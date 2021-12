Saç şekillendiricinizi ve tarağınızı temizlemenin yolları

Taraklarınızda ve özellikle saç şekillendiricilerinizde biriken ürün ve kir zamanla saçlarınızın daha hızlı yanmasına ve saç uçlarınızın kırılmasına sebep oluyor. Daha iyi çalışmaları ve uzun süreli dayanmalarını da hepimiz isteriz. Öyleyse kendinize tarağınızı ve saç şekillendiricinizi en son ne zaman temizlediğinizi sorun. İşte saç aletlerinizin ve aksesuarlarınızın bakımını yapmanın en kolay yolları:

Saç fırçaların ve tarakların temizlenmesi

Saç fırçanıza saçlarınız dışında neyin sıkıştığını bir düşünün: toz, saç spreyi, kafa derinizdeki yağlar, diğer ürünlerin kalıntıları, mikroplar ve etrafta uçuşan diğer tozlar. Şimdi haftalarca temizlemezseniz ne olacağını bir düşünün! Tüm bunları gerçekten yeni yıkanmış saçınıza sürmek istiyor musunuz? Biz öyle düşünmüyoruz.

1. Adım:

Herhangi bir uzun, ince aleti (mesela bir krepe tarağı) alın, fırçaya sıkışmış tüm kılların altından kaydırın ve tellerden gevşeyene kadar yavaşça yukarı doğru çekin. Tabii ki o kadar çok saç yoksa, saçınızı her fırçaladıktan sonra kalanları elinizle kolayca çekebilirsiniz.

2. Adım:

Şimdi yıkayalım. Ilık suyu bir kaba doldurun ve biraz şampuan sürün. Ya biraz beklemesine izin verin ya da eski bir diş fırçasını alın ve fırçanın ya da tarağın tabanındaki birikintilerden nazikçe kurtulun.

3. Adım:

Ya saç fırçalarınızı kurumaya bırakın ya da daha hızlı sonuç için bir fön makinesi kullanın. Bazı fırçaların kuruması daha uzun sürebilir, bu yüzden onları gece boyunca kurumaya bırakmak iyi olabilir.

Maşa ve diğer saç şekillendiricilerin temizlenmesi

Maşaları ve saç düzleştiricileri üzerindeki yapışkan ürünün saçınızı yakmasına ve kırık saç uçlarına neden olmasına izin vermeyin! Sıcak aletlerinizi temiz tutmak için ve bu kalıntılardan kurtulmak için onları iyi temizlemeniz oldukça önemli.

1. Adım:

Başlamadan önce fişlerinin çekili olduğundan emin olun. Bir bezi suyla nemlendirin ve mümkün olduğunca fazla birikimden kurtulmak için yüzeyleri tekrar tekrar ovalayın. Su işe yaramazsa profesyonel bir demir temizleyiciyi ekleyin. Daha sonra kullanmadan önce tamamen kurulandığından emin olun.

2. Adım:

Düzleştiricinizin pürüzsüzce kaymasının ve maşanızın muhteşem kabarık bukleler yaratmasının keyfini çıkarın.

İpucu 1: Sıcak aletler ılıkken, sıcak değilken, biriken ürünler daha kolay çıkar. Bunu yapmak için temizlemeye başlamadan önce fişini çekmeyi unutmayın ve ılıdığına emin olduğunuzda temizleyin.

İpucu 2: Maşalarınızı ve düzleştiricilerinizi asla suya sokmayın. Bu hem tehlikeli hem de demirini zedelemenize neden olacaltır.

Saç kurutma makinesini temizleme

Saç kurutma makinenizi alın ve havalandırmasının olduğu yere bir bakın. Biriken tiftik ve kiri gördünüz mü? Sizinki yepyeni veya yakın zamanda temizlenmiş değilse tıkanmış bir fön makinesi çoğumuzun suçlu olduğu bir şey. Tüm bu biriken kir ve tüyler, bir fön makinesinin düzgün ve güvenli bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu havalandırmayı engeller.

1. Adım:

Arkadaki kapağını çıkartın.

2. Adım:

Filtreyi çıkarın ve birtakım küçük aletlerle (Kulak çubuğu, diş fırçası, kürdan, cımbız vb.) temizleyin. Ardından ılık suyla durulayın ve tamamen kurumasını bekleyin ve bunu yaparken çok dikkatli olun.

3. Adım:

Bu kururken biriken saç ürünlerini temizlemek için başlığı ve gövdeyi nemli bir bezle ovun. Bir sonraki fönünüzde maksimum hava akışının tadını çıkarın! Yeni gibi hissettiriyor değil mi?

Saç aksesuarlarının temizlenmesi

Saç bantlarınızı, taçlarınızı ve saç tokalarınızı unutmayın! Ayrıca saç ürünü birikiminin yanı sıra dışarıdan gelen potansiyel ter ve kirliliği de unutmayın. Arada bir, hepsini ılık su ve birkaç damla şampuanla birlikte yıkayın. Her bir aksesuarı nazikçe ovun ve ardından bir havluyla kurulayın. Çünkü saç aletlerimize ne kadar iyi bakarsak onlar da saçlarımıza o kadar iyi bakarlar...

Referans: Liliya Kay. "How To Clean Your Hair Tools (& Why You Should Do It)". Şuradan alındı: https://www.luxyhair.com/blogs/hair-blog/how-to-clean-your-hair-tools-why-you-should-do-it.