Mor şampuan nedir?

Mor şampuan, sarı saçlar için özel olarak tasarlanmış tonlayıcı bir şampuandır. Tarzı bozan turuncu tonları nötralize eden ezilmiş menekşe pigmentleri içerir. Renk çarkında mor, sarının zıttıdır, bu nedenle mor pigmentler turuncumsu, sarı tonları nötrler. Kuaförde saçınızı profesyonelce boyattığınızda, kuaförler genellikle ağartılmış saçlarda pirinç sarısı ve turuncu tonları nötralize etmek için saça ton verirler. Mor şampuan, saçı tonlamak ve turunculaşmayı evde önlemek için harika bir çözümdür.

Mor şampuanı sadece sarışınlar mı kullanmalı?

Mor şampuan, ağartılmış sarışın bir görünüm için şart olsa da, daha koyu sarı tonlarında da kullanabilir. Mor şampuan, saç rengindeki sarı veya turuncu tonlarını azaltmak isteyen herkes içindir.

Mor şampuan ne işe yarar?

Mor şampuan, turuncu tonlarından kurtulmak ve saçınızı daha serin, taze bir sarıya döndürmek için bir toner görevi görür. Mor şampuan kullanmak, boyalı sarı saçların canlı ve taze görünmesine yardımcı olmak için önemli bir adımdır. Saçınızı sarıya boyattıktan sonra, sarı tonunuz zamanla bronzlaşabilir. Bu turuncumsu sarı saçlara genellikle saçınızı, klorunuzu ve hatta güneşten gelen UV ışınlarının yıkanması neden olur. Mor şampuan ve saç kremi, saç tonunuzu düzelterek sarı saçlarınızın korunmasına yardımcı olur. Sarı saçlarınıza uygun şekilde bakım yapmak, renginizi uzatabileceğiniz ve rötuşlar için salonu sık sık ziyaret etmek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.

Mor şampuan nasıl kullanılır?

Mor tonlama şampuanı, gölgenizi aydınlatmaya ve saç renginizi soğutmaya yardımcı olmak için sarı saç bakım rutininizde olması gereken bir basamaktır. Mor şampuan, ıslak saç ve saç köpüğü kullanmak için. Saçınızın turunculuk düzeyine bağlı olarak, mor şampuanı iki ila üç dakika bekletin. Şampuanı duruladıktan sonra saçınızı beslemek ve kırılmayı önlemek için mor bir saç kremi uygulayın.

Mor şampuan ne sıklıkta kullanılır?

Mor şampuanı ne sıklıkla kullanacağınız saç tipinize ve mevcut gölgenize bağlıdır. Bazı şampuanlar günlük kullanımına uygunken daha güçlü formülleri sadece gerektiğinde kullanmalısınız. Mor şampuanı çok sık kullanırsanız, özellikle çok hafif veya yıpranmış saçlarınız varsa, saçınızda hafif bir mor renk tonu fark edebilirsiniz. Bu durumda mor şampuanı her gün yerine haftada birkaç kez kullanmayı deneyin.

Mor şampuan saçta ne kadar beklemeli?

Yine, bu tamamen saçınıza ve kullandığınız ürüne bağlıdır. Bir ürün, mor şampuanı hemen durulamayı önerebilirken, bir diğeri beş dakika veya daha uzun süre açık bırakılmasını önerebilir. Mor şampuanı çok uzun süre saçta bekletirseniz, kendinizi leylak tonu saçlarla baş başa bulabilirsiniz. Bu renk kalıcı değildir ve çok açık sarı saçlarınız varsa veya saçlarınız kuru ve hasarlıysa ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Mor tonu gidermek için sonraki birkaç yıkamanız için normal şampuana geçin.

Sarı saçları korumak için ipuçları

Renginizi korumak ve geliştirmek için sarı şampuan ve saç kremi kullanın. Bazı formüller saç renginizin daha çabuk solmasına neden olabilir.

Duşta saçınızı sıcak suyla yıkamaktan kaçının. Aşırı ısı da saçın solmasına ve kurumasına neden olabilir.

Saçları açmak ve boyamak kuruyabilir, bu nedenle açık sarı saçları güçlendirmek ve gelecekteki hasarlardan korumak için sarı saçlar için bir saç maskesi kullanın.

Sarışınınız donuk görünüyorsa, sarı saçınıza ışıltılı tonlar eklemek için bir parlatıcı tedavi deneyin veya daha parlak sarı bukleler oluşturmak için saç parlatıcı maske kullanabilirsiniz.

Yalnızca sarı vurguları temizlemek istiyorsanız, daha açık renkli buklelerdeki birikintileri gidermek için sarı saçlarınız için vurgulayıcı şampuanı tercih edin.

Kırık uçlardan kurtulmak ve saçınızın parlak ve taze görünmesini sağlamak için düzenli düzeltmeler yapın.

Dışarıdayken güneş şapkası takarak saçınızı renk solması UV ışınlarından koruyun.

Referans:

"Purple Shampoo 101: How to Use Purple Shampoo". Şuradan alındı: https://www.johnfrieda.com/en-us/blog/blonde-hair/purple-shampoo-101/