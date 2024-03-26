Oversize gömlek nasıl kombinlenir?

Birçok kombinin çıkış noktası olan oversize gömlekleri farklı kombinleme yöntemlerini sizin için derledik.

Moda
Giriş: 26 Mart 2024 20:00
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  • Oversize gömlekleri kombinlemenin en şık yollarından biri kumaş pantolonlardır. "Old money" stilinde yapacğınız kombinlerde en fazla açık mavi, lacivert ve beyaz renkler tercih ediliyor. İş yerinde yapmak için uygun bir kombin elde edebilirsiniz. Bol paça kumaş pantolonları hem spor ayakkabılarınızla hem de topuklu ayakkaılarınızla birlikte kullanabilirsiniz olduğunuz mekana göre.

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  • Oversize gömlekleri kombinlemenin bir diğer yolu ise biker/bisikletçi taytlar. Özellikle yaz aylarında spor kombinler yapmanın en havalı parçalarından biri olan biker taytları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu kombini spor ayakkabılarla veya rahat görünümlü postallarınızla birleştirebilirsiniz.

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  • Seçtiğiniz uzun eteğin tarzına göre kombininiz farklı tarzlara yaklaşabilir. Görseldeki gibi pileli bir etek ve topuklu ayakkabıyla daha zarif ve klasik bir tarza yaklaşırken viskoz kumaşta pilesiz bir etek ve spor ayakkabıyla tercih ettiğinizde gömleğinizi spor bir kombinin içine katabilirsiniz.

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  • Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde kombin yaparken "layering" yani katmanlama tekniği oldukça fazla uyguluyoruz. Kat kat giyerek üşümemek ve havanın sıcaklığına ve gittiğimiz yere göre kombinimizde değişiklikler yapabilmek için tıpkı görseldeki gibi boğazlı kazaklarla oversize gömleklerinizi tercih edebilirsiniz.

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  • İlkbahar ve yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz, rahat ve günlük bir kombin oluşturmak için oversize gömlekleri kullanabilirsiniz. Oversize gömleğinizin önünü açık bırakacak içine giyeceğiniz büstiyer benzeri bir üst ve bol pantolonlar ile hem rahat hem de serin bir kombin elde edebilirsiniz.

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  • Oversize gömlere eşlik etmek konusunda süveterler oldukça başarılılar. Bu ikilinin üstüne ekleyeceğiniz kombininize uyumlu şık bir kemer daha yaratıcı bir kombin elde etmenizi sağlayabilir. Bu kombinle çorap çizmeler veya kovboy çizmeler tercih edilebilir.

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