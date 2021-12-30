Sosyal ve ikili ilişkilerde başarılı olmanın yolları

HTHayat Instagram hesabında Klinik psikolog, yazar, Profesör Duysal Aşkun Çelik ile buluştuk. Bir.one platformunda “İlişkilerimizde Birlik” ve “Yaşamı Yeniden Yaratım” atölyeleri bulunan Çelik, özel hayat ve sosyal ilişkileri birlik prensibiyle ele almak üzerine rehberlik sunuyor.

“İlişkilerde tekrar eden sorunların nedenleri nelerdir?”, “İlişkide başarı nedir?”, “Bir olmak, birlik, bir olmak; birey olmanın zıddı mıdır? Kendinden vazgeçmek midir?” gibi sorularımızı yanıtlayan Çelik, destekleyici ilişkiler yaşamanın ipuçlarını ve başarılı ilişkiler yaşamanın yollarını paylaştı.

İnsan ilişkilerini anlamak… Bazı ilişkiler neden yürümez?

Tekrar eden sorunlar nasıl aşılabilir?

Beden-ruh-zihin birliğine destek olan ilişkiler inşa etmek

Yaşamımızdaki sorunlara ilişki yaklaşımıyla bakmak

İlişkilerde birlik ve başarı

Partner ilişkisinde “Bir” ve birey olmak

Klinik psikolog, yazar, Profesör Duysal Aşkun Çelik ile yaptığımız sohbetin tamamı @hthayat Youtube kanalında!