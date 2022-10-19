Sonbahara yakışan 10 kadın parfümü

Marc Jacobs Perfect Intense Edp\nKavrulmu\u015f tatl\u0131 badem notas\u0131 ve kadifemsi sandal a\u011fac\u0131 biti\u015fli ile harika bir etki b\u0131rakan bu \u00e7i\u00e7eksi odunsu koku, sonbahar g\u00fcnlerinin en iyi tercihlerinden biri. Sonbahar ak\u015famlar\u0131 Marc Jacobs'\u0131n yo\u011fun kokusuyla daha da keyifli olacak.. Michael Kors Super Gorgeous! EDP\nBeyaz \u00e7i\u00e7ek buketi, t\u00fct\u00fcn notas\u0131 ve kehribar\u0131n kar\u0131\u015f\u0131m\u0131yla yeniden yorumlanan Michael Kors Gorgeous!, sonbahar\u0131n etkileyici kokular\u0131ndan biri olmaya aday.. Shiseido Ginza Edp\nOdunsu ve floral notalara sahip bu parf\u00fcm notalar\u0131ndaki ortak ve z\u0131t y\u00f6nleriyle \u00e7arp\u0131c\u0131 bir etki yaratmaya aday. Bizce \u00e7i\u00e7ek buketini and\u0131ran notalar\u0131yla tan\u0131\u015fmak i\u00e7in bir \u015fans verebilirsiniz.. Versace Crystal Noir Edp\n\u0130lham\u0131n\u0131 elmastan alan g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcyle olduk\u00e7a kad\u0131ns\u0131 bir his sunan Versace Crystal Noir, oryantal ve \u00e7i\u00e7eksi bir kokuya sahip. Yo\u011funla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f form\u00fcl\u00fc sayesinde uzun s\u00fcre kal\u0131c\u0131l\u0131k sa\u011flamas\u0131n\u0131 da \u00e7ok be\u011feneceksiniz.. Burberry My Burberry Black\nBu parf\u00fcmle yasemin \u00e7i\u00e7e\u011fi, \u015feftali nektar\u0131, vanilya ve \u015fekerli g\u00fcl\u00fcn muhte\u015fem birle\u015fiminden olduk\u00e7a etkilenebilirsiniz. Koyu kehribar ile renklendirilen zarif \u015fi\u015fesine de bay\u0131lacaks\u0131n\u0131z.. Fenty Eau de Parfum\nManolya, yaban mersini, Bulgar g\u00fcl\u00fc, mandalina, sardunya ve pa\u00e7uli notalar\u0131ndan olu\u015fan Rihanna'n\u0131n kurucusu oldu\u011fu markadan \u00e7\u0131kan Fenty Eau de Parfum, kokusuyla sonbahar g\u00fcnlerinde b\u00fcy\u00fclemeye haz\u0131rlan\u0131yor.. Armani Si Edp Intense\n\u00dcst notas\u0131nda siyah frenk \u00fcz\u00fcm\u00fc nektar\u0131 olan parf\u00fcm\u00fcn kalp notalar\u0131nda Isparta'da hasat\u0131 yap\u0131lan g\u00fcller bulunuyor. Do\u011frusu biz de parf\u00fcm\u00fc bu \u00f6zelli\u011finden dolay\u0131 olduk\u00e7a merak ettik.. Bottega Veneta Illus\u0131one Women\nYine notalar\u0131nda frenk \u00fcz\u00fcm\u00fc bulunan bir parf\u00fcmle kar\u015f\u0131n\u0131zday\u0131z... Portakal \u00e7i\u00e7e\u011finin kad\u0131ns\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve zeytin a\u011fac\u0131n\u0131n s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 bar\u0131nd\u0131ran parf\u00fcm\u00fcn sonbahar mevsimine olduk\u00e7a yak\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz.. Givenchy L'Interdit Edp Rouge\nT\u00fcberoz ve yo\u011fun bir yasemin notas\u0131n\u0131 bulunduran Givenchy L'Interdit Edp Rouge, zencefille harmanland\u0131\u011f\u0131ndan sonbahara yak\u0131\u015f\u0131r baharatl\u0131 bir imza kokusu olmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Notalar\u0131 kadar \u015fi\u015fesini de be\u011fendi\u011fimizi s\u00f6ylemeden ge\u00e7emeyece\u011fiz.. Lancôme Idôle Aura\nKalbinde tuz g\u00fcl\u00fc, \u0131\u015f\u0131lt\u0131l\u0131 yasemin ve misk vanilya notalar\u0131n\u0131n e\u015fsiz kombinasyonunu bar\u0131nd\u0131ran Lancôme Idôle Aura, Madagaskar'dan Bourbon Vanilla ve Isparta'dan g\u00fcl yapraklar\u0131 bar\u0131nd\u0131r\u0131yor. Her mevsim kullanabilece\u011finiz bu parfm, sonbahar g\u00fcnlerinde de kullanabilece\u011finiz bir koku..
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