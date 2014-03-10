Özgüveninizi yükseltecek 7 öneri

Geceleri yastığa kafanızı koyduğunuzda gün içinde olanları düşünüyor ve kendinizi yargılamaktan bir türlü vazgeçemiyorsanız özgüveninizi yükseltmenin bazı yollarını bilmek isteyebilirsiniz. Öncelikle kendinizi eleştirmekten vazgeçin ve şu gerçekleri unutmayın:

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1. Kontrol sizde Başkalarının sizinle ilgili ne d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; kontrol edemezsiniz ama kendinizi nasıl sunduğunuz tamamen sizin kontrol&uuml;n&uuml;z altında. Başınız &ouml;ne eğik, utanga&ccedil; ya da fikirlerini ortaya koyamayacak kadar &ccedil;ekingen davranabilirsiniz&hellip; Ya da t&uuml;m hareketlerinizin kendi kontrol&uuml;n&uuml;z altında olduğunu hatırlar ve hayatınızı y&uuml;z&uuml;n&uuml;zde bir g&uuml;l&uuml;mseme ve serinkanlılıkla y&ouml;netirsiniz. Hayatınızı daha iyi kılmak sadece sizin elinizde!
Kategori : Sağlık
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1. Kontrol sizde
Başkalarının sizinle ilgili ne düşündüğünü kontrol edemezsiniz ama kendinizi nasıl sunduğunuz tamamen sizin kontrolünüz altında. Başınız öne eğik, utangaç ya da fikirlerini ortaya koyamayacak kadar çekingen davranabilirsiniz… Ya da tüm hareketlerinizin kendi kontrolünüz altında olduğunu hatırlar ve hayatınızı yüzünüzde bir gülümseme ve serinkanlılıkla yönetirsiniz. Hayatınızı daha iyi kılmak sadece sizin elinizde!

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