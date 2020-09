Karmik ilişki ne demek?

Bir ilişki içindeyken tam olarak açıklayamadığınız deja vu gibi tuhaf bir hisse kapılıyorsanız, ilişkiniz karmik ilişki olabilir. Keder danışmanı Breeshia Wade karmik ilişkiyi, başka bir yaşamdan gelen sorunları gün ışığına çıkaran bir ilişki olarak tanımlıyor. İlişki uzmanı Samora Suber, karmik ilişkilerin arkasındaki inanışın, "Bu hayatta hala olması gereken bazı bitmemiş işler olduğu anlayışıyla geçmiş bir yaşamdan bir ruh bağlantısını yansıtıyorlar" diye ekliyor.

Peki siz hiç karmik bir ilişkide olduğunuzu hissettiniz mi?

Karmik ilişki nedir?

Psikolog ve travma uzmanı Anjhula Mya Singh Bais, "Karmik bir ilişki aslında bir ayna görevi görür" diye açıklıyor. Bu, ilişkinin size öğretmesi gereken konulara bağlı olarak hem iyi hem de kötü olabileceği anlamına gelir. Ve karmik ilişki partnerinizin ruh eşiniz olduğuna da inanırken, gerçek bir karmik ilişki olarak kabul etmek için muhtemelen bazı zorluklarla birlikte yüzleşmeniz gerekecektir. Neden? Seks ve ilişki uzmanı Shasta Townsend'in açıkladığı gibi, karmik ilişkilerin hepsi güllük gülistanlık değildir. Bu ilişkiler daha çok tüm ''sorunlarınızı'' (yani kendinizin daha iyi bir versiyonu olmak için çözmeniz gereken travmalar veya sorunlar) ortaya çıkaran ve aynı zamanda gücünüzü de yansıtan ilişkilerdir.

Karmik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?

İster iyi ister kötü olsun, birbirinize karşı çok güçlü duygular hissetmeniz muhtemeldir. Suber, bu kişiyle yakın zamanda tanışmış olmanıza rağmen hayatınız boyunca onu tanıyormuş gibi hissedebileceğinizi söylüyor. Aynı zamanda birlikte deja vu yaşayabilir, mevcut ilişkinizden daha eski olan duygusal anılarınız veya bağlarınız olabilir ve partnerinizin gitmesine izin verme düşüncesiyle zihinsel ve duygusal acı yaşayabilirsiniz.

Bais'e göre, partneriniz hakkında çok güçlü ama olumsuz hisleriniz varsa, bu da aynı zamanda bunun karmik bir ilişki olduğunun bir işareti olabilir. "Size hiçbir şey yapmayan birine karşı kesinlikle panik ve nefret duyabilirsiniz," diyor ve ekliyor: "Eğer bu çok güçlü bir tepkiyse ve bunun şu anki yaşamınızda olmuş bir travmayı tetiklemediğinden eminseniz, bu büyük olasılıkla bir karmik ilişkidir." Bazen içgüdüleriniz en iyisini bilir. Karmik ilişkinin bir başka işareti de yoğunluktur.

İlk tanışmada güçlü bir çekim hissetmek karmik ilişkinin kesin göstergesi midir?

İlk tanışmada güçlü bir çekim hissetmek kesinlikle karmik ilişkileri tanımlamada bir ortak özellik olsa da, her zaman karmik bir ilişki olduğu anlamına gelmeyebilir. Mistik şifacı Lacresha Hayes, "İnsanlar genellikle güçlü çekiciliğin karmik bir çekim olduğuna inanıyor, ancak durum her zaman böyle değil" diyor. "Hinduizm'de karma, bir öğrenme ve evrim aracı olarak görülüyor."

Karmik bir ilişki diğer yoğun ilişki türlerinden nasıl farklıdır?

Hayes, karmik bir ilişki ile diğer herhangi bir yoğun ilişki arasındaki en büyük farkın güçsüzlük hissi olduğunu söylüyor. Karmik bir ilişki içindeyken, partnerinizin tam anlamıyla kendi ruhunuzun bir parçası olduğunu hissedersiniz ve bu da ilişkiyi bitirmeyi çok zorlaştırır. Bedeniniz veya ruhunuz bu diğer kişinin sizin bir parçanız olduğunu hissederse, içsel benliğinizi korumanız, onlardan uzaklaşmanızı neredeyse imkansız hale getirir.

Karmik bir ilişkiyi bitirmek zor olsa da, ruhunuzda devam etmenizi sağlayacak motivasyon vardır. Bais, karmik ilişkilerin "karmik ders öğrenilmedikçe sona erdirilmesi veya kurtulmasının çok zor olduğunu" açıklıyor.

Geçmişte yoğun ilişkiler yaşadıysanız, bunları karmik olabileceğini düşündüğünüz ilişkiniz ile karşılaştırın ve nasıl farklı olduklarını görün. Hayes, karmik olmayan ancak yine de yoğun ilişkilerin çoğunda ego, gurur, muhtaçlık ve karşılıklı bağımlılık nedeniyle birlikte kalınabileceğini söylüyor.

