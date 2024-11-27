Plastik gıda kapları nasıl temizlenmeli?

Plastik gıda kaplarının doğru şekilde temizlenmesi, hem hijyen sağlamak hem de kapların ömrünü uzatmak için oldukça önemlidir. Peki, plastik kapları lekesiz, kokusuz nasıl temiz tutabilirsiniz?

Plastik gıda kapları nasıl temizlenmeli?
Yaşam
Giriş: 27 Kasım 2024 15:25 Güncelleme: 27 Kasım 2024 15:26
ABONE OL

Birçok kişi için plastik gıda saklama kapları mutfakta vazgeçilmezdir. Artan yemeklerin taze kalmasını sağlar ve haftalık yemek hazırlığını düzenli tutar. Ancak, inatçı lekeler, kalıcı kokular ve yağ kalıntıları bu pratik gıda saklama çözümlerini sinir bozucu bir soruna dönüştürebilir. Domates bazlı soslar, kırmızı sebzeler ve zerdeçal içeren köri gibi renkli yiyecekler, favori kaplarınızda izler bırakabilir ve onları kirli bir görünüme sokabilir. Ancak plastik saklama kaplarını etkili bir şekilde temizlemeyi öğrenmek sadece estetikle ilgili değildir. Bu, mutfak saklama ürünlerinizin ömrünü uzatmak için de önemlidir. Birkaç pratik ipucu ve püf noktası ile plastik kaplarınızı lekesiz, kokusuz ve artan yemeklerinizi taze tutabilirsiniz.


İlginizi çekebilir: Sebze ve meyveler nasıl saklanmalı?


Gıda saklama kaplarında leke oluşumunu önlemek için nasıl yıkamalı?

Bu leke ve koku önleme yöntemleri kaplarınızı temiz ve taze tutmaya yardımcı olacaktır...


Soğuk su ile yıkayın: Sıcak su, renkleri, yağı ve kokuları sabitler. Kaplarınızın yağlı ve yapışkan hale gelmesini önlemek için her zaman önce soğuk su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın.


Ilık su ile devam edin: Soğuk su ile yıkadıktan sonra, kabı kalan kalıntıları temizlemek için ılık, sabunlu su ile yıkayın.


İyice kurulayın: Kapları saklamadan ya da yeniden kullanmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun. Bu, yapışkanlık veya koku kalmasını önler.


Eğer plastik saklama kaplarınız bulaşık makinesinde yıkanabiliyorsa, kapları soğuk su ve ardından ılık sabunlu su ile önceden yıkayın. Duruladıktan sonra, derinlemesine temizlik için bulaşık makinesine koyabilirsiniz. Bu işlemleri yapmadan önce bulaşık makinesinde yıkarsanız, sıcak su ve buhar lekeleri sabitler.


Farkında olmadan her gün plastik tüketiyor olabilir misiniz?
Farkında olmadan her gün plastik tüketiyor olabilir misiniz?
Yemeğinizdeki plastiği nasıl azaltabilirsiniz? Evinizin havası, suyu ve yiyecek...

Plastik saklama kaplarından kokular nasıl giderilir?

Artan yemekler kötü bir koku bıraktı mı? Plastik saklama kaplarındaki kokuları gidermek için bu yöntemlerden birini deneyebilirsiniz.


Dondurma yöntemi (Dondurucuya uygun kaplar için)

  • Kabı iyice yıkayın.
  • Soğuk su ile doldurun ve bir gece boyunca dondurun.
  • Buzu çözdürün; koku gitmiş olacaktır.

Gazete yöntemi

  • Bir gazete yaprağını soğuk su ile nemlendirin, fazla suyunu sıkın ve kabın içine yerleştirin.
  • Kabı buzdolabında 24 saat bekletin.
  • Kağıdı çıkarın, durulayın ve kurutun. Koku kağıt ile birlikte gitmiş olacak.

Karbonat töntemi

  • Kuru bir kaba yarım bardak karbonat koyun.
  • Kapağını kapatın ve 24 saat bekletin.
  • Soğuk su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın.

Plastik saklama kaplarından yağlı lekeler nasıl giderilir?

Uzmanlar, plastik saklama kaplarınızdaki lekeleri gidermek için iki hızlı yöntem öneriyor. Unutmayın ki; lekeleri önlemenin en iyi yolu, sıcak yiyecekleri kaplara koymamaktır. Soğumuş yiyecekler lekelenme ve koku oluşumunu daha az olası kılar.


Bulaşık sabunu yöntemi

  • Kabınıza biraz bulaşık deterjanı ve su ekleyin.
  • Kabın içine bir kağıt havlu koyun ve kapağını kapatın.
  • 30 saniye boyunca kuvvetlice çalkalayın ve durulayın.

Sirke yöntemi

  • Kabınızı beyaz sirke ile doldurun.
  • İki ila üç saat bekletin.
  • Bulaşık deterjanı ve bir sünger ile temizleyin.

İlginizi çekebilir: Plastik ürünlerin altındaki numaralar ne ifade ediyor?


Gıda saklama kapları nasıl sterilize edilir?

Bazen bir saklama kabı buzdolabının arkasında unutulabilir ve bu durum kokuya ve küfe yol açabilir. Ancak bu, kabı tamamen atmanız gerektiği anlamına gelmez. Birçok saklama kabı çamaşır suyu ile sterilize edilebilir.


Kabı temizleyin: Kalıntıları gidermek için kabı soğuk sabunlu su ile yıkayın. İyice durulayın.


Çamaşır suyu çözeltisini hazırlayın: 3 litre suya 1 yemek kaşığı çamaşır suyu ekleyerek büyük bir leğen ya da lavaboda karıştırın. Çamaşır suyunun kokusuz ve gıda için güvenli olduğundan emin olun.


Kapları sterilize edin: Kabı çamaşır suyu çözeltisine tamamen daldırın. Bakterileri öldürmek ve sterilize etmek için en az iki ila beş dakika bekletin.


Havayla kurutun: Kabı çözelti içinden çıkarın ve tamamen kurumasını bekleyin. Kullanımdan önce el ile veya bulaşık makinesinde yıkayın.



Kaynak: Katie Cloyd. "How to Clean Plastic Food Containers (Including Stubborn Stains), According to Industry Pros". Şuradan alındı: https://marthastewart.com/how-to-clean-plastic-food-storage-containers-8747802. (23.11.2024).


Plastik yerine ne kullanılabilir?

Hemen değiştirmemiz gereken 8 plastik kullanım alışkanlığını sıraladık. Küçük değişimler yaparak yarının dünyasını kurtarabilirsiniz.

8
1. Plastik çatal-bıçakların doğaya verdiği zararlar: Kesinlikle yanlış. Bazı çevre dostu sağlıklı besin mekânları bile tekrar kullanılabilir malzemeler sağlamıyor. Zaman kaybetmeyi bırakmamız gerekiyor. Fransa, yakın zamanda plastik çatal-bıçak, bardak ve tabak kullanımını yasakladı. Atık miktarını 2025 yılına dek yarı yarıya, sera gazı salınımını ise 2030 yılına dek %30 azaltmayı hedefliyor. Siz de çantanızda portatif ve yeniden kullanılabilir çatal-bıçaklardan taşırsanız eğer, plastik miktarının azalmasına katkıda bulunabilirsiniz.
2. Pipetler! Pipet kullanmayın! Sahillerden toplanan çöplerin yaklaşık %90'ı, plastik su şişelerinden ve pipetlerden oluşuyor. Bu maddeler o kadar küçülebilirler ki deniz canlıları tarafından sindirilebilirler. Daha büyük deniz canlıları gelip plastik parçasını sindiren avını yuttuğunda ise, plastik, besin zincirinin yukarılarına doğru tırmanır. Bu yüzden içeceklerinizi pipet kullanmadan için ya da doğada çözünebilen pipetleri tercih edin. Ya da paslanmaz çelikten tekrar kullanılabilir bir pipet satın alıp bunu çantanızda taşıyın.
3. Şişe su içmek hem size hem doğaya zarar veriyor ABD'de, her saniye 1500 plastik şişe su tüketiliyor. Her saniye. Bu plastik şişelerde, bedenimiz üzerinde olumsuz etkileri olan BPA ve ftalat kimyasalları bulunuyor. Ayrıca plastik şişelerin yapımında %25 oranında petrol kullanılıyor. Bu yüzden çantanızda sürekli kullanabileceğiniz cam bir şişe taşımayı tercih edin. Şişenizi evinizde, kamuya açık su çeşmelerinde, kafelerde ya da iş yerinizde doldurabilirsiniz.
4. Paket kahve bardakları Bu bardaklar, plastik kullanılarak astarlanıyor - yani doğada çözündükleri söylenemez pek. Tek kullanımlık demek, geri dönüştürülebilir demek değildir. Örneğin Avustralya'nın toplam atığına plastik şişelerden sonra en büyük katkıyı, paket kahve bardakları yapıyor. Her defasında bu plastik kaplı bardaklardan kullanmaktansa, çantanızda küçük bir mug taşıyarak çevreye dost bir şekilde hareket edebilirsiniz.
5. Plastik diş fırçası yerine bambu diş fırçası kullanabilirsiniz Evet, plastik diş fırçalarınızdan da kurtulmanız gerekiyor. Diş fırçalarının çoğunluğu, naylon kıllardan, bu kılları bir arada tutam metal bir telden ve plastik saptan oluşur. Her birinin geri dönüşüm için ayrı ayrı işlenmesi gerekiyor. Ve hayır, plastik parçalar geri dönüştürülemiyor. Bambu diş fırçalarına geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.
6. Plastik alışveriş torbaları Dünyada her gün milyonlarca plastik poşet kullanılıyor - dünyanın bazı bölgelerinde kullanımları yasak olsa da. Hasarı biraz da olsa azaltmak adına arabanızda tekrar kullanılabilir alışveriş çantaları bulundurun.
7. Plastik paket gıda kapları Sirkülasyon plastik şişe seviyesinde olmasa da, plastik gıda kaplarından da kurtulmamız gerekiyor. Vücudumuzu kötü yönde etkileyen kimyasallar içeriyorlar ve elbette ki nihayetinde atık bölgelerine ya da okyanuslara gidiyorlar. Plastik paketler kullanmayı da bırakın ve yemeklerinizin üzerini tabak kullanarak kapatın.
8. Plastik paketli tuvalet kâğıtları Hem kâğıt hem de plastik. Bingo. Ama kâğıtla paketlenmiş tuvalet kâğıtlarından tercih ederek büyük bir yükten kurtulabilirsiniz. Mümkünse geri dönüştürülebilir olanlardan...

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.