Sezonun en yeni trendi: Eskitilmiş kot

Son zamanlarda birçok ünlü isimde ve sokak stilinde karşımıza çıkan eskitilmiş kot modellerinde karşımıza çıkan bluzlar, aslında bu trendin yeniden yükselişte olduğunu bize göstermiş oldular. Sanki bir ceketin devamıymış gibi duran bu tarz üstler korse formunda tasarlanabildiği gibi kimi zaman da gerçekten de bir ceket veya yelek olarak karşımıza çıkabiliyor. Şık yaz akşamlarında değerlendirilebileceğiniz bu parçaları aynı renkte bir kot pantolonla veya uygun kumaşta bir pantolonla kombinleyebilirsiniz.