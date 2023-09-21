Nilüfer bahçesi: Beyşehir Gölü

G\u00f6l\u00fcn s\u0131\u011f k\u0131y\u0131lar\u0131nda bulunan ve g\u00fcne\u015fle a\u00e7an nil\u00fcferler, g\u00fcn\u00fcn en s\u0131cak saatlerinde suyun alt\u0131na gizlenerek kapan\u0131yor.. \u00c7iftlik Mahallesi k\u0131y\u0131s\u0131ndaki sazl\u0131klar\u0131n aras\u0131nda yay\u0131lan ve y\u00f6re halk\u0131n\u0131n nil\u00fcfer bah\u00e7esi olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 alana g\u00f6sterilen ilgi g\u00fcnden g\u00fcne art\u0131yor.. *Haberin g\u00f6rselleri AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . . .
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