde yayınlanan albümlerin varlığı da dikkat çekti. En çok dinlenen albümler sıralamasında ilk sırayı Bad Bunny'nin 'Un Verano Sin Ti' adlı albümü aldı. Albüm, dünya çapında 4,5 milyardan fazla dinlenme rakamına ulaştı. En çok dinlenen ikinci albüm Taylor Swift’in Midnight’ı olurken, SZA'in 'SOS' adlı albümü üçüncü sıraya yerleşti. En çok dinlenen şarkı, sanatçı ve albümleri Wrapped 2023 adlı listeyle duyuran platform, Londra’da düzenleyeceği bir etkinlikle listenin lansmanını yapacak.