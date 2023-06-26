Renkli kombin fikri: Barbie stili

2023 yaz kombinleri için yakında vizyona girecek Barbie filminden ilham aldık! Yazın ruhuna uyan neşeli ve renkli bir stil ortaya koymak isteyenlere, Barbie stilinin demirbaşları...

Moda
Giriş: 26 Haziran 2023 20:00
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  • Barbie stilinin en bilinen trendlerinden biri kalpler! Özellikle bu stilden ilham alan kombinler yapmak istiyorsanız pembe ve kırmızının uyumuna bir şans vermelisiniz.

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  • Balon kollu kıyafetler her zaman normalden daha tatlı bir görünüm elde etmenizi sağlar. Özellikle yaz akşamları için etek ve şortlarınızın üstüne oldukça güzel eşlik edebilir. Altına giyeceğiniz sandaletlerinizle de uyum sağlar.

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  • Günlük stilde kullanmak isterseniz lila renginin uyumundan faydalanabilirsiniz. Lila çantalar ve sandaletler de geçen seneden beri oldukça trend olduklarından bu tip bir kombinde onları da tercih edebilirsiniz.

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  • Sokak stilinde biz şort tişört takımları çok beğeniyoruz. Toz pembe tonlarda bir takım tercih ederek tatlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Spor ayakkabılarla tercih ederseniz günlük stili tam yansıtmış olursunuz.

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  • Desenli pantolonlar son yılların vazgeçilmez parçalarından biri. Pembe, mavi, sarı ve lila tonlarındaki desenli bir pantolon tercih etmeniz bu stile sizi yaklaştıracaktır.

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  • Spora giderken dahi Barbie stilinden vazgeçmek istemeyenler için bu tarzda pembe takımlar iyi bir seçenek olabilir. Şapkayla ve sppor ayakkabılarla kombinlerseniz oldukça havalı görünebilirsiniz.

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  • İşte Barbie stilinden ilham alabileceğiniz diğer kombinler...

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