Sonbahara yakışan 10 kadın parfümü

Marc Jacobs Perfect Intense Edp

Kavrulmuş tatlı badem notası ve kadifemsi sandal ağacı bitişli ile harika bir etki bırakan bu çiçeksi odunsu koku, sonbahar günlerinin en iyi tercihlerinden biri. Sonbahar akşamları Marc Jacobs'ın yoğun kokusuyla daha da keyifli olacak.