Nude ayakkabılar nasıl kombinlenir?

Jogger pantolonlar\u0131 topuklu ayakkab\u0131larla denediniz mi? Pa\u00e7alar\u0131ndaki detaylar\u0131yla bacak boyunuz i\u00e7in bir s\u0131n\u0131r \u00e7iziyor dahi olsalar nude tonlarda bir topuklu ayakkab\u0131 ile kendinizi oldu\u011funuzdan \u00e7ok daha uzun g\u00f6sterebilirsiniz. Ayr\u0131ca bu sayede hem spor hem de \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc elde edebilirsiniz.. Nude tonlarda spor ayakkab\u0131lar da kombinlerinizin en risksiz tamamlay\u0131c\u0131lar\u0131ndan! \u0130ster benzer tonlarda isterseniz de rengarenk giyinerek \u00e7ekinmeden bu tonlarda bir ayakkab\u0131 tercih edebilirsiniz.. Tek renk bir kombin yap\u0131p nude rengi ayakkab\u0131larla tamamlamak bizim en be\u011fendi\u011fimiz tercihlerden biri. \u00d6zellikle siyah pantolonlarla \u00e7ok \u015f\u0131k durdu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz tamamen nude veya bir par\u00e7a siyah bulunduran her t\u00fcrl\u00fc ayakkab\u0131 modeliyle g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fcz\u00fc tamamlayabilirsiniz.. Bizce tam bir pazar g\u00fcn\u00fc kombini! Arkada\u015f bulu\u015fmalar\u0131 ya da k\u0131sa y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fler i\u00e7in rahat bir e\u015fofman\u0131n\u0131z\u0131n alt\u0131na, siyah bir pantolonla ya da kot pantolonunuzla bulu\u015fturaca\u011f\u0131n\u0131z bu t\u00fcrden ayakkab\u0131larla tam bir pazar havas\u0131na gireceksiniz.. Ve tabii ki spor kombinler... Taytlar\u0131n alt\u0131na giydi\u011finiz spor ayakkab\u0131lar\u0131 nude tonlarda tercih etmek belki de spor kombinleri i\u00e7in en mant\u0131kl\u0131 se\u00e7im olacak. Her tondan tayt\u0131n alt\u0131na uyum sa\u011flad\u0131klar\u0131ndan k\u0131yafet se\u00e7imlerinizde zorlanman\u0131z pek de olas\u0131 de\u011fil..
Facebook Yorumları