Özkan Görmez kimdir?

Erkek model yarışması Manhunt International'da Türkiye'yi temsil eden Özkan Görmez 6'ıncı oldu.

Yaşam
Giriş: 10 Temmuz 2025 11:00
ABONE OL

  • Özkan Görmez, Bangkok, Tayland'da düzenlenen Manhunt International yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. 23. Manhunt International yarışması, dünyanın dört bir yanından gelen erkek modelleri bir araya getirdi. Görmez ise swimwear eleme turu sonrası finale kaldı ve en iyi 10 finalist arasında yer aldı.

    1 / 8

  • Yarışmada altıncı olan Özkan Görmez, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışma haziran ayında gerçekleşmiş olsa da bu başarı henüz sosyal medyada yankı buldu. Başarısının duyulmamasının ardından paylaşım yapan Görmez şu ifadeleri kullanmıştı: "Gururla taşıdığım ülkemin adı, kalbimde de aynı onurla yer aldı. Ancak bu yolculukta hissettiğim bazı adaletsizlikler ve yaşadığım hayal kırıklıkları, sessiz kalamayacağım kadar derin. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım, ama bazen çabanız sonucu değiştirmeye yetmez. Yine de başım dik, kalbim temiz. Teşekkürler Türkiyem, umarım bir gün çaba, liyakat ve hakkaniyetin en büyük ödül olduğu bir sistemde yeniden buluşuruz."

    2 / 8

  • Peki, Özkan Görmez kimdir?

    2000 doğumlu olan Özkan Görmez İstanbul'da doğdu ve büyüdü.

    3 / 8

  • 25 yaşında olan Özkan Görmez futbol, tenis, güreş ve tırmanış sporları ile ilgileniyor.

    4 / 8

  • Özkan Görmez, 23. Manhunt International yarışmasında altıncı olarak profesyonel modellik kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

    5 / 8

  • Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Özkan'ın paylaşımları...

    6 / 8

  • 7 / 8

  • 8 / 8

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.