Karmaşık olanı sadeleştirmek belki de son zamanlarda hiç önem verilmeyen bir durum. Aşırıklar hoşumuza gidiyor, yoğun sosyal hayatımız bizi mutlu ediyor, nitelik yerine niceliğe önem veriyoruz. Ancak esas başarı, sade bir hayat sürebilmektir. Mutluluk, bütün amaçların ulaşmak istediği amaçtır ve mutluluğun sırrı, içsel huzurdan gelir. Sadelik aslında özgürleştirici bir şeydir. Doğaldır. Hem duygusal hem de materyal açıdan tıkanıklık yaşadığımızda, kendimizle olan bağlantıyı kaybederiz. Kaynaklarımız, zaman, para ve hatta enerjimiz sınırlıdır.