Yoga, polikistik over sendromuna iyi geliyor

Yapılan araştırmalar düzenli yapılan yoga uygulamalarının polikistik over (PKOS) sendromlarını hafifletebileceğini doğruluyor.

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Polikistik over sendromu için de yoga faydalı

Polikistik over sendromu (PKOS), doğurganlık hormonlarında görülen dengesizliklerden kaynaklanan bir kadın hastalığı. Her ne kadar kesin bir tedavisi bulunmasa da, semptomları azaltmak için birçok destekleyici tedavi önerilebiliyor. Yeni yapılan bir araştırma, düzenli yapılan mindful yoga uygulamalarının da polikistik over teşhisi koyulan kadınlarda yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olduğunu doğruladı.

 

Journal of the American Osteopathic Association’da yayınlanan araştırmada düzenli yoga yapmanın androjen hormon seviyelerini azaltmada etkili olduğu ve depresyon-anksiyete belirtilerini de önemli ölçüde iyileştirebildiği kanıtlandı. Polikistik over sendromu teşhisi koyulan 23 ve 42 yaşlar arasındaki 31 kadın üzerinde yapılan araştırmada, denekler iki gruba ayrıldı. Bir grup üç ay boyunca haftada üç kez, en az bir saat boyunca yoga yaptı, diğer grup ise yapmadı. 3 ay sonunda denek gruplarının hormon değerleri karşılaştırıldığında, düzenli yoga yapan kadınların hormonal dengelerinde belirgin değişimler ve iyileşmeler gözlemlendi. Serbest testosteron hormonu seviyeleri %29 oranında azalmış ve DHEA seviyeleri de belirgin ölçüde düşmüştü.

 

Erkeklik hormonu olarak da bilinen androjenlerin azalmasının yanı sıra, yoga yapan deneklerde depresyon belirtileri %55, anksiyete belirtileri de %21’lik bir düşüş göstermişti. Araştırmada aynı zamanda bazı katılımcılarının akne sorunlarında da azalma olduğu ve menstrual döngü süresinin de kısaldığı görüldü.

 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?

 

Yoga neden PKOS belirtilerine iyi geliyor?

Polikistik over sendromunun yaygın belirtileri arasında düzensiz adet görme ya da hiç adet görememe, erkeklik hormonlarının yükselmesine bağlı olarak yüzde ve bedende tüylenme, akne, saç incelmesi ve saç dökülmesi ile yumurtalıklarda çoklu kistler görülmesi yer alıyor. Testosteron ve DHEA gibi androjen hormonu seviyelerindeki azalma, bu belirtilerin de azalmasına yardımcı oluyor.

 

Araştırmanın yöneticilerinden Diana Speelman, PKOS semptomlarının tedavi edilmesinde kullanılan farmakolojik yöntemlerin belirgin yan etkilere neden olabileceğine dikkat çekerek, yoga uygulamalarına yönelmenin bu açıdan da faydalı olabileceğini söylüyor. Araştırmaya katılan ve 3 ay boyunca yoga pratiğini sürdüren kadınlar, öncesinde 3 saatlik bir mindfulness (farkındalık) kursuna katıldılar ve nefes egzersizleri, yavaş yürüme meditasyonları, pozitif olumlamalar gibi bir dizi çalışmayı öğrendiler. Polikistik over sendromu belirtilerini hafifletmek için yogaya başlamayı düşünen kişiler de, eğer öncesinde herhangi bir mindfulness pratiği yapmamışlarsa, benzer çalışmalara katılarak kendilerini geliştirebilirler.

 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLANLAR HAMİLE KALABİLİR Mİ?

 

Referanslar:

Abby Moore, ''Yoga May Help Reduce Symptoms Of PCOS, According To Research'' (16 Nisan 2020) Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/yoga-for-pcos

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