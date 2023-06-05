Sezonun en yeni trendi: Eskitilmiş kot

90'lar modasından çıkıp gelen bir yeni trendimiz daha oldu! Eskitilmiş görünümdeki kot pantolon ve üstler bu sezon yeniden yükselişte.

Moda
Giriş: 05 Haziran 2023 15:34
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  • Son zamanlarda birçok ünlü isimde ve sokak stilinde karşımıza çıkan eskitilmiş kot modellerinde karşımıza çıkan bluzlar, aslında bu trendin yeniden yükselişte olduğunu bize göstermiş oldular. Sanki bir ceketin devamıymış gibi duran bu tarz üstler korse formunda tasarlanabildiği gibi kimi zaman da gerçekten de bir ceket veya yelek olarak karşımıza çıkabiliyor. Şık yaz akşamlarında değerlendirilebileceğiniz bu parçaları aynı renkte bir kot pantolonla veya uygun kumaşta bir pantolonla kombinleyebilirsiniz.

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  • İlkbahar/Yaz sezonunun en çok tercih edilen parçalarından biri olan bu uzun kot eteklerin eskitilmiş görünüme sahip olanları iki trendi birden karşılayabilirler. Tıpkı 90'lar ve 2000'li yılların başlarındaki gibi yeşil ve sarı renklerin izlerini taşıyan bu tarz eskitmeler bizi hemen o yılların modasına götürüyor. Üzerine giyeceğiniz beyaz bir atlet ve bolca takıyla kombininizi tamamlayabilirsiniz.

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  • Uç kısımları yıpratılan kotlar her dönem moda oldu ve olmaya da devam ediyorlar. Klasik görünümden farklı olarak yıpratılmış ve kesilmiş kotlar bluzlarda da oldukça şık duruyorlar. Elinizde kullanmadığınız kot bir parçanız varsa siz dahi kendi imkanlarınızla böyle bir dönüşüm sağlayıp yeni bir parça elde edebilirsiniz.

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  • Pileli etek ve kot ceket kombinlerini biz çok beğeniyoruz. İplikleri çıkan ve hafif eskimiş görünümünün yarattığı rahatlık ve takımın verdiği şıklık birleşince oldukça havalı bir görünüm oluşuyor. Yağmurlu günlerde platformlu botlarla, sıcak havalarda ise beyaz spor ayakkabılarla kullanabileceğiniz bu kombin kesinlikle eski dönemlerin modasına ışık tutuyor.

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  • Kargo pantolonların özellikle haki ve yeşil tonlarındaki birçok modelini geçtiğimiz sezonlarda hemen hemen her markanın raflarında görmüş olduk. Biraz da kargo pantolonlarda görmek hiç fena olmaz bu modeli. Buruşuk ve taşlanmış modeller tam da bu trend için biçilmiş kaftan.

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  • "Jean to jean" olarak adlandırılan ve tamamı kot kumaştan oluşan kombinleri biz de oldukça seviyoruz. Özellikle eski bir görünümü olan vintage yelek ve ceketlerle yapılan kombinler havalı bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Bu havalı görünüme biraz hareket katmak için zevkinize göre gümüş ya da altın takılardan yararlanabilirsiniz.

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  • Yukarıda da bahsettiğimiz gibi içerisinde yeşil ve sarı tonlarını barındıran kotlar 90'lı yıllarda ve 2000'lerin başında oldukça popülerlerdi. Daha sonradan gardıroplardan uzkalaşan bir trend de olsa da şimdi geri döndüler. Özellikle bol pantolonlarda kullanımıyla salaş bir görünüme sahip olması sebebiyle çabasız şıklık tarzlarda gençlerin bir hayli sevgisini kazanmış durumda.

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  • İçerisine gömlek veya tişörtle giyilen yelekler, kovboy tarzındaki tamamlayıcı parçalarla çok yakışıyorlar. Görseldeki gibi taba renkli çanta ve botlarla tamamlayacağınız bir kombin iyi bir ilham kaynağı olabilir. Bu kombini de yine taba rengine uygun olduğu için altın rengi takılarla tamamlayabilirsiniz.

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