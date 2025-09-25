Rihanna ve kızı Rocki Irish

Rihanna, do\u011fum haberini Instagram hesab\u0131ndan duyurdu. Foto\u011fraflardan birinde bebe\u011fi kucaklarken, di\u011ferinde ipli pembe boks eldiveni yer al\u0131yordu.. Rihanna, payla\u015f\u0131m\u0131nda k\u0131z\u0131n\u0131 13 Eyl\u00fcl'de kuca\u011f\u0131na ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131, k\u0131z\u0131na 'Rocki Irish Mayers' ad\u0131n\u0131 verdi.\n . \u00c7iftin ilk \u00e7ocuklar\u0131, RZA, May\u0131s 2022'de do\u011fdu. Riot Rose ise, 2023 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya geldi.. Rihanna ve Rocky, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bebeklerini 2025 Met Gala s\u0131ras\u0131nda duyurmu\u015flard\u0131; Rihanna sahne k\u0131yafetiyle hamileli\u011fini belirgin \u015fekilde g\u00f6stermi\u015fti.. Rihanna ve A$AP Rocky, do\u011fum sonras\u0131 yapt\u0131klar\u0131 k\u0131sa a\u00e7\u0131klamada ailelerinin b\u00fcy\u00fcmesinden dolay\u0131 '\u00e7ok mutlu' olduklar\u0131n\u0131 belirtti.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 Rihanna Instagram hesab\u0131ndan ve editorial.shutterstock sitesinden servis edilmi\u015ftir. . . . .
