Mpox ve kuş gribi tehlikesi ne kadar ciddi?

Dünya Sağlık Örgütü’nün Mpox’u uluslararası acil durum olarak ilan etmesi ve ABD’de kuş gribi vakalarının artması, bu iki hastalığın halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit olduğunu gösteriyor.

Mpox ve kuş gribi tehlikesi ne kadar ciddi?
Sağlık
Giriş: 21 Ağustos 2024 11:17
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Ağustos 2024’te, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Maymun Çiçeği Virüsü olarak da bilinen Mpox’un yeni ve daha ölümcül bir varyantının “eşi benzeri görülmemiş” yayılımı nedeniyle bu hastalığı uluslararası acil durum ilan etti. Aynı zamanda, ABD’de kuş gribi (H5N1) vakalarında da artış gözlemlendi.


Bu gelişmeler, iki hastalığın da halk sağlığı açısından ciddiyetini gözler önüne serdi. Oxford Üniversitesi’nden Simar Bajaj ve Zucker School of Medicine’den Dr. Robert Glatter tarafından Times’da kaleme alınan makaleye göre, bu hastalıklar, yeterince hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmediğinde, büyük halk sağlığı krizlerine yol açabilir.


Bajaj ve Dr. Glatter makalelerinde, Mpox ve kuş gribinin farklı enfeksiyon hastalıkları olmalarına rağmen, benzer riskler taşıdığını belirtiyor. Mpox salgını 2022 yılında dünya genelinde neredeyse 100 bin kişiyi enfekte etti ve hastalık, zamanla daha ölümcül varyantlara evrildi. Benzer şekilde, kuş gribi ilk olarak memelilere sıçradığında, ABD’deki tepki oldukça yavaş kaldı. Uzmanlar, bu yaklaşımın iki potansiyel pandeminin küresel sahnede gelişmesine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.


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Maymun çiçeği ve kuş gribi: Halk sağlığı için önlem alınması gerekiyor

Bajaj ve Dr. Glatter, Mpox vakalarının 2023 yılı Ekim ayı ile 2024 yılı Nisan ayı arasında ABD’de 1800 vakaya ulaştığını ve daha tehlikeli olan Clade 1b varyantının Afrika’da yayılmaya devam ettiğini vurguluyor. Bu varyant, cinsel yolla bulaşmanın yanı sıra yüksek ölüm oranlarıyla da dikkat çekiyor.


Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), vakaların sayısının artmaması nedeniyle Mpox vaka sayısını raporlamayı Ocak ayında durdurdu. Bu duraklama, Bajaj ve Dr. Glatter’a göre, gereğinden fazla iyimser bir karar olabilir. Benzer şekilde, kuş gribi vakaları da ABD’de artış göstermeye devam etti ve virüs taraması ve çiftlik işçilerinin aşılanması gibi önlemlerin yeterince alınmadığı ifade edildi.


Bajaj ve Dr. Glatter, halk sağlığı liderlerinin COVID-19 pandemisinden sonra çok daha temkinli davranmaya başladığını belirtiyor. Ancak bu temkinlilik, Mpox ve kuş gribi gibi potansiyel pandemilerin risklerini küçümsemeye yol açabilir. Mpox ve kuş gribi gibi hastalıkların yayılımını önlemek için daha şeffaf ve hesap verebilir halk sağlığı iletişimi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, Bajaj ve Dr. Glatter’a göre, bu tür hastalıklarla mücadelenin yalnızca ulusal değil, küresel bir sorumluluk olduğu da unutulmamalı.


Mpox ve kuş gribi gibi hastalıkların ciddiyetini anlamak ve gerekli önlemleri almak, gelecekte daha büyük salgınları önlemenin anahtarıdır. Bajaj ve Dr. Glatter’ın vurguladığı gibi, halk sağlığı yetkilileri proaktif önlemler alarak ve halkı doğru bilgilendirerek bu hastalıklarla etkili bir şekilde mücadele edebilir. Bu hastalıkların sadece ulusal değil, küresel düzeyde kontrol altına alınması gerektiğini unutmamak, ileride yaşanabilecek potansiyel felaketlerin önüne geçmek için hayati önem taşıyor.



Kaynak: Simar Bajaj, Dr. Robert Glatter. "It’s Time to Start Taking Mpox and Bird Flu Seriously". Şuradan alındı: https://time.com/7012269/take-mpox-bird-flu-seriously-essay/.




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