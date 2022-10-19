Sonbahara yakışan 10 kadın parfümü

Havaların soğumasıyla yazın tatlı ve hafif kokularından uzaklaşıp daha yoğun ve çarpıcı kokular arayışına girenler için 10 parfüm önerimiz var...

Güzellik
19 Ekim 2022 10:48 Güncelleme: 19 Ekim 2022 14:03
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  • Marc Jacobs Perfect Intense Edp

    Kavrulmuş tatlı badem notası ve kadifemsi sandal ağacı bitişli ile harika bir etki bırakan bu çiçeksi odunsu koku, sonbahar günlerinin en iyi tercihlerinden biri. Sonbahar akşamları Marc Jacobs'ın yoğun kokusuyla daha da keyifli olacak.

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  • Michael Kors Super Gorgeous! EDP

    Beyaz çiçek buketi, tütün notası ve kehribarın karışımıyla yeniden yorumlanan Michael Kors Gorgeous!, sonbaharın etkileyici kokularından biri olmaya aday.

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  • Shiseido Ginza Edp

    Odunsu ve floral notalara sahip bu parfüm notalarındaki ortak ve zıt yönleriyle çarpıcı bir etki yaratmaya aday. Bizce çiçek buketini andıran notalarıyla tanışmak için bir şans verebilirsiniz.

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  • Versace Crystal Noir Edp

    İlhamını elmastan alan görünümüyle oldukça kadınsı bir his sunan Versace Crystal Noir, oryantal ve çiçeksi bir kokuya sahip. Yoğunlaştırılmış formülü sayesinde uzun süre kalıcılık sağlamasını da çok beğeneceksiniz.

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  • Burberry My Burberry Black

    Bu parfümle yasemin çiçeği, şeftali nektarı, vanilya ve şekerli gülün muhteşem birleşiminden oldukça etkilenebilirsiniz. Koyu kehribar ile renklendirilen zarif şişesine de bayılacaksınız.

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  • Fenty Eau de Parfum

    Manolya, yaban mersini, Bulgar gülü, mandalina, sardunya ve paçuli notalarından oluşan Rihanna'nın kurucusu olduğu markadan çıkan Fenty Eau de Parfum, kokusuyla sonbahar günlerinde büyülemeye hazırlanıyor.

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  • Armani Si Edp Intense

    Üst notasında siyah frenk üzümü nektarı olan parfümün kalp notalarında Isparta'da hasatı yapılan güller bulunuyor. Doğrusu biz de parfümü bu özelliğinden dolayı oldukça merak ettik.

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  • Bottega Veneta Illusıone Women

    Yine notalarında frenk üzümü bulunan bir parfümle karşınızdayız... Portakal çiçeğinin kadınsılığı ve zeytin ağacının sıcaklığını barındıran parfümün sonbahar mevsimine oldukça yakışacağını düşünüyoruz.

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  • Givenchy L'Interdit Edp Rouge

    Tüberoz ve yoğun bir yasemin notasını bulunduran Givenchy L'Interdit Edp Rouge, zencefille harmanlandığından sonbahara yakışır baharatlı bir imza kokusu olmasını sağlıyor. Notaları kadar şişesini de beğendiğimizi söylemeden geçemeyeceğiz.

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  • Lancôme Idôle Aura

    Kalbinde tuz gülü, ışıltılı yasemin ve misk vanilya notalarının eşsiz kombinasyonunu barındıran Lancôme Idôle Aura, Madagaskar'dan Bourbon Vanilla ve Isparta'dan gül yaprakları barındırıyor. Her mevsim kullanabileceğiniz bu parfm, sonbahar günlerinde de kullanabileceğiniz bir koku.

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