Sezaryen sonrası neden suçluluk duyulur?

Sezaryen doğumun dünyada da oldukça yaygın bir yöntem olmasına rağmen Türkiye bu konuda Avrupa birinciliğini elinde tutuyor. Bu durumun en büyük sebebi vajinal doğumu tehlikeli bir duruma getiren tıbbı gerekliliklerin yanı sıra, daha önceki doğum travmaları veya korku sebebiyle yapılan ‘isteğe bağlı’ sezaryen operasyonları. Yine de çoğu zaman hayat kurtarıcı olan sezaryen operasyonları, birçok annenin ‘normal’ yolla doğum yapmadıkları için suçluluk hissetmesine sebep olabiliyor.

Her şey dilde başlar, vajinal doğuma ‘normal’ sıfatını yakıştırmak istemli veya istemsiz, sezaryen doğumun anormal olduğunu ima eder. Bu durum da zaman zaman sezaryen doğum yapan annelerin kendilerini sorgulamalarına yol açabiliyor. Eğer doğal ve normal olan buysa, ben neden yapamıyorum?

Bazı insanlar sezaryen sonrası neden suçluluk duyar?

Gebelik sürecinde veya çok daha öncesinde insanlar doğumu düşündüklerinde akıllarına vajinal doğumu getirirler, böyle bir düşüncede tıbbı bir gereklilik sonucu sezaryen doğum yapmak annede başarısızlık hissiyatı oluşturabilir. Çoğu zaman doğuma hazırlık eğitimleri de anneyi vajinal doğuma hazırlar, nihayetinde bu tecrübeyi yaşamayan anne kendini hiç doğurmamış dahi sayabilir.

Doğal doğumculuk

Bazı doğal doğum savunucuları, bir kadının sahip olduğu doğum türünü kontrol edebileceğine, böylece doğru zihinsel tutumla girerse vajinal doğum yapabileceğine inanır. Gerçek şu ki, doğumda işler ters gidebilir ve bu asla annenin suçu değildir. Kontrol edemeyeceği bir konuda sorumlu tutulmak, herkese zor gelir.

Sezaryen suçluluğuna nasıl son verebiliriz?

Sezaryen olan annelerin üzerindeki baskıyı kaldırmak için önce onu işaret etmek gerekir. Kullanılan dil, çoğu zaman baskının başladığı yer olabilir. Çiçeği burnunda bir anneye, “normal” mı yoksa sezaryen mi doğurduğunu sormamak iyi bir başlangıç noktası olabilir. Vajinasının ne yaptığı ya da yapmadığı hakkında yüzlerce soru yerine iyi olup olmadığı merak edilmelidir.

En büyük rahatlama biçimi konuşmak olabilir. Böyle bir durumda anne, bunu yaşayan tek kişinin kendisi olduğunu düşünebilir ve benzer süreçler geçirmiş kadınlarla konuşmak bile birçok konuda rahatlamasını sağlayabilir. Gerektiğinde yarım almak, her zaman doğru bir hamledir.

Referans: Chole Lovell. “Having a C-section Saved Mine and My Baby's Life. So Why Did I Feel Guilty about It?”. Şuradan alındı: https://www.womenshealthmag.com/uk/health/mental-health/a36361116/c-section-guilt/ (07.05.2021).