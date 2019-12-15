Hayatınızı sadeleştirmenin yolları

İşte size hayatınızı sadeleştirmek için ipuçları...

+ Sonra Oku
Karmaşık olanı sadeleştirmek belki de son zamanlarda hi&ccedil; &ouml;nem verilmeyen bir durum. Aşırıklar hoşumuza gidiyor, yoğun sosyal hayatımız bizi mutlu ediyor, nitelik yerine niceliğe &ouml;nem veriyoruz. Ancak esas başarı, sade bir hayat s&uuml;rebilmektir. Mutluluk, b&uuml;t&uuml;n ama&ccedil;ların ulaşmak istediği ama&ccedil;tır ve mutluluğun sırrı, i&ccedil;sel huzurdan gelir. Sadelik aslında &ouml;zg&uuml;rleştirici bir şeydir. Doğaldır. Hem duygusal hem de materyal a&ccedil;ıdan tıkanıklık yaşadığımızda, kendimizle olan bağlantıyı kaybederiz. Kaynaklarımız, zaman, para ve hatta enerjimiz sınırlıdır.
Kategori : Sağlık
1/6

Karmaşık olanı sadeleştirmek belki de son zamanlarda hiç önem verilmeyen bir durum. Aşırıklar hoşumuza gidiyor, yoğun sosyal hayatımız bizi mutlu ediyor, nitelik yerine niceliğe önem veriyoruz. Ancak esas başarı, sade bir hayat sürebilmektir. Mutluluk, bütün amaçların ulaşmak istediği amaçtır ve mutluluğun sırrı, içsel huzurdan gelir. Sadelik aslında özgürleştirici bir şeydir. Doğaldır. Hem duygusal hem de materyal açıdan tıkanıklık yaşadığımızda, kendimizle olan bağlantıyı kaybederiz. Kaynaklarımız, zaman, para ve hatta enerjimiz sınırlıdır.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Kültürel zekayı geliştirme yolları

Kültürel zekayı geliştirme yolları

Evlilik demans riskini azaltabiliyor

Evlilik demans riskini azaltabiliyor

Bilmediğini bilmeyen ve bildiğini sanan insanlar...

Bilmediğini bilmeyen ve bildiğini sanan insanlar...

Depresyonu kötüleştirmenin alemi yok!

Depresyonu kötüleştirmenin alemi yok!

Gününüzün iyi olacağına inanın!

Gününüzün iyi olacağına inanın!

Günlük stresi ufak tefek önlemlerle azaltmak mümkün

Günlük stresi ufak tefek önlemlerle azaltmak mümkün

Sabah uyanınca telefona bakmak yerine ne yapabiliriz?

Sabah uyanınca telefona bakmak yerine ne yapabiliriz?

Meditasyon yapanlar hataları daha çabuk fark ediyor

Meditasyon yapanlar hataları daha çabuk fark ediyor

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl tehşis edilir?
    Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl...

    Süresi : 11:33 İzlenme : 1919

  • Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler
    Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler

    Süresi : 01:37 İzlenme : 5546

  • Dekoratif kutu kaplama
    Dekoratif kutu kaplama

    Süresi : 02:42 İzlenme : 1267

  • Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
    Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

    Süresi : 01:39 İzlenme : 6628

  • Nasıl para biriktirebilirim?
    Nasıl para biriktirebilirim?

    Süresi : 01:16 İzlenme : 927

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X