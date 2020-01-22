Modern toplumun kusurlarını anlatan 30 illüstrasyon
Günümüzde tek bir resim bazen yeri geliyor bin kelimenin anlatacaklarını özetleyebiliyor. Bilginin, kelimelerle değil de görsellerle tüketildiği şu dönemde de insanlara bir mesaj iletmenin en iyi yolu sanat olmuştur. İllüstratör Davide Bonazzi de sanatıyla bizlere önemli şeyler anlatıyor...
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