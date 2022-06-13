Nude ayakkabılar nasıl kombinlenir?

Jogger pantolonları topuklu ayakkabılarla denediniz mi? Paçalarındaki detaylarıyla bacak boyunuz için bir sınır çiziyor dahi olsalar nude tonlarda bir topuklu ayakkabı ile kendinizi olduğunuzdan çok daha uzun gösterebilirsiniz. Ayrıca bu sayede hem spor hem de şık bir görüntü elde edebilirsiniz.