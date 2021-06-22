Sabun cevizi nedir?

Gün boyu bedenimizle temas halinde olan kıyafetlerinizin kimyasala boğulmasını istemiyorsanız bu doğal sabun cevizlerine göz atabilirsiniz.

Sabun cevizi nedir?
Yaşam
22 Haziran 2021 Salı

Sabun cevizi nedir?

Hindistan’da yüzyıllardır temizlik için kullanılan, Himalayalar'a özgü Sapindus Mukorossi ağacı adı verilen küçük bir ağacın meyvelerine ‘‘sabun cevizi’’ adı verilir. Ağaçtan olgunlaşıp düşünce yerden toplanan bu cevizlerin kabuğu ayrılır ve güneşte kurutulur. Sabun etkisi yaratacak olan bu kabuklar, başka herhangi bir işleme tabi tutulmadan tamamen doğal olarak kullanıma sunulur.


Bu kabuklar suda ovulduklarında "saponin" adı verilen bir ortaya çıkarır. Saponin, yüzey aktif özellikler gösterir, yüzey gerilimini kırar ve kumaşla kir arasına girerek sabun gibi çalışır.


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Sabun cevizi nasıl kullanılır?

5-6 adet sabun cevizini ufak bir bez torbaya koyup ağzını büzdükten sonra çamaşırlarınızla beraber makinanızın içine atarak çalıştırın. Suyla etkileşince makinanın hareketinin yarattığı sürtünmeyle köpük çıkaran bir reaksiyon oluşur. Aynı cevizleri 4-5 kere daha renklerini kaybedinceye dek kullanabilirsiniz.


Sabun cevizinin deterjana göre avantajları nelerdir?

  • Tamamen doğal bir ürün olduğu için makinanın boşalttığı yıkama suyuyla denizlere kimyasal karışmaz.

  • Kimyasal içermediği için hipoalerjenik ciltlerde alerji yapmaz

  • Sedef, egzama gibi cilt rahatsızlıklarında deterjanın yaratabileceği tahrişi ortadan kaldırır.

  • Bebeklerin hassas ciltleri için deterjandan daha güvenilir bir alternatif olarak kullanılabilir.

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Referanslar:

Frank C. "What are soapnuts?" Şuradan alındı: https://earthbits.com/blogs/earthbits/a-guide-to-soapnuts-what-are-soap-nuts-and-how-to-use-them (31.01.2020)



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