Sofrası için ürettiği bal, onu girişimci yaptı

Yüksek tempolu antrenmanlar yapan sporcu kızına enerji, kuvvet versin diye yöneldiği arı ürünleri, beyaz yakalı anne Müjde Duru’yu girişimci yaptı.

Sofrası için ürettiği bal, onu girişimci yaptı
Yaşam
27 Ağustos 2020 Perşembe
Hayriye Mengüç
Hayriye Mengüç editor1@hthayat.com

Şifalı arı gıdalarını önce kendi sofrasına taşımak amacıyla üç yıl önce yola çıkan Müjde Hanım, markası BeeDuru ile geçen Şubat’ta Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) ‘Tarımda Kadın’ projesine seçilen 21 kadından biri oldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki tarım yapılmayan yani ilaç kullanılmayan bölgeleri keşfederek arıcı ailelerin bal, polen, arı sütü ve propolislerini değerlendiren girişimci Müjde Duru, sorularıma şöyle yanıt verdi:


Kendinizden söz eder misiniz? Kendi markanızı kurana kadar neler yaptınız?

Kurumsal hayat ile dolu dolu geçen 20 yıl. Perakendecilikte önde gelen markalardan Boyner, Gima, Marks&Spencer, Teknosa ve Gratis gibi holding şirketlerinin yatrım ve girişimlerinin kuruluş, projelendirme ve yönetme deneyimleri ile zenginleşen bir dünya görüşü edindim diyebilirim. Kapitalist sisteme tam uyum sağladığım, kariyer basamaklarını hızla tırmanan, idealist ve üretken yıllardı.




Müjde Duru


Dünya Arı Günü’nde doğdu

Niçin arıcılık? Bu alanı nasıl keşfettiniz? Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz? İşinizde tek başına mısınız, yoksa ortaklarınız var mı? Bu arada Dünya Arı Günü'nde doğduğunuzu öğrendim. Çok hoş bir detay...

Kızımın sporcu oluşu ve küçük yaşına karşılık yüksek tempolu antrenmanları sebebiyle bedeninin sağlıklı, enerjik ve kuvvetli olması için arıların tüm üretimlerindeki şifaya direkt ulaşma isteği doğdu. En doğal ve katkısız şifalı arı gıdalarını önce kendi soframıza taşımaktı amaç. Arıların dünyasını inceledikçe duyulmaması imkânsız olan hayranlık ve saygı, bir tutkuya dönüştü. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Arı Günü’nün ilan edildiği 2017 yılında arılarla buluşmamın ve doğum günümün de 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde olması ise pusulanın doğru yönde olduğunun kendime kanıtı oldu. Denetleyici ve üretici sertifika programlarını tamamladım. Fuar, kongre ve üniversite çalışmaları ile teorik ve pratikteki eğitimlere katılmam, sahadaki çalışmalarım, doğada arılardan öğrenmeye doğru büyük bir çekim yarattı. Bu tutku, kendiliğinden bir girişime dönüştüğünde ise KAGİDER tarafından düzenlenen bir yarışmada ‘Tarımda Kadın Projesi’ne seçilen 21 kadından biri oldum. Ve geçen altı aylık Covid-19 döneminde seçilen bu kadınlar, bir kooperatifin altyapısını oluşturduk. Bu ayın sonunda ‘Tarımda Kadın’ adında bir kooperatif kuruyoruz.


Tarımsız arıcı ailelerle işbirliği yapıyor


Markanız ne zamandır var? Faaliyet alanı neler?

3 yıldır her nefeste BeeDuru var. 2017 baharında doğdu. Endemik bitki çeşidine sahip doğal florada ve tarımsız alanlarda arıcılık yapan aileler ile işbirliği yaparak, denetimli ve güvenilir ‘Ham Bal’, ‘Taze Polen’, ‘Propolis’, ‘Arısütü’ ve ‘Perga'yı koruyucu hekim olarak kullanan ailelere sunar hale geldi.


Bal üretimini nerede yapıyorsunuz? Bir çiftlik ortamı hayal ediyorum. Doğru mu?

Fethiye, Çanakkale, Datça, Bayburt derken bu eşsiz coğrafyanın zenginliğini üretime çeviren yerleşik aileler ile çalışmalarımı sürdürüyorum.




Müjde Duru, ‘Arıcılığın alfabesini öğrendiğim arkadaşım” dediği Beyza Yavuz ile.


Geçmişten bugüne şifa

Türkiye'deki bal üretimi ve aracılık konusunda bilgi verebilir misiniz?

Arıcılık M.Ö. 5000 yıllarında Mısır'da ve 1600 yılında Hitit Uygarlığı’nda başlayarak geçmişten günümüze insanlığa şifa dağıtmakta ve tıp alanında çeşitli Apiterapi yöntemleri ile günümüzde emin adımlarla ilerlemekte.


Markanız ile hedefiniz nedir? Neler yapmayı planlıyorsunuz?

İlaç ya da sentetik vitaminler kullanmadan ve koruyucu hekim mantığı ile sağlıklı yaşam mümkün. Genç-yaşlı herkesin düzenli kullanımda, bünyesindeki olumlu değişimi fark edeceği arı ürünlerinin mucizesine dikkat çekmek için çalışıyorum.




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.