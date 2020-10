Sabahları yüzümüz neden şişer?

2- İnsanlara sevgi ile yaklaşın İnsanlara, aynadan kendinize bakar gibi bakın. Her insanın kendine ait sorunları ve istekleri var. Kendinizi sevdiğiniz gibi insanları da sevin, onları bu şekilde kabul edin.

4- Bugün için yaşayın Bugün her şey sizin için var. Bugünün her dakikası, her saniyesi size mutlu olmanız için fırsatlar sunacak, bunu unutmayın.