Güçlü insanların kendilerine her gün sordukları 8 soru

Güçlü ve başarılı olabilmek için kendimize hatırlatmamız gereken bazı şeyler var...

+ Sonra Oku
1. Bug&uuml;n ne başarmak istiyorum?&Ccedil;oğumuz aklımızda g&uuml;ne dair herhangi bir hedef olmadan uyanırız. G&uuml;n daha &ccedil;ok &lsquo;uyan, hayatta kal, yatağa geri&rsquo; d&ouml;n d&uuml;sturu ile ge&ccedil;er. G&uuml;n&uuml;n ana motivasyonu, g&uuml;nl&uuml;k rutine devam etmek, m&uuml;mk&uuml;n olduğunca az d&uuml;ş&uuml;nmek ve g&uuml;n&uuml; atlatmaktır. Hatta beynin yarısı hala uyuyor olmayı istemektedir.Başarılı insanlarda &ccedil;arklar b&ouml;yle d&ouml;nmez. Sabahlarını değerlendirirler, g&uuml;nl&uuml;k ruh halleri ve motivasyonlarını ayarlarlar. G&uuml;nl&uuml;k ve uzun vadede hedeflerini g&ouml;zden ge&ccedil;irir, buna g&ouml;re davranırlar. G&uuml;neş tekrar batmadan &ouml;nce neler yapmak istediklerini bilirler ve yaparlar
Kategori : Sağlık
1/8

1. Bugün ne başarmak istiyorum?
Çoğumuz aklımızda güne dair herhangi bir hedef olmadan uyanırız. Gün daha çok ‘uyan, hayatta kal, yatağa geri’ dön düsturu ile geçer. Günün ana motivasyonu, günlük rutine devam etmek, mümkün olduğunca az düşünmek ve günü atlatmaktır. Hatta beynin yarısı hala uyuyor olmayı istemektedir.
Başarılı insanlarda çarklar böyle dönmez. Sabahlarını değerlendirirler, günlük ruh halleri ve motivasyonlarını ayarlarlar. Günlük ve uzun vadede hedeflerini gözden geçirir, buna göre davranırlar. Güneş tekrar batmadan önce neler yapmak istediklerini bilirler ve yaparlar

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Şiddete seyirci kalma!

Şiddete seyirci kalma!

Hayallerinizi gerçekleştirmenin 10 yolu

Hayallerinizi gerçekleştirmenin 10 yolu

Nasıl bir yaşlı olacaksın?

Nasıl bir yaşlı olacaksın?

Ergen stresini azaltabilecek 8 etkili yöntem

Ergen stresini azaltabilecek 8 etkili yöntem

Karakterimiz hastalıklarımızı etkiler mi?

Karakterimiz hastalıklarımızı etkiler mi?

3 adımda olumsuz düşüncelerinizin önüne geçin!

3 adımda olumsuz düşüncelerinizin önüne geçin!

Sonbaharın gelişini kutlamak için 12 neden

Sonbaharın gelişini kutlamak için 12 neden

Sarılmanın faydalarını biliyor musunuz?

Sarılmanın faydalarını biliyor musunuz?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Prof. Dr. Bahçeci: Tüp bebek tedavisi kaç kez denenmelidir?
    Prof. Dr. Bahçeci: Tüp bebek tedavisi kaç...

    Süresi : 05:14 İzlenme : 486

  • Umur Bugay ve Zeynep Bugay'la Bizimkiler ve Sevgili Nasıl Bulunur?
    Umur Bugay ve Zeynep Bugay'la Bizimkiler ve...

    Süresi : İzlenme : 354

  • Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey
    Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey

    Süresi : 03:21 İzlenme : 8871

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3512

  • Nazlı Çevik Azazi'den kısa bir masal...
    Nazlı Çevik Azazi'den kısa bir masal...

    Süresi : İzlenme : 2167

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Mekan Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Alışveriş Annelik Bebek Çocuk Çocuk Kitapları Eğitim Sağlık
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar Sevgililer Günü
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X