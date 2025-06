Peeling eldivenleri nasıl kullanılır? Hangi cilt tipleri için uygundur?

Peeling, cildinizin daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlayabilir. Ancak cilt tipinize ya da mevcut cilt rahatsızlıklarınıza dikkat ederek en uygun yöntemi seçmeniz önemlidir. Cildinizle ilgili hangi ürünleri kullanmanız gerektiği konusunda emin değilseniz, bir dermatoloğa danışmanız her zaman en doğru yol olacaktır.

Peeling eldivenleri, mekanik peeling (eksfoliasyon) için etkili bir araç olabilir. Genellikle istediğiniz ürünü eldivenlere uygulayıp cildinize nazikçe masaj yaparak kullanılır. Ancak her cilt tipi bu tür bir peelingden fayda görmeyebilir.

Peeling nedir?

Peeling, ciltteki ölü hücreleri ve kirleri arındırma işlemidir. Evde uygulanabilecek farklı peeling türleri vardır. Bunlar arasında mekanik ve kimyasal peeling bulunur.

Mekanik peeling, ölü cilt hücrelerini ve kirleri fiziksel olarak temizlemek için bir araç ya da ürün kullanılarak yapılır.

Kimyasal peeling ise alfa ve beta hidroksi asitleri gibi kimyasallar aracılığıyla ölü cilt hücrelerini çözerek cildi arındırır; bu yöntem ovalama ya da masaja gerek duymaz. Peki peeling eldivenleri nasıl kullanılır? Hangi peeling türü cilt tipinize daha uygun?

Peeling eldiveni nasıl kullanılır?

Peeling eldivenlerini kullanmak için yalnızca birkaç basit adımı izlemeniz yeterlidir:

Eldiveni ıslatın: İlk olarak peeling eldivenlerinizi ılık suyun altına tutarak nemlendirin. Ardından kullanmak istediğiniz ürünü eldiven üzerine dökün. Bu ürün, kullanmak istediğiniz bölgeye göre bir temizleyici, jel ya da duş jeli olabilir. Eğer yüzünüz gibi hassas bir bölgeye uygulayacaksanız, nazik bir yüz temizleyici tercih etmeniz önerilir.

Cildinize masaj yapın: Eldivenleri dairesel hareketlerle ve hafif bir baskıyla cildinize masaj yaparak uygulayın. Özellikle göğüs ya da iç uyluk gibi hassas bölgelerde sert hareketlerden veya yukarı-aşağı ovalamadan kaçının.

Durulayın: Ürünü cildinize uyguladıktan sonra ılık (sıcak olmayan) suyla durulayın. Daha sonra cildinizi havluyla nazikçe kurulayın. Ovalayarak kurulamak, peeling sonrası hassaslaşmış cildinize zarar verebilir.

Nemlendirin: Cildinizi kuruladıktan sonra bir nemlendirici uygulayarak nemi cildinize hapsedin ve cilt bariyerini koruyun.

Cildinize iyileşme süresi tanımak önemlidir. Çok sık peeling yapmak ciltte tahrişe ve zarar görmeye yol açabilir.

Peeling eldivenlerinin yararları ve zararları nelerdir?

Peeling, cildin daha pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlayabilir ve batık tüylerin oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle kalın ya da yağlı cilde sahip kişiler, ölü cilt hücrelerinin arındırılmasında mekanik peelingden daha fazla fayda görebilir.

Mekanik peelingde kullanılan araçlar şunlar olabilir:

Fırça

Bez (temizlik bezi)

Scrub (tanecikli peeling ürünleri)

Sünger

Peeling eldiveni

Ancak bu yöntem herkes için uygun değildir. Mekanik peelingin bazı dezavantajları şunlardır:

Ciltte tahrişe neden olabilir

Cilt bariyerine zarar verebilir

Akne ya da rosacea (gül hastalığı) gibi cilt problemleri olan kişilerde belirtileri kötüleştirebilir

Doğru temizlenip kurutulmadığında bakterileri barındırabilir, bu nedenle sık sık yenilenmelidir.

Kimler mekanik peelingden kaçınmalıdır?

Aşağıdaki durumlara sahipseniz mekanik peelingden kaçınmanız önerilir:

Akne

Akneli veya akneye meyilli cilt

Rosacea (gül hastalığı)

Kuru cilt

Hassas cilt

Egzama

Koyu ten rengi

Hasar görmüş cilt

Yanık, böcek ısırığı veya kesik gibi cilt yaralanmaları

Koyu ten tonuna sahip kişilerde, agresif peeling yöntemleri ciltte koyu lekelerin (hiperpigmentasyon) oluşmasına neden olabilir. Kuru ya da hassas cilde sahip kişiler ise daha yumuşak ve nazik ürünler tercih etmeli; retinol ya da benzoil peroksit içeren ürünlerden kaçınmalıdır.

Bu gibi durumlarda daha hafif kimyasal peeling yöntemleri daha uygun olabilir. 2021 yılında yapılan bir çalışma, cilt bakım ürünlerinde düşük konsantrasyonlarda alfa ve polihidroksi asit kullanan kişilerin cilt dokusunda pürüzsüzlük, tazelik ve hafif peeling etkisi bildirdiğini göstermiştir.

Kaynak: Sara Perkins. "How Do You Use Exfoliating Gloves and Is It for Everyone?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/how-to-use-exfoliating-gloves. (27.05.2025).