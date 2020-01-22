Modern toplumun kusurlarını anlatan 30 illüstrasyon

Günümüzde tek bir resim bazen yeri geliyor bin kelimenin anlatacaklarını özetleyebiliyor. Bilginin, kelimelerle değil de görsellerle tüketildiği şu dönemde de insanlara bir mesaj iletmenin en iyi yolu sanat olmuştur. İllüstratör Davide Bonazzi de sanatıyla bizlere önemli şeyler anlatıyor...

+ Sonra Oku
Modern toplumun kusurlarını anlatan 30 illüstrasyon
Kategori : Yaşam
1/30

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Bu kedilerin çizim olduğuna inanamayacaksınız!

Bu kedilerin çizim olduğuna inanamayacaksınız!

Gerçekten sürreale

Gerçekten sürreale

Piyanonun Dahisi: Hakan Ali Toker

Piyanonun Dahisi: Hakan Ali Toker

Nazım Hikmet 118 yaşında!

Nazım Hikmet 118 yaşında!

Sen kimsin Atiye? Biz kimiz?

Sen kimsin Atiye? Biz kimiz?

Yirminci yaşını dolduran yirmi efsane film

Yirminci yaşını dolduran yirmi efsane film

Barış Manço'yu anıyoruz...

Barış Manço'yu anıyoruz...

En iyi 10 gençlik dizisi

En iyi 10 gençlik dizisi

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X