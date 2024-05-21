Mina Demirtaş kimdir?

2005 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fan gen\u00e7 oyuncu, \u015fu s\u0131ralar 19 ya\u015f\u0131nda.. Lise e\u011fitimi devam eden oyuncu, oyunculuk e\u011fitimleri ald\u0131ktan sonra Seher Be\u015fyaprak ile menajer olarak \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.. \u0130lk oyunculuk deneyimi 2023 y\u0131l\u0131nda "Akif" filmiyle oldu.. Kabahat ve Beraber isimli filmlerde oynad\u0131 ve Kabahat'taki performans\u0131yla "T\u00fcrkan \u015eoray Umut Veren Kad\u0131n Oyuncu" \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc kazand\u0131. Beraber filmi ise \u0130stanbul Film Festivali'nde g\u00f6sterime \u00e7\u0131kt\u0131.. Mina Demirta\u015f, 2023 y\u0131l\u0131nda "K\u0131z\u0131l Goncalar" dizisinde yer almaya ba\u015flad\u0131.. \u0130\u015fte oyuncunun di\u011fer Instagram payla\u015f\u0131mlar\u0131.... . . . .
Facebook Yorumları