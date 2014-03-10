Özgüveninizi yükseltecek 7 öneri

1. Kontrol sizde

Başkalarının sizinle ilgili ne düşündüğünü kontrol edemezsiniz ama kendinizi nasıl sunduğunuz tamamen sizin kontrolünüz altında. Başınız öne eğik, utangaç ya da fikirlerini ortaya koyamayacak kadar çekingen davranabilirsiniz… Ya da tüm hareketlerinizin kendi kontrolünüz altında olduğunu hatırlar ve hayatınızı yüzünüzde bir gülümseme ve serinkanlılıkla yönetirsiniz. Hayatınızı daha iyi kılmak sadece sizin elinizde!