Plastik gıda kapları nasıl temizlenmeli?

Birçok kişi için plastik gıda saklama kapları mutfakta vazgeçilmezdir. Artan yemeklerin taze kalmasını sağlar ve haftalık yemek hazırlığını düzenli tutar. Ancak, inatçı lekeler, kalıcı kokular ve yağ kalıntıları bu pratik gıda saklama çözümlerini sinir bozucu bir soruna dönüştürebilir. Domates bazlı soslar, kırmızı sebzeler ve zerdeçal içeren köri gibi renkli yiyecekler, favori kaplarınızda izler bırakabilir ve onları kirli bir görünüme sokabilir. Ancak plastik saklama kaplarını etkili bir şekilde temizlemeyi öğrenmek sadece estetikle ilgili değildir. Bu, mutfak saklama ürünlerinizin ömrünü uzatmak için de önemlidir. Birkaç pratik ipucu ve püf noktası ile plastik kaplarınızı lekesiz, kokusuz ve artan yemeklerinizi taze tutabilirsiniz.

Gıda saklama kaplarında leke oluşumunu önlemek için nasıl yıkamalı?

Bu leke ve koku önleme yöntemleri kaplarınızı temiz ve taze tutmaya yardımcı olacaktır...

Soğuk su ile yıkayın: Sıcak su, renkleri, yağı ve kokuları sabitler. Kaplarınızın yağlı ve yapışkan hale gelmesini önlemek için her zaman önce soğuk su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın.

Ilık su ile devam edin: Soğuk su ile yıkadıktan sonra, kabı kalan kalıntıları temizlemek için ılık, sabunlu su ile yıkayın.

İyice kurulayın: Kapları saklamadan ya da yeniden kullanmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun. Bu, yapışkanlık veya koku kalmasını önler.

Eğer plastik saklama kaplarınız bulaşık makinesinde yıkanabiliyorsa, kapları soğuk su ve ardından ılık sabunlu su ile önceden yıkayın. Duruladıktan sonra, derinlemesine temizlik için bulaşık makinesine koyabilirsiniz. Bu işlemleri yapmadan önce bulaşık makinesinde yıkarsanız, sıcak su ve buhar lekeleri sabitler.

Plastik saklama kaplarından kokular nasıl giderilir?

Artan yemekler kötü bir koku bıraktı mı? Plastik saklama kaplarındaki kokuları gidermek için bu yöntemlerden birini deneyebilirsiniz.

Dondurma yöntemi (Dondurucuya uygun kaplar için)

Kabı iyice yıkayın.

Soğuk su ile doldurun ve bir gece boyunca dondurun.

Buzu çözdürün; koku gitmiş olacaktır.

Gazete yöntemi

Bir gazete yaprağını soğuk su ile nemlendirin, fazla suyunu sıkın ve kabın içine yerleştirin.

Kabı buzdolabında 24 saat bekletin.

Kağıdı çıkarın, durulayın ve kurutun. Koku kağıt ile birlikte gitmiş olacak.

Karbonat töntemi

Kuru bir kaba yarım bardak karbonat koyun.

Kapağını kapatın ve 24 saat bekletin.

Soğuk su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın.

Plastik saklama kaplarından yağlı lekeler nasıl giderilir?

Uzmanlar, plastik saklama kaplarınızdaki lekeleri gidermek için iki hızlı yöntem öneriyor. Unutmayın ki; lekeleri önlemenin en iyi yolu, sıcak yiyecekleri kaplara koymamaktır. Soğumuş yiyecekler lekelenme ve koku oluşumunu daha az olası kılar.

Bulaşık sabunu yöntemi

Kabınıza biraz bulaşık deterjanı ve su ekleyin.

Kabın içine bir kağıt havlu koyun ve kapağını kapatın.

30 saniye boyunca kuvvetlice çalkalayın ve durulayın.

Sirke yöntemi

Kabınızı beyaz sirke ile doldurun.

ile doldurun. İki ila üç saat bekletin.

Bulaşık deterjanı ve bir sünger ile temizleyin.

Gıda saklama kapları nasıl sterilize edilir?

Bazen bir saklama kabı buzdolabının arkasında unutulabilir ve bu durum kokuya ve küfe yol açabilir. Ancak bu, kabı tamamen atmanız gerektiği anlamına gelmez. Birçok saklama kabı çamaşır suyu ile sterilize edilebilir.

Kabı temizleyin: Kalıntıları gidermek için kabı soğuk sabunlu su ile yıkayın. İyice durulayın.

Çamaşır suyu çözeltisini hazırlayın: 3 litre suya 1 yemek kaşığı çamaşır suyu ekleyerek büyük bir leğen ya da lavaboda karıştırın. Çamaşır suyunun kokusuz ve gıda için güvenli olduğundan emin olun.

Kapları sterilize edin: Kabı çamaşır suyu çözeltisine tamamen daldırın. Bakterileri öldürmek ve sterilize etmek için en az iki ila beş dakika bekletin.

Havayla kurutun: Kabı çözelti içinden çıkarın ve tamamen kurumasını bekleyin. Kullanımdan önce el ile veya bulaşık makinesinde yıkayın.

