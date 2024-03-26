Oversize gömlek nasıl kombinlenir?

Oversize gömlekleri kombinlemenin en şık yollarından biri kumaş pantolonlardır. "Old money" stilinde yapacğınız kombinlerde en fazla açık mavi, lacivert ve beyaz renkler tercih ediliyor. İş yerinde yapmak için uygun bir kombin elde edebilirsiniz. Bol paça kumaş pantolonları hem spor ayakkabılarınızla hem de topuklu ayakkaılarınızla birlikte kullanabilirsiniz olduğunuz mekana göre.