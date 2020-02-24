Ormanda dans eden ayılar

Finlandiya’da yaşayan Valtteri Mulkahainen tarafından çekilen bu fotoğraflar tamamen doğal. Bir ayı ailesiyle karşılaşıyor ve yavru ayılar arka ayaklarının üstünde durup birbirlerini iterek dans etmeye başlıyorlar. İşte bu güzel olaydan geriye kalan kareler…

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Ormanda dans eden ayılar
Kategori : Yaşam
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