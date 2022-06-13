Nude ayakkabılar nasıl kombinlenir?

Dilimize nude rengi olarak yerleşen ten renginde ayakkabılar her kombinin en risksiz parçası olmalarıyla oldukça tercih ediliyorlar. Peki nude rengi ayakkabılar nasıl kombinlenir?

Moda
13 Haziran 2022 16:22 Güncelleme: 13 Haziran 2022 16:23
ABONE OL

  • Jogger pantolonları topuklu ayakkabılarla denediniz mi? Paçalarındaki detaylarıyla bacak boyunuz için bir sınır çiziyor dahi olsalar nude tonlarda bir topuklu ayakkabı ile kendinizi olduğunuzdan çok daha uzun gösterebilirsiniz. Ayrıca bu sayede hem spor hem de şık bir görüntü elde edebilirsiniz.

    1 / 5

  • Nude tonlarda spor ayakkabılar da kombinlerinizin en risksiz tamamlayıcılarından! İster benzer tonlarda isterseniz de rengarenk giyinerek çekinmeden bu tonlarda bir ayakkabı tercih edebilirsiniz.

    2 / 5

  • Tek renk bir kombin yapıp nude rengi ayakkabılarla tamamlamak bizim en beğendiğimiz tercihlerden biri. Özellikle siyah pantolonlarla çok şık durduğunu düşündüğümüz tamamen nude veya bir parça siyah bulunduran her türlü ayakkabı modeliyle görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

    3 / 5

  • Bizce tam bir pazar günü kombini! Arkadaş buluşmaları ya da kısa yürüyüşler için rahat bir eşofmanınızın altına, siyah bir pantolonla ya da kot pantolonunuzla buluşturacağınız bu türden ayakkabılarla tam bir pazar havasına gireceksiniz.

    4 / 5

  • Ve tabii ki spor kombinler... Taytların altına giydiğiniz spor ayakkabıları nude tonlarda tercih etmek belki de spor kombinleri için en mantıklı seçim olacak. Her tondan taytın altına uyum sağladıklarından kıyafet seçimlerinizde zorlanmanız pek de olası değil.

    5 / 5

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.