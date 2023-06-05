Sezonun en yeni trendi: Eskitilmiş kot

Son zamanlarda bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc isimde ve sokak stilinde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan eskitilmi\u015f kot modellerinde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan bluzlar, asl\u0131nda bu trendin yeniden y\u00fckseli\u015fte oldu\u011funu bize g\u00f6stermi\u015f oldular. Sanki bir ceketin devam\u0131ym\u0131\u015f gibi duran bu tarz \u00fcstler korse formunda tasarlanabildi\u011fi gibi kimi zaman da ger\u00e7ekten de bir ceket veya yelek olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kabiliyor. \u015e\u0131k yaz ak\u015famlar\u0131nda de\u011ferlendirilebilece\u011finiz bu par\u00e7alar\u0131 ayn\u0131 renkte bir kot pantolonla veya uygun kuma\u015fta bir pantolonla kombinleyebilirsiniz.. \u0130lkbahar\/Yaz sezonunun en \u00e7ok tercih edilen par\u00e7alar\u0131ndan biri olan bu uzun kot eteklerin eskitilmi\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcme sahip olanlar\u0131 iki trendi birden kar\u015f\u0131layabilirler. T\u0131pk\u0131 90'lar ve 2000'li y\u0131llar\u0131n ba\u015flar\u0131ndaki gibi ye\u015fil ve sar\u0131 renklerin izlerini ta\u015f\u0131yan bu tarz eskitmeler bizi hemen o y\u0131llar\u0131n modas\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. \u00dczerine giyece\u011finiz beyaz bir atlet ve bolca tak\u0131yla kombininizi tamamlayabilirsiniz.. U\u00e7 k\u0131s\u0131mlar\u0131 y\u0131prat\u0131lan kotlar her d\u00f6nem moda oldu ve olmaya da devam ediyorlar. Klasik g\u00f6r\u00fcn\u00fcmden farkl\u0131 olarak y\u0131prat\u0131lm\u0131\u015f ve kesilmi\u015f kotlar bluzlarda da olduk\u00e7a \u015f\u0131k duruyorlar. Elinizde kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z kot bir par\u00e7an\u0131z varsa siz dahi kendi imkanlar\u0131n\u0131zla b\u00f6yle bir d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm sa\u011flay\u0131p yeni bir par\u00e7a elde edebilirsiniz.. Pileli etek ve kot ceket kombinlerini biz \u00e7ok be\u011feniyoruz. \u0130plikleri \u00e7\u0131kan ve hafif eskimi\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fcn yaratt\u0131\u011f\u0131 rahatl\u0131k ve tak\u0131m\u0131n verdi\u011fi \u015f\u0131kl\u0131k birle\u015fince olduk\u00e7a haval\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm olu\u015fuyor. Ya\u011fmurlu g\u00fcnlerde platformlu botlarla, s\u0131cak havalarda ise beyaz spor ayakkab\u0131larla kullanabilece\u011finiz bu kombin kesinlikle eski d\u00f6nemlerin modas\u0131na \u0131\u015f\u0131k tutuyor.. Kargo pantolonlar\u0131n \u00f6zellikle haki ve ye\u015fil tonlar\u0131ndaki bir\u00e7ok modelini ge\u00e7ti\u011fimiz sezonlarda hemen hemen her markan\u0131n raflar\u0131nda g\u00f6rm\u00fc\u015f olduk. Biraz da kargo pantolonlarda g\u00f6rmek hi\u00e7 fena olmaz bu modeli. Buru\u015fuk ve ta\u015flanm\u0131\u015f modeller tam da bu trend i\u00e7in bi\u00e7ilmi\u015f kaftan.. "Jean to jean" olarak adland\u0131r\u0131lan ve tamam\u0131 kot kuma\u015ftan olu\u015fan kombinleri biz de olduk\u00e7a seviyoruz. \u00d6zellikle eski bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc olan vintage yelek ve ceketlerle yap\u0131lan kombinler haval\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde etmenizi sa\u011fl\u0131yor. Bu haval\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcme biraz hareket katmak i\u00e7in zevkinize g\u00f6re g\u00fcm\u00fc\u015f ya da alt\u0131n tak\u0131lardan yararlanabilirsiniz.. Yukar\u0131da da bahsetti\u011fimiz gibi i\u00e7erisinde ye\u015fil ve sar\u0131 tonlar\u0131n\u0131 bar\u0131nd\u0131ran kotlar 90'l\u0131 y\u0131llarda ve 2000'lerin ba\u015f\u0131nda olduk\u00e7a pop\u00fclerlerdi. Daha sonradan gard\u0131roplardan uzkala\u015fan bir trend de olsa da \u015fimdi geri d\u00f6nd\u00fcler. \u00d6zellikle bol pantolonlarda kullan\u0131m\u0131yla sala\u015f bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme sahip olmas\u0131 sebebiyle \u00e7abas\u0131z \u015f\u0131kl\u0131k tarzlarda gen\u00e7lerin bir hayli sevgisini kazanm\u0131\u015f durumda.. \u0130\u00e7erisine g\u00f6mlek veya ti\u015f\u00f6rtle giyilen yelekler, kovboy tarz\u0131ndaki tamamlay\u0131c\u0131 par\u00e7alarla \u00e7ok yak\u0131\u015f\u0131yorlar. G\u00f6rseldeki gibi taba renkli \u00e7anta ve botlarla tamamlayaca\u011f\u0131n\u0131z bir kombin iyi bir ilham kayna\u011f\u0131 olabilir. Bu kombini de yine taba rengine uygun oldu\u011fu i\u00e7in alt\u0131n rengi tak\u0131larla tamamlayabilirsiniz..
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