Pişirme kağıdının 10 farklı kullanım alanı

Muhtemelen mutfak çekmecenizde bir rulo yağlı kağıt, pişirme kağıdı vardır. Yapışmaz, ısıya dayanıklı bu eşya, yemek pişirmek için kullanılması gerekse de aslında yağlı kağıdın işlevselliği mutfak kullanımının çok ötesine geçti. Peki pişirme kağıdını, yağlı kağıdı yemek pişirmek dışında nasıl kullanışlı hale getirebilirisiniz?

Pişirme kağıdı ya da yağlı kağıt nedir?

Mutfakta işimizi kolaylaştıran pişirme kağıdı ya da yağlı kağıt, kağıdın gözeneklerine eklenen ve daha sonra bir kaplama olarak yayılan gıdaya uygun parafin mumu ile kaplanmış kağıttır. Mumlu kaplama neme dayanıklı ve yapışmazdır, ancak fırına koyarsanız parşömen kağıdı gibi ısıya dayanıklı olmadığı için eriyebilir veya yanmaya başlayabilir. Genel olarak, yağlı kağıdı fırında kullanmanın güvenli olduğu tek zaman, tamamen kek hamuru ile kaplanmış olmasıdır.

Pişirme kağıdının farklı kullanım alanları

Yağlı kağıt her türlü pişirme ve fırınlama hazırlığı için yararlıdır, ancak yapışmaz kaplaması sayesinde çok sayıda ev işi için de kullanışlıdır. Temizlikten, ütülemeye ve yüzeyleri korumaya kadar, yağlı kağıt elinizin altında bulunması gereken son derece kullanışlı bir mutfak malzemesidir.

1. Muslukları temizleyin ve cilalayın

Mutfak musluğunuzu yağlı kağıt ile temizleyip parlatarak ışıldamasını sağlayın. Yağlı kağıdın ince aşındırması sadece göze hoş görünmeyen izleri parlatmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki lekeleri iten koruyucu bir tabaka bırakır.

2. Düzenli çekmeceler ve raflar

Çekmecelerinizi, özellikle de mutfak ve banyo çekmecelerini kaplamak için yağlı kağıt kullanmak, onları döküntülerden, lekelerden ve dibe düşen diğer her şeyden korur ve silip temizlemeyi çok daha kolay hale getirir. Buzdolabı raflarınızı hizalamak ve üzerlerine yiyecek sızmasını önlemek için de kullanabilirsiniz.

3. Gümüş eşyaları koruyun

Gerçek gümüş eşyalarınız varsa, gümüş oksitlendiğinde meydana gelen kararmaya karşı hassas olduklarını bilirsiniz. Ayrıca değerli gümüş eşyalarınızı saklamak için yağlı kağıt kullanmak yardımcı olabilir. Gümüş eşyalarınızı saklamadan önce üzerine bir yaprak yağlı kağıt koyarsanız, balmumu kaplaması oksidasyon sürecini yavaşlatmaya yardımcı olduğu için kararmayı önlemeye yardımcı olacaktır.

4. Eşyaların birbirine yapışmasını önleyin

Bardak ve kaselerden kitap sayfalarına kadar, eşyaların arasına yağlı kağıt yerleştirmek, bu sırada birbirlerine zarar vermelerini önleyebilir. Tabak veya kase gibi üst üste konulan eşyaların arasına bir yaprak yağlı kağıt yerleştirirseniz, birbirine yapışmalarını ve çizilmelerini önlersiniz.

Aynı şekilde, üst üste koyduğunuz metal pişirme kaplarının arasına da yağlı kağıt yerleştirmeyi düşünün. Paslanmayı ve çizilmesini önlemek için tencere ve tava gibi üst üste dizilmiş metal eşyaların arasına bir yaprak yağlı kağıt yerleştirin.

5. Giysileri koruyun

Yağlı kağıt, hassas giysilerin ütünün ısısından korunmasına yardımcı olabilir. Yapışmayı ve parlaklık transferini önlemek için ütü ile hassas kumaşlar arasına bir yaprak yağlı kağıt yerleştirirseniz, ısının geçmesine ve ürünün ütülenmesine izin verirken koruyucu bir bariyer görevi görür.

6. Peynir konservesi

Streç film ve plastik ambalajı bırakın. Bunun yerine, tazeliğini korumak için kalan peyniri yağlı kağıda sarın. Peynirin nefes almasına yardımcı olmak ve terlemesini önlemek için plastik ambalaj yerine yağlı kağıda sarmalısınız. Bu lezzetini ve dokusunu daha uzun süre korumasına yardımcı olacaktır.

7. Ahşap pişirme ürünlerini koruyun

Pişirme kağıdından elde edilen mumsu kalıntı, ahşap kesme tahtaları, tahta kaşıklar ve kaseler gibi ahşap servis gereçleri için mükemmel bir koruyucudur. Doğal olarak suyu ve nemi (ahşabın en büyük düşmanı) iter ve çizilmelere karşı korur. Ayrıca, çiğ et kestiğiniz kesme tahtaları için, işi yaparken üzerine birkaç yaprak koyarak et sularının kesme tahtasını ıslanmasını önleyebilirsiniz. Bu özellikle yararlıdır çünkü et sularının daha sonra temizlenmesi ve sterilize edilmesi zordur.

8. Ütü temizliği

Bu yağlı kağıt temizleme tüyosuyla ütünüz yeni gibi olacak. Yağlı kağıdın üzerine biraz tuz serpim. Ütünüzü, cihazı fişe takın ve tuzlu yağlı kağıdın üzerinde ütü yaparak ütünüzü yağlı kağıt ile temizleyin.

9. Su izlerini çıkarın

Ahşap mobilyalarınızdaki su halkalarını ve izlerini çıkarmanın imkansız olduğunu düşünebilirsiniz, ancak öyle değil; ihtiyacınız olan tek şey bir parça yağlı kağıt ve bir ütü. Ahşap yüzeylerdeki su izlerinin üzerine bir parça yağlı kağıt yerleştirin ve nemi almak için üzerinde ılık bir ütü gezdirin.

10. Pürüzsüz ahşap çekmece rayları

Çekmeceleriniz sıkışıyor mu? Kolay bir çözüm, raylar üzerinde yağlı kağıt kullanmaktır. Daha düzgün açılıp kapanması için ahşap çekmece raylarına yağlı kağıt sürün.

