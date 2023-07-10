Sivrisineklerden korunma yolları

Aslında sivrisineklerden korunmanın oldukça basit ve etkili yöntemleri var. İşte bilim insanlarına göre sivrisineklerden korunmanın etkili yolları...

Sivrisineklerden korunma yolları
Sağlık
Giriş: 10 Temmuz 2023 15:30
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Sivrisinekler bazı kişileri hiç ısırmazken bazılarını ise daha çok ısırır. Bunun nedeni, sivrisineklerin koku alma duyularını kullanmaları ve bazı insanların daha iyi kokmasıdır. Parfüm, sabun, beslenme şeklimizi kullanarak koku alma şeklimizi değiştirebiliriz. Peki hangi değişiklikleri yaparsak sivrisinekler tarafından ısırılmaktan kaçabiliriz?


1. Kullandığınız sabun markasını değiştirin

Hepimizin bildiği gibi, sabunlar nasıl koktuğumuzu etkiler. Ancak aynı sabunu kullanan insanlar sonunda farklı kokabilir. Bu yıl yayınlanan bir araştırma, bazı kokuların sivrisinekler tarafından daha çekici hale geldiğini kanıtlanmıştır.


Piyasadaki sabunların pek çoğu, çiçeksi veya meyveli kokulara sahiptir. Bu kokulara sahip sabunları kullanmanız ise sizi sivrisineklerin hedefi haline getirebilir. Öte yandan bazı bilimsel çalışmalar sivrisinekleri uzak tutmak için Hindistan cevizi yağı içeren sabunlar kullanmanın en iyi çözüm olduğunu ortaya koyuyor.


2. Muz yerine üzüm tüketin

Sivrisinek ısırıklarından kaçınmak için, muzları üzümlerle değiştirmek isteyebilirsiniz. Yapılan bir araştırma, bazı insanlar muz yedikten sonra ellerindeki kokunun sivrisinekleri daha çok çektiğini ortaya koydu. Ancak bu tüm meyveler için geçerli değildir. Aynı yöntemler üzüm kullanılarak tekrarlandı ve üzümleri yedikten sonra sivrisineğin çekiciliğinde herhangi bir değişiklik olmadı.


Geceleri uykumuzu sabote eden sivrisineklerin bazı kişileri daha çok ısırmasının bir sebebi olduğunu biliyor muydunuz? Devamı: Sivrisinekler neden kan emer?


3. Bira tüketmeyin

2010 yılında yapılan bir araştırma, sivrisineklerin insanları bira ya da su içmeden önce ve sonra ne kadar çekici bulduğunu ölçtü. Bira içtikten sonra gönüllülerin vücut kokusu sivrisinekler için daha çekici hale geldi. Ancak sivrisineklerin gönüllüleri su içtikten sonra ne kadar çekici bulduklarında bir değişiklik olmadı. O yüzden sivrisineklerin doğal hedefi olmak istemiyorsanız, bira içmeden önce bir kez daha düşünmenizde fayda var.


Sivrisineklere karşı doğal çözüm!
Sivrisineklere karşı doğal çözüm!

4. Deodorant kullanın

Yapılan bir araştırma, deodorantlardaki bir bileşiğin (izopropil tetradekanoat) sivrisinekleri deodorantla kaplı yüzeye konmalarını önleyerek uzaklaştırdığını buldu. Aslında, sivrisineklerin yüzeye konma sayısında %56'lık bir azalma oldu. Bunun ne kadar az ısırmaya yol açabileceğini düşünebilirsiniz.


Egzersiz yaparken deodorant kullanmak önemlidir. Çünkü yapılan başka bir araştırma ise, terliyseniz sivrisineklerin sizi daha çok çektiğini ortaya koydu.


5. Sarımsak ve B vitaminini koruyucu olarak görmemek

Pek çok insan sivrisinekleri kovmak için sarımsak yer ve B vitamini takviyeleri alır. 2005 yılında yapılan bir çalışmada, katılımcılar sarımsak yedikten ve B vitamini takviyesi aldıktan sonra sivrisineklere maruz kalmışlardır. Diğer ölçümlerin yanı sıra sivrisinek ısırıklarının sayısı kaydedildi ve sonuçlar, sarımsağın sivrisinekleri kovduğuna dair hiçbir kanıt sağlamadı.


Benzer şekilde, 2005 yılında yapılan başka bir araştırma, B vitamini takviyesi almanın sivrisinekler için cilt kokusunun çekiciliği üzerinde hiçbir etkisi olmadığını buldu.


6. Deet ham maddeli karışımlar kullanmak

Deet, birçok böcek kovucuda bulunan ve cilt üzerinde kullanılabilen bir kimyasaldır. Pek güzel bir kokusu yoktur hatta cildinizde biraz yağlı bir his bırakabilir. Acak Deet içeren böcek kovucular, diğer kovucularla karşılaştırıldığında sivrisinek ısırıklarına karşı en uzun korumayı sağlar.


7. Giysilere sivrisinek kovucu ilacı uygulamak

Sivrisinek kovucuyu doğrudan cildinize uygulama fikrinden hoşlanmıyorsanız, giysilerinize permetrin gibi böcek ilacı püskürtebilirsiniz. Bu, sivrisineklerin tedavi edilen giysiyle kaplı cildi ısırmasını önlemenin etkili bir yoludur. Hatta bu ordulardan kullanılan bir tekniktir. Sivrisinekler genellikle işlenmemiş giysileri ısırırlar, bu yüzden denemeye değer.



Kaynak: Maisie Vollans. "Do These Seven Things Really Stop Mosquitoes Biting You?". Şuradan alındı: https://www.iflscience.com/do-these-seven-things-really-stop-mosquitoes-biting-you-69511. (25.06.2023).


Sivrisineklerden doğal korunma yolları
Sivrisineklerden doğal korunma yolları


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