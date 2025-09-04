Rihanna okul alışverişine çıktı

\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc bebe\u011fine hamile olan Rihanna, o\u011fullar\u0131 i\u00e7in okul al\u0131\u015fveri\u015finde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. . E\u015fi A$AP Rocky ve o\u011fullar\u0131 RZA ve Riot ile birlikte Los Angeles'taki b\u00fcy\u00fck bir k\u0131rtasiye ma\u011fazas\u0131ndan \u00e7\u0131karken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Rihanna, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bebe\u011finin do\u011fumu \u00f6ncesinde okul al\u0131\u015fveri\u015fini tamamlaman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131. . Korumalar, y\u00fckl\u00fc miktarda k\u0131rtasiye malzemesini araca y\u00fckledi. . Rihanna - A$AP Rocky \u00e7iftinin iki o\u011flu bulunuyor. RZA 2022, Riot ise 2023 do\u011fumlu. . Rihanna, hamileli\u011fi boyunca farkl\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcmler ortaya koydu. Okul al\u0131\u015fveri\u015finde, y\u0131rt\u0131k jean ve \u00e7izgili \u00fcst ile rahat bir stil tercih etti. \nRihanna'n\u0131n hamilelik stili bu galeride!.
