1. Bugün ne başarmak istiyorum?

Çoğumuz aklımızda güne dair herhangi bir hedef olmadan uyanırız. Gün daha çok ‘uyan, hayatta kal, yatağa geri’ dön düsturu ile geçer. Günün ana motivasyonu, günlük rutine devam etmek, mümkün olduğunca az düşünmek ve günü atlatmaktır. Hatta beynin yarısı hala uyuyor olmayı istemektedir.

Başarılı insanlarda çarklar böyle dönmez. Sabahlarını değerlendirirler, günlük ruh halleri ve motivasyonlarını ayarlarlar. Günlük ve uzun vadede hedeflerini gözden geçirir, buna göre davranırlar. Güneş tekrar batmadan önce neler yapmak istediklerini bilirler ve yaparlar