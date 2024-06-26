Nişan ve kız istemeye özel fotoğraf önerileri

Siz pozunuzu verin gerisini foto\u011fraf\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7eken birka\u00e7 arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7eken foto\u011fraf\u00e7\u0131ya b\u0131rak\u0131n! Okuyunca karma\u015f\u0131k gelebilir ancak g\u00f6rseldeki poz konuyu epeyce net anlat\u0131yor diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz.. Birka\u00e7 telefonla katmanl\u0131 bir foto\u011fraf olduk\u00e7a farkl\u0131 bir poz de\u011fil mi?. \u0130steme t\u00f6reninde en \u00f6nemli karelerden biri ellerin \u00f6zne oldu\u011fu foto\u011fraflard\u0131r. Klasik bir el foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirmek istemiyorsan\u0131z alternatifiniz bu olabilir.. Fonda haz\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131z tag ve elleriniz... Olduk\u00e7a ho\u015f bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc de\u011fil mi?. Olmazsa olmaz kahve pozu!. Pola foto\u011fraflar\u0131 bir araya getirerek tek karede bir galeri foto\u011fraf olu\u015fturabilirsiniz!. Farkl\u0131 bir poz arayanlara \u00f6zel ilham olabilecek bir poz \u00f6nerisi.... Elleriniz ve foto\u011frafa dahil olan k\u0131yafet detay\u0131.... Kahve pozu olmadan olmaz demi\u015ftik de\u011fil mi?. Birbirinize olan ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 g\u00f6sterecek olduk\u00e7a romantik bir poz....
Facebook Yorumları