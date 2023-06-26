Renkli kombin fikri: Barbie stili

Barbie stilinin en bilinen trendlerinden biri kalpler! \u00d6zellikle bu stilden ilham alan kombinler yapmak istiyorsan\u0131z pembe ve k\u0131rm\u0131z\u0131n\u0131n uyumuna bir \u015fans vermelisiniz.. Balon kollu k\u0131yafetler her zaman normalden daha tatl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde etmenizi sa\u011flar. \u00d6zellikle yaz ak\u015famlar\u0131 i\u00e7in etek ve \u015fortlar\u0131n\u0131z\u0131n \u00fcst\u00fcne olduk\u00e7a g\u00fczel e\u015flik edebilir. Alt\u0131na giyece\u011finiz sandaletlerinizle de uyum sa\u011flar.. G\u00fcnl\u00fck stilde kullanmak isterseniz lila renginin uyumundan faydalanabilirsiniz. Lila \u00e7antalar ve sandaletler de ge\u00e7en seneden beri olduk\u00e7a trend olduklar\u0131ndan bu tip bir kombinde onlar\u0131 da tercih edebilirsiniz. . Sokak stilinde biz \u015fort ti\u015f\u00f6rt tak\u0131mlar\u0131 \u00e7ok be\u011feniyoruz. Toz pembe tonlarda bir tak\u0131m tercih ederek tatl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz. Spor ayakkab\u0131larla tercih ederseniz g\u00fcnl\u00fck stili tam yans\u0131tm\u0131\u015f olursunuz.. Desenli pantolonlar son y\u0131llar\u0131n vazge\u00e7ilmez par\u00e7alar\u0131ndan biri. Pembe, mavi, sar\u0131 ve lila tonlar\u0131ndaki desenli bir pantolon tercih etmeniz bu stile sizi yakla\u015ft\u0131racakt\u0131r.. Spora giderken dahi Barbie stilinden vazge\u00e7mek istemeyenler i\u00e7in bu tarzda pembe tak\u0131mlar iyi bir se\u00e7enek olabilir. \u015eapkayla ve sppor ayakkab\u0131larla kombinlerseniz olduk\u00e7a haval\u0131 g\u00f6r\u00fcnebilirsiniz.. \u0130\u015fte Barbie stilinden ilham alabilece\u011finiz di\u011fer kombinler.... . . . . . . . .
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