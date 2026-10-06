Bir düşünceyi kafanızdan atamıyor musunuz? Zihninizde olan biten sandığınızdan farklı olabilir

GEÇMİŞİ DÜŞÜNMEKLE GELECEĞİ DÜŞÜNMEK AYNI DEĞİL

Zihinsel meşguliyet her zaman geçmişte yaşananlarla ilgili olmayabiliyor. Henüz gerçekleşmemiş bir olayın kötü sonuçlanabileceği ihtimali üzerinde tekrar tekrar düşünmek ise daha çok endişe kavramıyla ele alınıyor.

Bu iki süreç birbirinden farklı olsa da ortak bir yön taşıyor: Düşünceler kişinin zihninde tekrar tekrar ortaya çıkabiliyor ve kişi kendisini aynı konu üzerinde düşünürken bulabiliyor.