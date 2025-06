Sivilceye neden olabilecek eşyalar

Evinizdeki eşyaların sivilcelerinizi kötüleştirebileceğini hatta sivilcelerinize neden olabileceğini biliyor muydunuz? Yastık ve telefonun sivilce yapabildiğini duymuş olabilirsiniz ancak oda spreylerinizden egzersiz ekipmanlarınıza kadar birçok şey sivilce ve akneye neden olabilir. İşte o eşyalar…

Yatak yastıkları

Çoğu yastık kılıfının kumaşları nemi, yağı ve ölü deriyi tutabilir, bunların hepsi bakteri ve mantarların büyümesi için harika bir ortam yaratır. Bunlar daha sonra yüze geçebilir, gözenekleri tıkayabilir ve sivilceye neden olabilir. Olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olmak için, yastık kılıflarını haftada en az bir kez değiştirmeniz ve pamuk veya ipek gibi doğal liflerden yapılmış yastık kılıflarını tercih etmeniz uzmanlar tarafından öneriliyor.

Kanepe yastıkları

Yatak yastıkları söz konusu olduğunda iyi bir yıkama rutininiz olsa bile, başka bir yaygın suçluyu gözden kaçırıyor olabilirsiniz: Kanepenizdeki yastıklar. Yastıklarda zamanla biriken kir, yağ ve bakteriler sivilce oluşumuna katkıda bulunabilir. Uzmanlar eğer koltuk yastıkları ile yüzünüzün teması çoksa ya yastıkları sık yıkamanızı veya yastık kılıfı kullanmanızı öneriyor.

Banyo havluları

Dermatologlara göre banyonuzdaki havlular akneye ve sivilcelere neden olan etkenlerin üreme alanıdır. Uzmanlar havlularınızı sık sık yıkamanızı ve her kullanımdan sonra iyice kurulamanızı öneriyor. Temiz, kuru havlular bile tahrişe neden olabilir. Bu nedenle havlunun dokusuna da dikkat etmeniz önemli.

Mutfak havluları

Doğrudan yüzünüze sürmeseniz bile mutfak havluları aynı derecede tehdit edici olabilir. Bulaşık havluları, yüzünüze kolayca aktarılabilen ve akneye neden olabilen bakterileri barındırır. Önemli olan, bu havluları kullandıktan sonra ellerinizi kağıt havluyla silmenizdir.

Oda kokuları

Oda spreyleri cildi tahriş edebilen, alerjik reaksiyonlara, iltihaplanmaya veya cilt hassasiyetine yol açabilen ve sivilcelere neden olabilen kokular ve kimyasallar içerebilmektedir. Bu nedenle bu ürünleri dikkatli kullanmakta fayda var.

Mumlar

Bazı kokulu mumlar yandığında havaya kimyasallar ve is salabilir, bu da cilt tahrişine, gözeneklerin tıkanmasına veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Reaksiyon riskini en aza indirmek için doğal kokulu mumları tercih edebilir, mumları iyi havalandırılan alanlarda yakabilir ve mum kullanımını sınırlamaya çalışabilirsiniz.

Çamaşır deterjanı

Çamaşır deterjanları genellikle cildi tahriş edebilen ve sivilcelere yol açabilen kimyasallar, boyalar ve kokular içerir. Giysilerde, çarşaflarda veya havlularda deterjan kalıntısı birikmesi de gözeneklerin tıkanmasına ve tahrişe neden olabilir.

Egzersiz ekipmanları

Spor salonunun sıcak ortamı bakteri üremesini teşvik eder. Cildiniz spor salonu ekipmanları ve yüzeyleriyle temas ettiğinde akneye neden olabilir. Kendi spor matlarınızı kullanmak ve bunları düzenli olarak temizlemek bu riski azaltabilir. Spor ekipmanları için, kullanmadan önce silmek de iyi bir alternatif.

Evcil hayvan tüyü

Evcil hayvan tüyleri tek başına akneye yol açmaz ancak evcil hayvan tüyleri yüzünüze aktarılabilecek ve sivilceye neden olabilecek kir, bakteri ve kepek barındırır. Evcil hayvanınız tüy döküyorsa, HEPA filtreli bir elektrikli süpürgeyle sık sık süpürmeniz işinize yarayabilir.

Ofis malzemeleri

Ofiste çalışırken yüzünüze dokunmamaya çalışın çünkü klavyeler, fareler, kalemler, masa telefonları gibi ofis malzemelerinin hepsi parmaklarınızla temas edebilen ve daha sonra kolayca yüzümüze geçebilen bakterileri toplar. Bu alanları sık sık dezenfekte etmekte fayda var.

Makyaj fırçaları

Kirli fırçalarda biriken bakteri, yağ ve makyaj kalıntıları gözenekleri tıkayarak sivilcelere yol açabilir. Fırçaları düzenli olarak temizlemeniz ve başka kişilerle paylaşmamanız oldukça önemlidir.

Telefonunuz

Telefonlar, cep telefonları ortaya çıkmadan çok önce bile yanak ve çene hattındaki sivilceleri kötüleştirmeleriyle ünlüydü. Akıllı telefonlar ise daha da büyük bir sorun teşkil ediyor. Parmaklarımız her zaman telefonlarımızın üzerinde ve parmak uçlarımız çok fazla yağ taşıyor. Buna ek olarak uzun süre telefonumuzu kulağımızda tuttuğumuzda, yanaklarımızda ısı artar ve ter cilde hapsolur bu da sivilce oluşumuna neden olur. Riski azaltmak için telefonunuzu her gün alkol bazlı bir dezenfektanla silebilir ve teması en aza indirmek için hoparlör veya kulaklık kullanabilirsiniz.

