Oversize gömlek nasıl kombinlenir?

Oversize g\u00f6mlekleri kombinlemenin en \u015f\u0131k yollar\u0131ndan biri kuma\u015f pantolonlard\u0131r. "Old money" stilinde yapac\u011f\u0131n\u0131z kombinlerde en fazla a\u00e7\u0131k mavi, lacivert ve beyaz renkler tercih ediliyor. \u0130\u015f yerinde yapmak i\u00e7in uygun bir kombin elde edebilirsiniz. Bol pa\u00e7a kuma\u015f pantolonlar\u0131 hem spor ayakkab\u0131lar\u0131n\u0131zla hem de topuklu ayakka\u0131lar\u0131n\u0131zla birlikte kullanabilirsiniz oldu\u011funuz mekana g\u00f6re.. Oversize g\u00f6mlekleri kombinlemenin bir di\u011fer yolu ise biker\/bisiklet\u00e7i taytlar. \u00d6zellikle yaz aylar\u0131nda spor kombinler yapman\u0131n en haval\u0131 par\u00e7alar\u0131ndan biri olan biker taytlar\u0131 bu \u015fekilde de\u011ferlendirebilirsiniz. Bu kombini spor ayakkab\u0131larla veya rahat g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc postallar\u0131n\u0131zla birle\u015ftirebilirsiniz.. Se\u00e7ti\u011finiz uzun ete\u011fin tarz\u0131na g\u00f6re kombininiz farkl\u0131 tarzlara yakla\u015fabilir. G\u00f6rseldeki gibi pileli bir etek ve topuklu ayakkab\u0131yla daha zarif ve klasik bir tarza yakla\u015f\u0131rken viskoz kuma\u015fta pilesiz bir etek ve spor ayakkab\u0131yla tercih etti\u011finizde g\u00f6mle\u011finizi spor bir kombinin i\u00e7ine katabilirsiniz.. \u00d6zellikle sonbahar ve k\u0131\u015f mevsimlerinde kombin yaparken "layering" yani katmanlama tekni\u011fi olduk\u00e7a fazla uyguluyoruz. Kat kat giyerek \u00fc\u015f\u00fcmemek ve havan\u0131n s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131na ve gitti\u011fimiz yere g\u00f6re kombinimizde de\u011fi\u015fiklikler yapabilmek i\u00e7in t\u0131pk\u0131 g\u00f6rseldeki gibi bo\u011fazl\u0131 kazaklarla oversize g\u00f6mleklerinizi tercih edebilirsiniz.. \u0130lkbahar ve yaz aylar\u0131nda g\u00f6rmeye al\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fumuz, rahat ve g\u00fcnl\u00fck bir kombin olu\u015fturmak i\u00e7in oversize g\u00f6mlekleri kullanabilirsiniz. Oversize g\u00f6mle\u011finizin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131k b\u0131rakacak i\u00e7ine giyece\u011finiz b\u00fcstiyer benzeri bir \u00fcst ve bol pantolonlar ile hem rahat hem de serin bir kombin elde edebilirsiniz.. Oversize g\u00f6mlere e\u015flik etmek konusunda s\u00fcveterler olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131lar. Bu ikilinin \u00fcst\u00fcne ekleyece\u011finiz kombininize uyumlu \u015f\u0131k bir kemer daha yarat\u0131c\u0131 bir kombin elde etmenizi sa\u011flayabilir. Bu kombinle \u00e7orap \u00e7izmeler veya kovboy \u00e7izmeler tercih edilebilir..
Facebook Yorumları